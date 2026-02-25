🔥Новые полномочия ФНС: цифровая оценка бизнеса без проверок

С 1 января 2026 года вступили в силу новые полномочия Федеральной налоговой службы, регламентированные Федеральным законом № 254-ФЗ. ФНС получила право: проводить официальную оценку параметров юридических лиц и ИП, формировать результаты этой оценки и предоставлять их самому бизнесу.
Никакого принуждения или дополнительных налоговых проверок под это не создается. Оценка полностью автоматизирована и базируется исключительно на оцифрованных данных, которые уже есть у государства.
Налоговики не будут присылать требования или запрашивать дополнительные документы для проведения этого анализа. Вся информация собирается из налоговой и бухгалтерской отчетности, ЕГРЮЛ, а также в рамках межведомственного обмена с казначейством, Росфинмониторингом, Минюстом и другими структурами.
Результат этой оценки — это официальная, заверенная электронной подписью ФНС выписка, которую компания может получить и предъявить своим контрагентам. На данный момент выписка предоставляется только самому налогоплательщику, передача данных третьим лицам без вашего ведома законом не предусмотрена.
Методология оценки закреплена заранее установленными критериями (Приказ ФНС от 05.12.2025 ЕД-7-31/1041@) и делится на два ключевых этапа.
🚨Этап 1: Предквалификация (отсев «токсичных» компаний)
Первый этап — это фильтр. Его цель — четкая идентификация проблемных компаний, работа с которыми может принести убытки или налоговые проверки. Компании проверяются на соответствие 14 базовым критериям для юридических лиц и 10 критериям для индивидуальных предпринимателей.
Если компания не соответствует хотя бы одному из этих 14 пунктов, она не проходит первый этап и получает выписку о несоответствии. Прохождение же этого этапа говорит о том, что компания благонадежна: у нее нет предпосылок к банкротству и отсутствуют существенные налоговые риски.
14 отсекающих критериев для ООО (Юридических лиц):
Отсутствие разрывов по НДС первого звена (ключевой фактор риска назначения выездной проверки).
Отсутствие существенной недоимки на 1 число месяца запроса (защита ваших авансов от блокировок и взысканий в бюджет).
Отсутствие данных о процедуре банкротства на любой из стадий.
Отсутствие решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ.
Отсутствие в ЕГРЮЛ записей о недостоверности сведений об организации.
Отсутствие ограничений по пункту «ф» ст. 23 закона № 129-ФЗ.
Учредитель и руководитель не дисквалифицированы.
Отсутствие решений о приостановлении операций по счетам.
Отсутствие компании в реестре недобросовестных поставщиков (РНП).
Отсутствие факта привлечения к ответственности за коммерческий подкуп по ст. 19.28 КоАП РФ.
Непричастность к экстремистской деятельности или терроризму (данные Росфинмониторинга).
Отсутствие решений о замораживании денежных средств.
Отсутствие статуса иностранного агента (по данным Минюста).
Компания является действующим участником рынка.
10 отсекающих критериев для ИП:
Отсутствие признаков занижения/завышения НДС.
Отсутствие задолженности по налогам и сборам.
Отсутствие данных о процедуре банкротства.
Отсутствие данных об исключении из ЕГРИП.
Индивидуальный предприниматель не дисквалифицирован.
Отсутствие в РНП.
Отсутствие решения о приостановлении операций по банковским счетам.
Отсутствие причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Отсутствие решений о замораживании денежных средств.
Отсутствие статуса иностранного агента.
📊Этап 2: Набор баллов (финансовая устойчивость и ресурсы)
Если первый этап — это проверка на отсутствие проблем, то второй этап позволяет компании доказать свою эффективность. Здесь юрлица могут набрать до 22 баллов, а ИП — до 6 баллов. В этом блоке оцениваются три фундаментальные категории бизнеса:
Финансовая устойчивость: Анализ строится на классических финансовых коэффициентах (ликвидность, платежеспособность, рентабельность), рассчитываемых по данным бухгалтерской отчетности.
