🚨 Почему ФНС торопится отработать налоговые риски 2023 года

⏳ Почему ФНС так важен 2023 год

По общему правилу п. 4 ст. 89 НК РФ выездной налоговой проверкой могут быть охвачены три календарных года, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении ВНП.

То есть если решение о проведении проверки вынесено в 2026 году, налоговая может проверить 2023, 2024 и 2025 годы (а также текущие налоговые периоды по представленной отчетности). А если обычная ВНП будет назначена уже в 2027 году, то 2023 год в стандартный трехлетний период уже не попадёт.

Поэтому для того, чтобы сохранить возможность провести ВНП за 2023 год, налоговому органу нужно успеть принять решение о её назначении до 31 декабря 2026 года.

Но принять решение о проведении ВНП на практике быстро - возможно только лишь в редких исключениях. Так как выездную налоговую проверку нужно еще и согласовать. А для того, чтобы ее согласовать и потом назначить, необходимо провести предпроверочный анализ, собрать достаточную доказательственную базу, которая убедит комиссию в правильности определения выгодоприобретателя, и наличия доказанных налоговых рисков.

И если смотреть на происходящее именно с этой стороны, то причины нынешней спешки становятся вполне логичными. Время поджимает…