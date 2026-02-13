🔥Письмо из ФНС: как действовать? Рассказывает бывший налоговик

Количество выездных налоговых проверок снижается год от года, но это не означает, что контроль ослаб. Напротив, автоматизированные системы ФНС генерируют всё больше требований и запросов. А количество снижений общего проведения проверок объясняется повышением эффективности работы отделов предпроверочного анализа.

Налоговикам все чаще удается «убеждать» предпринимателей уточнять налоговые обязательства без открытия полноценной налоговой проверки.

Для тех, кто занимается бизнесом или имеет к нему отношение, любое «письмо счастья» из налоговой часто становится стрессом и может выбить из колеи, из-за чего предприниматель рискует принять поспешные решения или дать избыточные пояснения, которые впоследствии будут использованы налоговым органом при оценке его деятельности.

В это статье я разберу, как на него реагировать: сразу идти на контакт, занимать выжидательную позицию или выстраивать системную защиту. И главное — где проходит граница между разумной осторожностью и ошибочной тактикой.