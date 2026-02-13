🔥Письмо из ФНС: как действовать? Рассказывает бывший налоговик

Количество выездных налоговых проверок снижается год от года, но это не означает, что контроль ослаб. Напротив, автоматизированные системы ФНС генерируют всё больше требований и запросов. А количество снижений общего проведения проверок объясняется повышением эффективности работы отделов предпроверочного анализа.
Налоговикам все чаще удается «убеждать» предпринимателей уточнять налоговые обязательства без открытия полноценной налоговой проверки.
Для тех, кто занимается бизнесом или имеет к нему отношение, любое «письмо счастья» из налоговой часто становится стрессом и может выбить из колеи, из-за чего предприниматель рискует принять поспешные решения или дать избыточные пояснения, которые впоследствии будут использованы налоговым органом при оценке его деятельности.
В это статье я разберу, как на него реагировать: сразу идти на контакт, занимать выжидательную позицию или выстраивать системную защиту. И главное — где проходит граница между разумной осторожностью и ошибочной тактикой.
📩 Автоматизация вместо выездов: что это значит для бизнеса
Сегодня налоговый контроль во многом автоматизирован. Инспекция анализирует данные по отчётности, сопоставляет показатели, выявляет расхождения и направляет требования в автоматическом режиме. Это не «личная инициатива» конкретного инспектора, а часть конвейера, деятельность которого нацелена на самостоятельное уточнение налоговых обязательств.
Важно понимать: весь тот массив требований, запросов, нужен не только для анализа, но и для определенного психологического воздействия, говорящего о том, что:
Мы — всё видим, мы — всё знаем, тебе нас не обмануть! Подавай уточненную налоговую декларацию, пока в отношении тебя не открыли полноценную налоговую проверку!
Налоговый орган — это система с большим количеством внутренних регламентов и приказов (при чем в каждом регионе разных). Инспекторы работают в условиях большого объёма задач. У одного специалиста могут быть десятки проводимых одновременно проверок и анализируемых налогоплательщиков. Поэтому в большинстве случаев письмо — это реакция алгоритма на определённые критерии риска, а не персональная «охота».
Для малого и большей части среднего бизнеса это означает, что многие запросы носят формальный характер, и еще совсем не означают, что «вами заинтересовались». Однако игнорировать такие письма не стоит: отсутствие вразумительного и адекватного ответа может заставить инспектора более подробно отнестись к вам и провести уже такой анализ, который может выявить признаки, которые потребуют проведения уже полноценных мероприятий налогового контроля.
🧑💼 «Налоговая — это система, но работают в ней люди»
В одном из авторитетных источников, который имеет большое количество, просмотров, читателей, я увидел тезис: «Не бойтесь разозлить инспектора. Налоговая работает по регламенту, смена подписантов по требованиям происходит регулярно, структура оптимизируется, сотрудников перераспределяют, поэтому персональная «месть» — редкий сценарий». Но, я с этим в корне не согласен!
Взаимодействие всё равно происходит с конкретным человеком. Если налогоплательщик игнорирует требования, не отвечает или затягивает процесс без объяснений, это усложняет работу инспектора. Это значит, что на него будет еще сильнее наседать вышестоящее руководство, требующее результата, и за его отсутствие возможны санкции со стороны вышестоящего налогового органа (ВНО). И как формально, так и вполне реально это может повлечь уже более жёсткие процедуры. Вплоть до того, что:
Если раньше вами занимался малоопытный сотрудник, то бразды истребования и проведения налоговых процедур может уже взять опытный сотрудник ВНО.
Здесь важен баланс. Ответить на требование — обязательно. Но отвечать нужно системно и в пределах запроса. Если вызывают для дачи пояснений, стоит оценить ситуацию: возможно, личное присутствие позволит быстро снять вопросы и избежать более серьёзных процедур.
⚖️ Опрос и допрос: в чём разница
Слышал, что сейчас в моду вошли так называемы опросы вместо допросов. Сразу скажу, что никаких опросов в юридическом понимании не бывает — НК опросов не предусматривает, есть четкая процедура «допрос свидетеля» по ст. 90 НК, а все остальное выдумки отдельных инспекций и управлений.
Неявка на допрос возможна но если вы получили повестку, то за неявку без уважительной причины предусмотрена административная ответственность (небольшой штраф). На практике её применяют редко из-за сложности оформления. Однако если инспекции нужны доказательства, или за не составление административного протокола инспекцию ругает ВНО, то штраф будет.
Допрос — это полноценный процессуальный инструмент. Показания фиксируются и могут быть использованы в рамках камеральной или выездной проверки. Если есть риск серьёзных доначислений, разумно идти на такие мероприятия после определенной подготовки и разговора со специалистом по налогам.
Если же вопрос формальный и его можно закрыть короткими пояснениями и документами, затягивание может только усложнить ситуацию.
📑 Тактика ответа: сколько давать и в каком виде
«Базовый минимум» — предоставлять ровно то, что запрошено, не больше и не меньше. Если документа нет — об этом нужно прямо написать.
Некоторые предприниматели стараются «помочь» инспекции: присылают дополнительные таблицы, расшифровки, удобные форматы. Это допустимо, но не является обязанностью. Обязанность — предоставить документы только в установленной форме.
Очень часто, к сожалению инспекции просят не только то, что можно просить в рамках проводимых мероприятий, а еще и три короба «сверху» — в этих ситуациях я советую не давать информацию и документы, которые истребуются не правомерно, особенно если вы знаете, что анализ этих документов может повлечь дополнительные вопросы у проверяющих.
💡 Резюме
Ключевой вывод — стратегия зависит от масштаба риска.
Для микробизнеса и малого бизнеса автоматизированный контроль чаще всего ограничивается формальными запросами. В таких случаях возможна более спокойная и прагматичная тактика: своевременный ответ, отсутствие избыточной информации, контроль сроков.
Для крупного бизнеса с потенциальными доначислениями стратегия должна быть иной. Здесь важна предварительная подготовка и комплексная позиция по взаимодействию с инспекцией.
Универсального ответа нет. Каждое требование нужно оценивать в контексте: объёма операций, структуры бизнеса, истории взаимоотношений с налоговым органом.
Инсайды о реальных методах налогового контроля читайте в моем Telegram-канале «Налоговый инсайдер» https://t.me/naloginsider. (за плечами 12 лет работы в ФНС, со службы ушел в ноябре прошлого года).
