🚨White Optima: получили письмо от ФНС — почему нельзя молчать и как выстроить защиту

Если вы получили письмо/уведомление или требование в котором указана такая формулировка:

ФНС в рамках осуществления контроля за исполнением законодательства о налогах и сборах совместно с Генеральной прокуратурой, ФСБ, МВД России и Следственным комитетом проводится работа по пресечению деятельности организованной группы лиц, осуществляющей представление в налоговые органы Российской Федерации и сбыт заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций.

Или, еще в конце может быть добавлено:

действующей под брендом «White Optima» (далее – «Площадка №2»).

То вам крупно не повезло…🤷‍♂️

Когда я работал в ФНС, одними из самых приоритетных рисков являлись риски, включённые в ФРПВ — федеральный реестр предполагаемых выгодоприобретателей. Если вы присутствовали в данном перечне, то не отработать такие риски было просто нельзя.

Условно все риски делились на обычные схемные и приоритетные, т.е. вошедшие в ФРПВ. И если у одной компании были обычные схемные вычеты, а у другой «приоритетные», то скорее всего на проверку выйдут именно той компании, что находится в ФРПВ. А организация, которая обладает той же суммой рисков, но эти риски признаны обычными схемными, вполне могла на какое-то время избежать назначения ВНП.

Сейчас же, так называемые «площадочные риски», т.е. риски, по взаимоотношениям с техническими компаниями являются САМЫМИ ПРИОРИТЕТНЫМИ, и они закреплены в особых перечнях, которые находятся на контроле у главы ФНС Данииле Егорове. И, если вы получили информационное письмо в рамках отработки первой площадки в апреле-июне, или по White Optima в августе, то могу точно сказать, что эти риски являются для налогового органа наиболее приоритетными по сравнению с остальными и подлежат обязательной отработке.

Поэтому вопрос реагировать или нет на предпринимаемые со стороны налоговых органов действия вообще не должен звучать. Однозначный ответ - «Да»