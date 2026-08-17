🚨 Обещать — не значит жениться, или как «попасть» на ровном месте…

«Обещать — не значит жениться» — так любил говорить один из моих бывших руководителей, ныне большой начальник в структуре ФНС.

Сегодня расскажу одну показательную историю клиента, который, послушав инспектора и сделав так, как ему предложили, в итоге «попал» на 2 млн руб.

Началось всё с обычного информационного письма по «площадочным» рискам. У налогового органа были претензии на сумму около 500 тыс. руб. Руководитель компании решил не ждать дальнейших действий и самостоятельно посетил налоговый орган — ещё до направления уведомления о вызове.

На встрече его заверили, что уточниться абсолютно необходимо, и если компания самостоятельно уберёт спорные вычеты и представит уточненную налоговую декларацию по НДС, никаких других «кар» не последует. И даже по налогу на прибыль уточняться не нужно будет. А это примерное еще 500-700 тыс. руб. вместе с пеней.

Подумав над ситуацией вместе с бухгалтером, директор принял решение уточняться. Сумма в 500 тыс. руб. хоть и существенная, но компания её потянуть могла, запас прочности был. В итоге УНД представили с полной уверенностью, что сделали правильный выбор, и тем самым избежали дальнейших проблем с налоговым органом.

Вот только всё оказалось совсем иначе. И вместо спокойствия, в адрес компании стали поступать требования по нескольким спорным контрагентам, и затем пришло уведомление о вызове в налоговый орган.