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Дмитрий Кудряшов
Налоговые проверки
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🚨 Обещать — не значит жениться, или как «попасть» на ровном месте…

Рассказываю случай из практики, как компания уточнившись по информационному письму от ФНС получила новые налоговые претензии на еще большую сумму.

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«Обещать — не значит жениться» — так любил говорить один из моих бывших руководителей, ныне большой начальник в структуре ФНС.

Сегодня расскажу одну показательную историю клиента, который, послушав инспектора и сделав так, как ему предложили, в итоге «попал» на 2 млн руб.

Началось всё с обычного информационного письма по «площадочным» рискам. У налогового органа были претензии на сумму около 500 тыс. руб. Руководитель компании решил не ждать дальнейших действий и самостоятельно посетил налоговый орган — ещё до направления уведомления о вызове.

На встрече его заверили, что уточниться абсолютно необходимо, и если компания самостоятельно уберёт спорные вычеты и представит уточненную налоговую декларацию по НДС, никаких других «кар» не последует. И даже по налогу на прибыль уточняться не нужно будет. А это примерное еще 500-700 тыс. руб. вместе с пеней.

Подумав над ситуацией вместе с бухгалтером, директор принял решение уточняться. Сумма в 500 тыс. руб. хоть и существенная, но компания её потянуть могла, запас прочности был. В итоге УНД представили с полной уверенностью, что сделали правильный выбор, и тем самым избежали дальнейших проблем с налоговым органом.

Вот только всё оказалось совсем иначе. И вместо спокойствия, в адрес компании стали поступать требования по нескольким спорным контрагентам, и затем пришло уведомление о вызове в налоговый орган.

📌 Разные отделы — разные задачи

Дело в том, что работу по «площадочным» контрагентам и другим схемным вычетам может проводить один отдел — например, контрольно-аналитический (КАО), контрольный отдел или ППА. А риски по декларации, по которой ещё идёт камеральная проверка, отрабатывает уже отдел камерального контроля.

Такие контрольные отделы как КАО, занимаются преимущественно схемными вычетами: «площадками», техническими контрагентами по какому-то ограниченному периоду и только по НДС, а отдел ППА имеет уже более широкую зону ответственности, не только НДС, а еще и прибыль и другие налоги за 3-летний период.

Отдел КНП занимается только одним периодом, и если в отделе не выделены сотрудники, которые занимаются схемными вычетами по уже закрытым КНП, то такие риски из отдела КНП могут перекачивать в КАО или сразу в отдел ППА.

И получается так, что КАО может «убедить» компанию уточниться, пообещав, что после этого претензий у них больше не будет. Компания уточняется, задача отдела считается выполненной, но дальше у налогоплательщика могут возникнуть проблемы с КНП или отделом ППА.

А компания при этом искренне не понимает, почему ей продолжают заниматься: ведь те риски, о которых они «договорились» с начальником КАО, уже устранены. И такие ситуации далеко не редкость.

⚡️ Вот и сейчас произошло примерно то же самое

Изначально компанией занимался контрольный отдел, который свою задачу выполнил на отлично: налогоплательщик убрал спорные вычеты по «площадочному» контрагенту и представил УНД.

А после этого за другие риски в том же периоде по теперь открытой КНП уточненной декларации взялся уже камеральный отдел, которому на договоренности другого отдела по факту «плевать».

В итоге компания, которая считала, что пошла навстречу налоговому органу и тем самым закрыла вопрос, получила новые претензии. И первоначальные 500 тыс. руб. превратились вместе с пенями, и новыми налоговыми претензиями уже примерно в 2 млн руб. И если 500 тыс. руб., компания еще могла относительно безболезненно для себя погасить, то сумма в 2 млн. руб. уже такой не является.

А мораль сей басни такова, что договориться по одному эпизоду — это ещё не значит договориться со всей налоговой инспекцией.

Поэтому перед тем, как добровольно убирать вычеты, нужно сначала посмотреть какие ещё есть риски, и что может видеть налоговый орган, и кто вообще сейчас занимается вашей компанией.

Инспектор или начальник отдела вполне может обещать, что после УНД у его отдела претензий больше не останется. Но это совсем не означает, что по тому же, или за прошлые периоды нет других рисков у КНП, КАО или ППА.

Что вы об этом думаете, и какие у вас есть вопросы, можете написать в комментариях здесь или в моем телеграм канале «Налоговый Инсайдер»

P.S. Скоро будет анонс нового вебинара на Клерке на тему проверок физических лиц. Расскажу все так как на практике происходило во время моей работы в ИФНС и УФНС. Будет очень познавательно.

Информации об авторе

Дмитрий Кудряшов

Дмитрий Кудряшов

Юрист в ИП

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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