Обеспеченность ресурсами: Учитывается величина основных средств и численность сотрудников. Важный нюанс: при расчете штата система берет в расчет только тех работников, которые отработали в компании не менее одного полного квартала. Оценивается также факт владения строительной техникой и производственными фондами (арендованная техника и активы группы компаний в рамках конкретного ИНН не учитываются).
Опыт работы: Оценивается отсутствие фактов просрочки или расторжения госконтрактов по инициативе заказчика.
Также система анализирует такие налоговые метрики, как налоговую нагрузку и уровень заработной платы. Чтобы сравнение было объективным, эти показатели сопоставляются со среднеотраслевыми значениями с учетом вида деятельности, региона и масштаба бизнеса.
Для индивидуальных предпринимателей на втором этапе выделено лишь 6 параметров, так как источником данных выступает только налоговая отчетность. Среди них: численность, дата регистрации, средняя зарплата и два показателя по налоговой нагрузке.
⚙️Шаблоны и скоринг-конструктор
ФНС понимает, что требования к поставщику канцелярских товаров и требования к генподрядчику на федеральной стройке — это разные вещи. Поэтому, помимо стандартного шаблона, в систему внедрены специализированные метрики:
Отраслевые и корпоративные шаблоны: Уже разработаны отдельные шаблоны для закупок Правительства Москвы, ГК «Ростех», а также для клининговой отрасли. Например, для клининга добавлен показатель совокупной фискальной нагрузки (учитывающий страховые взносы и НДФЛ, так как ФОТ в этой сфере превалирует) и проверка на отсутствие фактов нелегальной занятости. Готовятся к релизу шаблоны для кредитных организаций, «Росатома» и участников закупок по 44-ФЗ.
Скоринг-конструктор: Это главное развитие сервиса. Бизнес может самостоятельно выбирать из перечня показателей второго этапа только те, которые релевантны для конкретной сделки. При этом прохождение 14 базовых критериев первого этапа остается неизменной константой.
Важно, что в выписке указываются не только итоговые баллы, но и абсолютные показатели. Даже если компания получила «0 баллов» за численность персонала, заказчик увидит реальную цифру в выписке (например, 25 человек) и сможет сам принять управленческое решение.
💻Как получить выписку
ФНС сделала процесс максимально быстрым и дружелюбным для пользователя.
Где: Сервис встроен в личный кабинет налогоплательщика.
Как работает: В разделе «Показатели» можно сразу посмотреть свои параметры. В разделе «Выписка» можно нажать одну кнопку и сформировать официальный документ.
Сроки: Документ генерируется в течение 20 минут.
Формат: Сейчас выписка приходит в формате PDF с электронной подписью ФНС и QR-кодом для проверки подлинности на сайте ведомства. В первом квартале 2026 года будут добавлены машиночитаемые форматы (CSV/XML).
Цена: Услуга абсолютно бесплатна.
Корректировка: Если вы не согласны с показателями (считаете, что закралась ошибка), в личном кабинете можно запросить корректировку. ФНС рассмотрит заявление в течение 5 рабочих дней и обновит выписку в случае обоснованности претензий.
🛡️Заменяет ли эта выписка должную осмотрительность?
Короткий ответ: нет, не заменяет, но существенно снижает риски. Выписка фиксирует состояние контрагента «в моменте». Она не гарантирует, что через месяц контрагент не уйдет в банкротство или не сформирует налоговый разрыв (поэтому стоит сделать скриншот на момент совершения сделки).
С точки зрения судебной практики, наличие такой выписки не является исключающим фактором от претензий налоговиков. Однако регулярный запрос этого документа перед сделкой станет сильнейшим аргументом в вашу пользу, подтверждающим, что вы проявили коммерческую осмотрительность и проверили благонадежность контрагента по данным самого контролирующего органа.
Сервис оказался востребованным, по данным ФНС: уже обрабатывается около 2500 запросов в день, а порядка 60% пользователей обращаются к инструменту на постоянной основе. Это формирует новую бизнес-среду, где доказывать свою благонадежность становится нормой и конкурентным преимуществом.
