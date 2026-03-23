🔥Петербургский налоговый форум: очередные ужесточения от ФНС

19 марта в Петербурге прошел очередной нужный всем форум, на котором умные головы из правительства Санкт-Петербурга, УФНС по Санкт-Петербургу, а также федеральные спикеры вещали в массы свое видение фискальной политики на ближайшее будущее. И судя по тому, что обсуждалось, будущее у бизнеса весьма мутное, и послаблений ждать не приходится. Хотя кто на это вообще надеялся?🤷‍♂️

Сам формат таких мероприятий всем давно понятен - под разговоры о развитии и «настройке системы» фактически транслируются подходы к дальнейшему ужесточению контроля и перераспределению (увеличению) налоговой нагрузки.

Сам форум в записи можно посмотреть на RUTUBE. В общей сложности материала там почти на 20 часов, я еще все просмотреть не успел, но обязательно это сделаю, и сообщу вам, по каким правилам нам предлагают «жить» дальше.

А пока расскажу о том, что стало известно по его итогам и уже обсуждается в профессиональной среде.