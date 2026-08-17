🚨 Обещать — не значит жениться, или как «попасть» на ровном месте…

«Обещать — не значит жениться» — так любил говорить один из моих бывших руководителей, ныне большой начальник в структуре ФНС.
Сегодня расскажу одну показательную историю клиента, который, послушав инспектора и сделав так, как ему предложили, в итоге «попал» на 2 млн руб.
Началось всё с обычного информационного письма по «площадочным» рискам. У налогового органа были претензии на сумму около 500 тыс. руб. Руководитель компании решил не ждать дальнейших действий и самостоятельно посетил налоговый орган — ещё до направления уведомления о вызове.
На встрече его заверили, что уточниться абсолютно необходимо, и если компания самостоятельно уберёт спорные вычеты и представит уточненную налоговую декларацию по НДС, никаких других «кар» не последует. И даже по налогу на прибыль уточняться не нужно будет. А это примерное еще 500-700 тыс. руб. вместе с пеней.
Подумав над ситуацией вместе с бухгалтером, директор принял решение уточняться. Сумма в 500 тыс. руб. хоть и существенная, но компания её потянуть могла, запас прочности был. В итоге УНД представили с полной уверенностью, что сделали правильный выбор, и тем самым избежали дальнейших проблем с налоговым органом.
Вот только всё оказалось совсем иначе. И вместо спокойствия, в адрес компании стали поступать требования по нескольким спорным контрагентам, и затем пришло уведомление о вызове в налоговый орган.
📌 Разные отделы — разные задачи
Дело в том, что работу по «площадочным» контрагентам и другим схемным вычетам может проводить один отдел — например, контрольно-аналитический (КАО), контрольный отдел или ППА. А риски по декларации, по которой ещё идёт камеральная проверка, отрабатывает уже отдел камерального контроля.
Такие контрольные отделы как КАО, занимаются преимущественно схемными вычетами: «площадками», техническими контрагентами по какому-то ограниченному периоду и только по НДС, а отдел ППА имеет уже более широкую зону ответственности, не только НДС, а еще и прибыль и другие налоги за 3-летний период.
Отдел КНП занимается только одним периодом, и если в отделе не выделены сотрудники, которые занимаются схемными вычетами по уже закрытым КНП, то такие риски из отдела КНП могут перекачивать в КАО или сразу в отдел ППА.
И получается так, что КАО может «убедить» компанию уточниться, пообещав, что после этого претензий у них больше не будет. Компания уточняется, задача отдела считается выполненной, но дальше у налогоплательщика могут возникнуть проблемы с КНП или отделом ППА.
А компания при этом искренне не понимает, почему ей продолжают заниматься: ведь те риски, о которых они «договорились» с начальником КАО, уже устранены. И такие ситуации далеко не редкость.
⚡️ Вот и сейчас произошло примерно то же самое
Изначально компанией занимался контрольный отдел, который свою задачу выполнил на отлично: налогоплательщик убрал спорные вычеты по «площадочному» контрагенту и представил УНД.
А после этого за другие риски в том же периоде по теперь открытой КНП уточненной декларации взялся уже камеральный отдел, которому на договоренности другого отдела по факту «плевать».
В итоге компания, которая считала, что пошла навстречу налоговому органу и тем самым закрыла вопрос, получила новые претензии. И первоначальные 500 тыс. руб. превратились вместе с пенями, и новыми налоговыми претензиями уже примерно в 2 млн руб. И если 500 тыс. руб., компания еще могла относительно безболезненно для себя погасить, то сумма в 2 млн. руб. уже такой не является.
А мораль сей басни такова, что договориться по одному эпизоду — это ещё не значит договориться со всей налоговой инспекцией.
Поэтому перед тем, как добровольно убирать вычеты, нужно сначала посмотреть какие ещё есть риски, и что может видеть налоговый орган, и кто вообще сейчас занимается вашей компанией.
Инспектор или начальник отдела вполне может обещать, что после УНД у его отдела претензий больше не останется. Но это совсем не означает, что по тому же, или за прошлые периоды нет других рисков у КНП, КАО или ППА.
Что вы об этом думаете, и какие у вас есть вопросы, можете написать в комментариях здесь или в моем телеграм канале «Налоговый Инсайдер»
P.S. Скоро будет анонс нового вебинара на Клерке на тему проверок физических лиц. Расскажу все так как на практике происходило во время моей работы в ИФНС и УФНС. Будет очень познавательно.
Начать дискуссию