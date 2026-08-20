🚨 Три недели, чтобы заплатить десятки миллионов: а ФНС вообще понимает, как работает бизнес?

Мне приходит много писем, которые сейчас массово получают компании в рамках очередных «площадочных» отработок. И чем больше я на них смотрю, тем сильнее у меня возникает один простой вопрос:

А ФНС вообще представляет, откуда бизнес должен за несколько недель взять деньги на все эти добровольные уточнения?

Я не оправдываю использование фиктивных счетов-фактур. Если сделки не было, а вычет использовался исключительно для налоговой экономии — это налоговое нарушение, здесь всё понятно. И я прекрасно понимаю и логику государства — бюджету нужны дополнительные поступления, а забрать их кроме как у бизнеса сейчас особо негде.

Но проблема в другом. Внутри ФНС на бизнес смотрят как на людей, которые только и думают, как бы обмануть государство и заплатить поменьше налогов.

А если компания получила налоговую экономию, значит собственник эти деньги обязательно вывел из бизнеса, купил себе дорогую машину, квартиру или просто положил несколько миллионов на счет.

То есть, по представлению налоговой, предприниматели буквально купаются в деньгах и где-то у каждого лежит мешок наличности, из которого в любой момент можно достать 5, 10 или 50 млн рублей.