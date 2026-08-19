🚨 Почему ФНС торопится отработать налоговые риски 2023 года

С весны этого года мы наблюдаем уже не первую волну массовых информационных писем по разным «площадочным» рискам. Сначала были письма по одной крупной «площадке», затем пошли следующие волны отработки и сейчас ФНС занимается уже новой отработкой новых перечней по еще одной вскрытой «площадки», представлявшей фиктивные налоговые вычеты.
И в этой статье я хочу остановиться, на налоговых претензиях, которые приходятся именно на 2023 год. Так как сейчас этот год имеет для ФНС особое значение, и причина здесь, вполне понятная: для налоговой 2023 год уже становится «уходящим».
⏳ Почему ФНС так важен 2023 год
По общему правилу п. 4 ст. 89 НК РФ выездной налоговой проверкой могут быть охвачены три календарных года, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении ВНП.
То есть если решение о проведении проверки вынесено в 2026 году, налоговая может проверить 2023, 2024 и 2025 годы (а также текущие налоговые периоды по представленной отчетности). А если обычная ВНП будет назначена уже в 2027 году, то 2023 год в стандартный трехлетний период уже не попадёт.
Поэтому для того, чтобы сохранить возможность провести ВНП за 2023 год, налоговому органу нужно успеть принять решение о её назначении до 31 декабря 2026 года.
Но принять решение о проведении ВНП на практике быстро - возможно только лишь в редких исключениях. Так как выездную налоговую проверку нужно еще и согласовать. А для того, чтобы ее согласовать и потом назначить, необходимо провести предпроверочный анализ, собрать достаточную доказательственную базу, которая убедит комиссию в правильности определения выгодоприобретателя, и наличия доказанных налоговых рисков.
И если смотреть на происходящее именно с этой стороны, то причины нынешней спешки становятся вполне логичными. Время поджимает…
📩 «Новые» информационные письма о необходимости представления УНД
Новая волна писем начала расходиться примерно с 12-13 августа, а в качестве срока для самостоятельного уточнения в них фигурирует начало сентября.
Весной в рамках другой «площадочной» отработки компаниям также давали буквально несколько недель, чтобы принять решение и представить УНД. Поэтому нужно воспринимать такой срок как контрольную точку для самой налоговой.
ФНС стремится быстро понять, кто из полученного перечня добровольно уточнился, а кого придётся отрабатывать дальше.
Списки по таким «площадкам» насчитывают тысячи налогоплательщиков. Полноценно провести ППА по каждому налогоплательщику в короткие срок невозможно, поэтому сначала идёт массовая рассылка, а дальше начинается ранжирование:
сумма риска,
наличие активов и взыскание,
доказательственная база,
перспективность назначения ВНП
и другие факторы.
И чем ближе конец года, тем меньше времени остается на всю эту работу.
💰 Что делать если вам пришло такое письмо?
Во-первых, если вам пришло информационное письмо с требованием (предложением) уточниться, то будьте уверенны, что если налоговый орган действительно в вас заинтересован, то только лишь одним информационным письмом дело не закончится. Поэтому следом за информационным письмом последует уведомление о вызове в налоговый орган.
При этом, что касается сумм налоговых рисков, то по тем письмам, которые мне довелось посмотреть за последнее время (а это компании из разных регионов), суммы риска начинаются примерно от 2 млн руб. и выше. И это уже совсем не те суммы, которые во всех случаях можно списать на формальную отработку «для галочки».
Особенно с учетом того, что суммовые ориентиры для назначения ВНП сейчас (пока еще по слухам) становятся ниже.
Поэтому часть компаний, которые несколько лет назад могли бы не попасть в выездную исключительно из-за размера риска, сегодня уже вполне могут рассматриваться как потенциальные объекты.
⚡ Что будет, если не уточниться
Информационное письмо, которое сейчас приходит на электронную почту, не является формализованным документом налогового контроля и никаких обязательных требований содержать не может. Указанная в нем дата — это предложение добровольно уточнить налоговые обязательства, а не установленный НК РФ срок.
По сути, то, что происходит сейчас — это самый простой и быстрый этап массовой отработки. Получили большой перечень налогоплательщиков, разослали всем письма и дали небольшой срок: кто-то испугается и уточнится самостоятельно, обеспечив бюджету быстрые поступления вообще без проведения каких-либо мероприятий.
Но если вы не уточнитесь, вот тогда уже, скорее всего, начнется реальная работа непосредственно по вашей компании.
После окончания срока, указанного в письмах, территориальные инспекции соберут результаты первичной отработки и отчитаются в вышестоящий налоговый орган: кто уточнился, на какую сумму, а кто предложение проигнорировал. И уже оставшийся перечень службе придется разбирать предметно.
Фактически у Инспекции сейчас есть лишь информация о том, что в декларации присутствуют определенные счета-фактуры из переданного перечня. А вот является ли ваша компания действительно выгодоприобретателем, насколько реальна сделка и есть ли вообще основания вменять риск именно вам — это еще предстоит установить.
📩 Что придет следующим?
Учитывая мой опыт работы в службе, могу сказать что в большинстве случаев первым шагом будет уведомление о вызове в налоговый орган. Так быстрее и проще.
На рабочей встрече вам уже предметно озвучат риски, покажут сведения, которыми располагает инспекция, расскажут про возможную ВНП и в очередной раз предложат добровольно уточниться. Сделают максимально серьезный вид и посмотрят на вашу позицию.
И если вы не впечатлитесь серьезности происходящего и грозному виду инспектора, а сумма налоговых рисков окажется перспективной для дальнейшей работы, то тогда маховик налогового контроля начнет раскручиваться дальше, а это: требования, встречные истребования у контрагентов, допросы, анализ цепочек, сбор доказательственной базы и уже полноценный ППА.
Причем по рискам 2023 года вся эта работа будет проходить очень быстро.
Времени на то, чтобы провести мероприятия, сформировать доказательственную базу и успеть согласовать объект для ВНП до конца года, остается совсем немного.
Что вы об этом думаете, и какие у вас есть вопросы, можете написать в комментариях здесь или в моем телеграм-канале «Налоговый Инсайдер»
P.S. Скоро будет анонс нового вебинара на Клерке на тему проверок физических лиц. Расскажу все так, как на практике происходило во время моей работы в ИФНС и УФНС.
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