🚨 Когда ФНС проще проверить невиновного, чем сделать «переакцепт»

Ниже ситуация вкратце, и обстоятельства на сегодняшний день:

Компания несколько лет работает с одним поставщиком, поставки реальные, расчёты безналичные, руководитель контрагента лично участвует в работе и взаимоотношения продолжаются до сих пор. Но налоговая считает поставщика «техническим» звеном, а выгодоприобретателем (ВП) определила более реальную на их взгляд компанию. Масштаб возможных претензий — более 200 млн руб.

🏛 Отработка в другом регионе

Налогоплательщика передали на отработку в другой регион по экстерриториальному принципу. В рамках этой работы я лично ездил в Управление ФНС этого региона.

Там мне сначала рассказали «базу», которую обычно рассказывают на встрече всем налогоплательщикам, что источник для вычета не сформирован, контрагент технарь и все в этом духе, а уже потом мы дошли до «реальных» причин, из-за которых компания клиента попала в отработку.

Спорный контрагент находится в другом регионе. Этот регион относится к другой межрегиональной инспекции по округу (ВНО). А это значит, что просто взять и сделать «переакцепт» вниз Управление самостоятельно не может. Нужно выходить на свой ВНО и согласовывать изменение ранее определённого ВП.



И сами инспектора между собой на встрече сказали, что округ (ВНО) на переакцепт не пойдёт.

То есть понимаете, в чём суть?

По факту причиной, почему продолжают отрабатывать именно эту компанию, являются не столько обстоятельства сделки, сколько то, что переакцептовать риск на звено ниже будет тяжело. Причем и в Управлении прекрасно видят, что нижестоящий контрагент не выглядит классической «техничкой».:

компания является реально действующей;

находится по адресу,

имеет сотрудников, бухгалтера, склад для товаров,

руководитель постоянно на связи и лично участвует в деятельности.

Но самое интересно для меня в том, что эту компанию (контрагента) вообще никто толком не отрабатывает.

За последнее время мы уже направили несколько писем, в которых подробно описали весь процесс взаимодействия между компаниями, представили дополнительные пояснения и отдельно обратили внимание налогового органа на необходимость исследования деятельности самого контрагента (предполагаемого налоговым органом технического звена).

Более того, мы уже попросили контрагента самостоятельно выйти на налоговый орган. Руководитель этой компании уже несколько раз звонил в Инспекцию и Управление и говорил, о возможности устроить трехстороннюю встречу, показать как осуществляется деятельность и тд., но знаете, какой ответ он получил от инспектора?

«А вы что, хотите, чтобы мы вами занялись?»

Как вам такое?🤷‍♂️

Компания, которую налоговый орган называет технической, сама просит налоговую приехать и проверить её реальность, а налоговая отвечает: вы нам вообще неинтересны.

Если налоговый орган считает организацию технической — то он должен ее отработать. Вызвать директора. Истребовать документы. Допросить сотрудников. Сделать наконец то, что налоговый орган и должен делать, прежде чем определять выгодоприобретателя. Тем более когда сама компания от вас не прячется, а наоборот буквально просит обратить на себя внимание.

А сейчас получается так: переакцепт сделать сложно, округ, скорее всего, его не согласует, поэтому проще оставить всё как есть🫠

Сейчас мы пытаемся буквально заставить налоговый орган полноценно отработать звено ниже. Я самостоятельно (за налоговый орган) делаю ППА: собираю информацию по сделкам, анализирую деятельность контрагента и описываю доказательства реальности.

Потому что если инспекция не хочет полноценно исследовать компанию, которую сама же называет «технической», значит будем делать эту работу за неё. Все результаты анализа я направляю напрямую в 2 Управления (по месту учета, и которое отрабатывает). После, готовлю информацию для направления в округ.

Доказательства по ст. 54.1 НК в 99% случаев держатся на 3 китах: умысел, характеристика контрагента и реальность операции. И каждый из этих пунктов я намерен разбирать и опровергать.

Поскольку эта ситуация происходит прямо сейчас, я буду постепенно публиковать здесь информацию о том, что происходит и к чему мы в итоге придем. Сейчас у нас есть еще несколько условных козырей в рукаве, которые мы будем использоваться, чтобы уже самостоятельно убедить округ (ВНО) сделать переакцепт на звено ниже.

⚡Важная информация

Полезную информации о налоговом контроле, выездных и камеральных проверках я публикую в своем телеграм-канале «Налоговый Инсайдер», подписывайтесь, там интересно.

17 сентября проведу вебинар на тему: «Налоговые проверки ФНС физлиц, ИП и организации в 2026 и перспективы на 2027 год» 👉 https://www.klerk.ru/learn/event/51457/

На вебинаре расскажу не только о формальных положениях законодательства, но и о том, как в действительности (учитывая мой 12 летний опыт работы в ФНС) проводится предпроверочный анализ, отбираются налогоплательщики и принимаются решения о выходе на ВНП.

P.S. Отвечаю на вопрос почему ВНО не идет на переакцепт (задали в ТГ канале): Потому что в пределах одного региона или округа переакцепт сделать легче, а если ВП в разных, то округу нужно договариваться с другим округом, а тот округ (ВНО) может не согласится и будет вечное перекидывание от одного ВНО в другое. Когда ВП четко не понятен, это очень субъективный вопрос кого считать ВП.