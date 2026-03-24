⚡Новый контроль за переводами на карту: как ФНС совместно с ЦБ будут искать скрытые доходы

23 марта 2026 года правительственная комиссия по законопроектной деятельности, одобрила пакет поправок, расширяющий обмен информацией между ФНС и Банком России. Государство намеревается вытащить из серой зоны доходы граждан, которые сегодня маскируются под обычные переводы между физлицами.
Если раньше налоговая могла добираться до банковских выписок физлица только при наличии формальных оснований, например в рамках проверки, при взыскании задолженности или после специального согласования, то теперь предлагается выстроить постоянный и автоматизированный обмен данными между ФНС и Банком России. Иными словами, контроль смещается от точечных запросов к постоянной аналитике и предварительному отбору подозрительных операций.
📝 В чем суть законопроектов
Банк России будет передавать ФНС сведения о физических лицах, по операциям которых выявлены признаки систематического дохода или возможной скрытой предпринимательской деятельности. После получения таких сведений налоговая сможет запрашивать у банков более детальную информацию по операциям граждан. Параллельно и сама ФНС будет передавать Банку России больше данных, в том числе сведения об открытии и закрытии счетов, электронных средствах платежа и категориях доходов физических лиц. Формат и состав такого обмена должны быть закреплены отдельным соглашением между ФНС и ЦБ.
По сути, речь идет о попытке закрыть еще одну серую зону. Сейчас значительная часть поступлений от других физлиц формально может выглядеть как безвозмездные переводы, хотя по факту за ними нередко стоят вполне обычные возмездные отношения: услуги, аренда, торговля, подработки. Именно такие доходы государство и хочет научиться видеть быстрее и точнее.
⚙️ Как это будет работать
На первом этапе банки и регулятор будут анализировать финансовое поведение клиентов: количество переводов, частоту поступлений, круг контрагентов, соотношение входящих переводов с обычными бытовыми расходами и другие поведенческие признаки. Если профиль клиента начнет выглядеть как систематическое получение дохода, эта информация будет попадать в центр внимания Банка России. После этого соответствующие сведения смогут направляться в ФНС для дальнейшей отработки.
Дальше налоговая получит возможность уже не искать информацию с нуля, а работать с предварительно отобранным массивом данных. Если по выпискам и другим сведениям будет видно, что переводы фактически являются оплатой услуг, аренды, торговли или иной регулярной деятельности, такие поступления могут быть квалифицированы как налогооблагаемый доход. То есть сама идея состоит не в том, чтобы обложить налогом любой перевод между физлицами, а в том, чтобы вывести на свет системный заработок, который до сих пор прятался под видом обычных перечислений «на карту».
🔍 Почему это выглядит как новый этап цифрового контроля
На мой взгляд, этот шаг был вполне ожидаем. Но проблема в том, что теперь формируется уже не отдельный инструмент, а целый перекрестный надзор. Помимо связки ФНС и Банка России, с 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг получит право напрямую запрашивать у НСПК сведения об операциях по картам «Мир», через СБП и единый QR. Соответствующий закон № 461-ФЗ был подписан еще 15 декабря 2025 года.
В результате складывается ситуация, при которой банки выявляют нетипичную активность, Банк России агрегирует и сопоставляет данные, Росфинмониторинг получает собственный канал доступа через платежную инфраструктуру, а ФНС уже использует этот массив для точечной отработки. По сути, речь идет о формировании замкнутой системы цифрового контроля, где каждая регулярная финансовая активность потенциально может стать объектом анализа сразу нескольких структур.
❗ Что это значит для нас
На практике новая модель контроля будет бить по самым небольшим участникам рынка и обычным людям. По тем, кто где-то подрабатывает, оказывает мелкие услуги, что-то сдает, что-то продает и рассчитывает, что личная карта останется относительно безопасной зоной для таких расчетов.
Теперь, перевод за небольшую услугу, но на постоянной основе начинает нести риск вопросов со стороны банка, налоговой или Росфинмониторинга. Поэтому часть людей неизбежно начнет возвращаться к наличным расчетам. Это вполне предсказуемая реакция на усиление контроля: чем плотнее цифровой надзор, тем сильнее желание сократить свой цифровой след. .
💡Вывод
Обеление пришло туда, где его особенно не ждали — в обычные переводы между физлицами. Государство добралось до той части денежных потоков, которая долгое время воспринималась как относительно безопасная территория для неформальных расчетов. И если раньше личная карта для многих была удобным инструментом подработки или мелкого заработка вне учета, то теперь и эта зона постепенно уходит под плотный контроль.
Очевидно, что тучи сгущаются. И под основной удар, как это часто бывает, попадает не крупный бизнес, а обычные граждане. Именно для них закрываются последние бреши, через которые еще можно было хоть как-то существовать вне цифрового контроля. И в этом, пожалуй, и состоит главный практический смысл всей этой истории.
💥Взгляд изнутри ФНС
