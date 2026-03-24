⚡Новый контроль за переводами на карту: как ФНС совместно с ЦБ будут искать скрытые доходы

23 марта 2026 года правительственная комиссия по законопроектной деятельности, одобрила пакет поправок, расширяющий обмен информацией между ФНС и Банком России. Государство намеревается вытащить из серой зоны доходы граждан, которые сегодня маскируются под обычные переводы между физлицами.

Если раньше налоговая могла добираться до банковских выписок физлица только при наличии формальных оснований, например в рамках проверки, при взыскании задолженности или после специального согласования, то теперь предлагается выстроить постоянный и автоматизированный обмен данными между ФНС и Банком России. Иными словами, контроль смещается от точечных запросов к постоянной аналитике и предварительному отбору подозрительных операций.