🔥Новые полномочия ФНС: цифровая оценка бизнеса без проверок

С 1 января 2026 года вступили в силу новые полномочия Федеральной налоговой службы, регламентированные Федеральным законом № 254-ФЗ. ФНС получила право: проводить официальную оценку параметров юридических лиц и ИП, формировать результаты этой оценки и предоставлять их самому бизнесу.

Никакого принуждения или дополнительных налоговых проверок под это не создается. Оценка полностью автоматизирована и базируется исключительно на оцифрованных данных, которые уже есть у государства.

Налоговики не будут присылать требования или запрашивать дополнительные документы для проведения этого анализа. Вся информация собирается из налоговой и бухгалтерской отчетности, ЕГРЮЛ, а также в рамках межведомственного обмена с казначейством, Росфинмониторингом, Минюстом и другими структурами.

Результат этой оценки — это официальная, заверенная электронной подписью ФНС выписка, которую компания может получить и предъявить своим контрагентам. На данный момент выписка предоставляется только самому налогоплательщику, передача данных третьим лицам без вашего ведома законом не предусмотрена.

Методология оценки закреплена заранее установленными критериями (Приказ ФНС от 05.12.2025 ЕД-7-31/1041@) и делится на два ключевых этапа.