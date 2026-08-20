🚨 Три недели, чтобы заплатить десятки миллионов: а ФНС вообще понимает, как работает бизнес?

Мне приходит много писем, которые сейчас массово получают компании в рамках очередных «площадочных» отработок. И чем больше я на них смотрю, тем сильнее у меня возникает один простой вопрос:
А ФНС вообще представляет, откуда бизнес должен за несколько недель взять деньги на все эти добровольные уточнения?
Я не оправдываю использование фиктивных счетов-фактур. Если сделки не было, а вычет использовался исключительно для налоговой экономии — это налоговое нарушение, здесь всё понятно. И я прекрасно понимаю и логику государства — бюджету нужны дополнительные поступления, а забрать их кроме как у бизнеса сейчас особо негде.
Но проблема в другом. Внутри ФНС на бизнес смотрят как на людей, которые только и думают, как бы обмануть государство и заплатить поменьше налогов.
А если компания получила налоговую экономию, значит собственник эти деньги обязательно вывел из бизнеса, купил себе дорогую машину, квартиру или просто положил несколько миллионов на счет.
То есть, по представлению налоговой, предприниматели буквально купаются в деньгах и где-то у каждого лежит мешок наличности, из которого в любой момент можно достать 5, 10 или 50 млн рублей.
🔥 Профессиональная деформация
Я прекрасно понимаю, откуда такое восприятие появляется. Больше 10 лет я сам находился внутри этой системы.
Когда из года в год перед тобой проходят «технички», обналичивание, фиктивные документы, бенефициары с дорогими автомобилями и недвижимостью, постепенно действительно начинает казаться, что бизнес кругом только и занимается тем, что «мудрит» с налогами, а все сэкономленные деньги уходят исключительно в карман собственнику.
Только когда выходишь из системы и начинаешь ежедневно работать уже непосредственно с предпринимателями, видишь совсем другую картину.
Но сейчас, находясь уже с другой стороны баррикад и постоянно общаясь с предпринимателями, я вижу совсем другую картину. Очень часто налоговая экономия не выводилась из бизнеса вообще. Эти деньги оставались в обороте: на них закупали товар и оборудование, рассчитывались с поставщиками, выплачивали зарплату, закрывали кассовые разрывы и вкладывались в дальнейшее развитие компании.
Особенно учитывая дорогие кредиты, высокую налоговую нагрузку и далеко не самую стабильную экономическую ситуацию последних лет.
💰 Денег 2023 года уже давно нет
Сейчас компаниям предъявляют риски в том числе за 2023 год. По отдельным операциям с того момента прошло уже около трех лет и больше.
И вот спустя почти 3 года налогоплательщику приходит письмо, в котором ему предлагают за несколько недель убрать вычеты, расходы, заплатить недоимку и не забыть еще про пени, которые за это время тоже успели накопиться.
То есть ФНС дает бизнесу около трех недель. И здесь у меня действительно возникает вопрос:
Неужели в Центральном аппарате ФНС считают, что компания способна за три недели просто достать из оборота 5, 10, 20 млн руб. и положить их в бюджет?
Причем несколько миллионов — это еще далеко не самые большие суммы. По отдельным компаниям потенциальные уточнения могут составлять десятки, а у крупного бизнеса и сотни миллионов рублей.
Да даже 500 тыс. руб. для небольшой компании совсем не «лишние деньги», которые лежат на расчетном счете, если они так еще есть. Завтра этими деньгами нужно выплатить зарплату, рассчитаться с поставщиком или оплатить поставку. Заберите их из оборота — и компания может получить банальный кассовый разрыв.
А если из бизнеса нужно одномоментно вытащить 20 млн руб., то откуда конкретно бизнес должен взять эти деньги за 3 недели? Не рассчитаться с контрагентами? Не выплатить зарплату? Остановить закупки? Или взять кредит под нынешнюю ставку, чтобы добровольно уточнить налоги за 2023-2024 год?
А еще нужно учитывать, что к самой недоимке добавляются еще пени за несколько лет и если мы говорим про старые риски 2023 года, то по отдельным периодам сумма накопившихся пеней сейчас уже может составлять больше половины от предполагаемой недоимки. То есть условные 20 млн руб. налоговых претензий легко превращаются еще примерно в 10+ млн руб. пеней.
И всё это происходит сейчас, когда бизнес и без дополнительных налоговых претензий чувствует себя, мягко говоря, не очень:
дорогие кредиты;
рост налоговой нагрузки;
падение рентабельности;
и все меньше свободных денег.
Поэтому просто взять и выдернуть из оборота 10, 20 или 50 млн руб. для многих компаний означает не «немного меньше заработать». Это может означать вообще остановить работу.
🤷♂️ Какой смысл в таком «обелении»?
Задача государства, как нам постоянно рассказывают, — вывести бизнес из тени, повысить собираемость налогов и заставить предпринимателей дальше работать уже по новым правилам.
Но тогда не гораздо ли разумнее в таких ситуациях не присылать письмо в стиле: «вот вам 3 недели — положите несколько десятков миллионов на ЕНС», а выходить с бизнесом на нормальный диалог?
Сегодня бюджет получил свои деньги. А завтра уже нет самой компании, которая платила бы НДС, налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы, содержала сотрудников и рассчитывалась со своими контрагентами.
Мертвый бизнес налогов не платит. Но складывается ощущение, что в погоне за быстрыми поступлениями об этом почему-то начали забывать.
Конечно, когда работаешь не в бизнесе, а находишься по ту сторону баррикад, будь то чиновник или сотрудник ФНС, то представляется несколько другая, более красочная картина. Что в бизнесе всё прекрасно, кругом одни богачи, которые ездят на дорогих машинах, покупают недвижимость и в целом ни в чем себе не отказывают.
Но на деле сейчас бизнес испытывает далеко не лучшие времена. И мне кажется, что в нынешней экономической ситуации, которая с каждым периодом становится только сложнее, нужно как-то пытаться выходить с бизнесом на диалог, помогать ему продолжать работать, а не пытаться выжать последнее. Тем более, когда речь вообще идет о налоговых рисках трехлетней давности.
Что вы об этом думаете, и какие у вас есть вопросы, можете написать в комментариях здесь или в моем телеграм канале «Налоговый Инсайдер»
P.S. Скоро будет анонс нового вебинара на Клерке на тему проверок физических лиц. Расскажу все так, как на практике происходило во время моей работы в ИФНС и УФНС. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.
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