⚡Самозанятость «отменяют»? Что реально происходит с НПД в 2026 году и как подготовиться

ФНС взялись за самозанятых. То, что должно было вывести «серые доходы» из тени превратилось в популярные для ухода от налогов «схемы».

Разговоры про отмену самозанятости звучат так, будто режим закрывают «завтра». Но на практике картина спокойнее: НПД — это эксперимент, и он официально действует до 31 декабря 2028 года включительно.

Более того, в самом законе зашита стабилизационная оговорка: в течение 10 лет проведения эксперимента нельзя повышать ставки и снижать лимит дохода (тот самый потолок 2,4 млн ₽ в год).

Поэтому «резкая отмена» в 2026 году выглядит маловероятно. Но это не значит, что режим оставят как есть: сейчас обсуждают пересборку правил после 2028 года и ужесточение практики уже сегодня — через контроль и точечные ограничения.

📈 Почему тема всплыла именно сейчас: цифры стали слишком большими

НПД стал массовым явлением. По данным, которые ФНС приводит через публичные источники, число плательщиков выросло до 15,4 млн к итогам 2025 года.

И экономический эффект тоже заметный: за годы эксперимента самозанятые заработали триллионы, а уплаченные налоги измеряются сотнями миллиардов; только за 2025 год ФНС фиксировала свыше 3 трлн ₽ доходов и 136 млрд ₽ уплаченного налога.

И вот тут появляется главный конфликт интересов:

для государства НПД — способ «подсветить» теневые доходы и упростить сбор налогов;

для бизнеса НПД иногда превращается в инструмент замены трудовых договоров (экономия на взносах, отпускных, больничных и обязательствах работодателя). И я могу это точно подтвердить:

За время работы в отделе курирующем проведение ВНП, схема с самозанятыми была наиболее часто используемой для незаконного обналичивания денежных средств.

А когда, например, самозанятых в компании десятки, а штат минимальный, то налоговая, естественно, начинает воспринимать это не как «фриланс», а именно как модель ухода от зарплатных налогов (фонды и НДФЛ).

⚠️ За что будут «дожимать»: подмена найма и работа с юрлицами

Самые наиболее часто встречаемы риски при применении НПД это подмена трудовых отношений гражданско-правовыми. ФНС прямо описывает признаки и риски, а также напоминает про важные запреты, например: нельзя работать с бывшим работодателем как с заказчиком, пока не пройдет два года с увольнения.

Что обычно превращает «договор услуг» в «скрытый найм» на практике:

регулярные выплаты как оклад;

контроль процесса (график, планерки, отчеты по времени);

отсутствие измеримого результата (платят «за присутствие»);

встроенность исполнителя в организацию как у штатного сотрудника.

Именно из этой точки растут политические предложения. Например, в начале февраля 2026 года публично обсуждалась идея ограничить НПД услугами для физлиц (няни, репетиторы, помощники по хозяйству и т. п.) и отдельно оставить аренду недвижимости, а также провести широкую дискуссию о формате после окончания эксперимента.

Но это не из разряда «завтра вступит в силу», но важный маркер, что фокус сейчас на сужении режима и на том, чтобы уменьшить использование НПД в корпоративных цепочках (и в том числе в схемах по обналичиванию денежных средств).

🛡️ Что делать самозанятым: стратегия на 2026–2028

Если вы действительно работаете «на себя», задача простая: сделать вашу деятельность непохожей на трудоустройство.

Практика, которая реально снижает риски:

не зависеть от одного заказчика (хотя бы 2-3 источника дохода);

фиксировать результат: ТЗ, этапы, сдача, переписка, чек;

не соглашаться на условия «как у сотрудников» (график, табель, постоянные поручения без результата).

Важно: государство уже двигается к интеграции самозанятых в соцсистему. С 1 января 2026 года стартовал эксперимент по добровольному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности (по сути, возможность получать больничные, но только при уплате взносов).

В законе закреплены варианты страховой суммы 35 000 или 50 000 ₽ за месяц, а право на пособие появляется после 6 месяцев непрерывной уплаты. Плюс у самозанятых есть возможность добровольно формировать пенсионные права через уплату взносов.

🧾 Как бизнесу работать с НПД и не попасть под проверку

Если вы привлекаете самозанятых, ключевой вопрос: вы покупаете услугу по результату или закрываете штатную функцию. Во втором случае дешевле сразу признать реальность и выстроить модель иначе.

Минимум, который стоит внедрить:

проверять статус самозанятого перед оплатой и получать чек;

не работать с бывшими сотрудниками как с НПД-исполнителями, пока не пройдет 2 года;

переписать договоры под результат (объем, сроки, критерии качества, приемка);

убрать признаки найма: график, контроль времени и другие, как у штатных работников.

Главная мысль на 2026 год такая: НПД, скорее всего, не «закроют» внезапно, но его уже переводят из режима «полная свобода» в режим «ответственный режим с правилами». Кто заранее приведет процессы в порядок (и уберёт, или хотя бы минимизирует триггеры для ФНС), тот переживет любые изменения и после 2028 года без лишних потерь.

