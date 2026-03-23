🔥Петербургский налоговый форум: очередные ужесточения от ФНС

19 марта в Петербурге прошел очередной нужный всем форум, на котором умные головы из правительства Санкт-Петербурга, УФНС по Санкт-Петербургу, а также федеральные спикеры вещали в массы свое видение фискальной политики на ближайшее будущее. И судя по тому, что обсуждалось, будущее у бизнеса весьма мутное, и послаблений ждать не приходится. Хотя кто на это вообще надеялся?🤷♂️
Сам формат таких мероприятий всем давно понятен - под разговоры о развитии и «настройке системы» фактически транслируются подходы к дальнейшему ужесточению контроля и перераспределению (увеличению) налоговой нагрузки.
Сам форум в записи можно посмотреть на RUTUBE. В общей сложности материала там почти на 20 часов, я еще все просмотреть не успел, но обязательно это сделаю, и сообщу вам, по каким правилам нам предлагают «жить» дальше.
А пока расскажу о том, что стало известно по его итогам и уже обсуждается в профессиональной среде.
🏢УСН: Плати там, где работаешь
Схему с «налоговой миграцией» в регионы с пониженными ставками (вроде пресловутых 1% в Калмыкии или Удмуртии) собираются прикрыть на законодательном уровне.
Предлагается внести изменения в п. 6 ст. 346.21 НК РФ: налог нужно будет платить по месту фактического осуществления деятельности, а не по месту регистрации бизнеса или прописке ИП.
То есть логика становится максимально прямолинейной, где реально работает бизнес, там и должен формироваться налоговый платеж.
Быть прописанным в льготной зоне, а держать магазины в Москве больше не выйдет.
Фактически речь идет о том, чтобы закрыть одну из самых популярных и при этом формально законных моделей снижения налоговой нагрузки, которая долгие годы активно использовалась малым и средним бизнесом.
📉 АУСН: Лимиты будут понижаться
Если вы присматривались к АвтоУСН, планируя вписаться в текущий лимит 60 млн рублей, планы придется изменить.
Готовятся поправки, которые уже в 2026 снизят порог доходов для АУСН. Лимит хотят опустить сначала до 20 млн рублей, а затем до 15 млн рублей в 2027 году.
По сути, речь идет о довольно резком сужении круга тех, кто вообще сможет применять этот режим.
То есть режим, который изначально подавался как удобный инструмент для малого бизнеса, постепенно будет превращаться в инструмент для совсем небольших оборотов.
Для всех, кто успел немного вырасти, эта опция фактически будет закрыта.
✂️ ПСН: Скидка на патент станет меньше в два раза
Неприятный сюрприз ждет и ИП на патенте, работающих без наемных сотрудников.
Сейчас они имеют законное право уменьшать стоимость патента на все 100% за счет уплаченных страховых взносов. Это одна из немногих реальных возможностей оптимизировать налоговую нагрузку.
Но теперь в ст. 346.51 НК РФ хотят внести жесткое ограничение — лимит на уменьшение базы составит 50%.
То есть ИП-одиночек просто приравняют к ИП с сотрудниками, и перекрывать патент взносами в ноль больше не выйдет.
Фактически это означает прямое увеличение налоговой нагрузки для большого количества мелких предпринимателей.
⚠️ Что еще обсуждали: штрафы, ККТ и общий вектор
Отдельный блок был посвящен ККТ, налогам-2026 и оперативному контролю.
И здесь тоже ничего особенно жизнерадостного не прозвучало. На форуме обсуждались новации в применении ККТ, усиление контроля и повышение ответственности за нарушения.
Штрафы за неприменение ККТ хотят сделать значительно больше.
То есть общий принцип всё тот же — не упростить правила, а сделать нарушение максимально дорогим.
При этом параллельно активно продвигается идея так называемого «аналитического контроля», когда система сама выявляет риски, несоответствия и разрывы, а бизнесу предлагается «добровольно» уточниться и доплатить.
💡Резюме
Система ищет, где еще можно закрыть лазейки, сузить льготные режимы и перераспределить налоговую нагрузку так, чтобы бюджет чувствовал себя увереннее.
Всё это, конечно, красиво заворачивается в слова про «справедливость», «обеление» и «равные условия», но смысл от этого не меняется.
По факту мы видим последовательное движение в сторону ужесточения: через ограничения по спецрежимам, рост обязательных платежей и усиление контроля.
Как только досмотрю материалы форума, напишу, что еще «интересное» на нем обсуждалось.
