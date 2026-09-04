🚨White Optima: получили письмо от ФНС — почему нельзя молчать и как выстроить защиту

Если вы получили письмо/уведомление или требование в котором указана такая формулировка:
ФНС в рамках осуществления контроля за исполнением законодательства о налогах и сборах совместно с Генеральной прокуратурой, ФСБ, МВД России и Следственным комитетом проводится работа по пресечению деятельности организованной группы лиц, осуществляющей представление в налоговые органы Российской Федерации и сбыт заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций.
Или, еще в конце может быть добавлено:
действующей под брендом «White Optima» (далее – «Площадка №2»).
То вам крупно не повезло…🤷♂️
Когда я работал в ФНС, одними из самых приоритетных рисков являлись риски, включённые в ФРПВ — федеральный реестр предполагаемых выгодоприобретателей. Если вы присутствовали в данном перечне, то не отработать такие риски было просто нельзя.
Условно все риски делились на обычные схемные и приоритетные, т.е. вошедшие в ФРПВ. И если у одной компании были обычные схемные вычеты, а у другой «приоритетные», то скорее всего на проверку выйдут именно той компании, что находится в ФРПВ. А организация, которая обладает той же суммой рисков, но эти риски признаны обычными схемными, вполне могла на какое-то время избежать назначения ВНП.
Сейчас же, так называемые «площадочные риски», т.е. риски, по взаимоотношениям с техническими компаниями являются САМЫМИ ПРИОРИТЕТНЫМИ, и они закреплены в особых перечнях, которые находятся на контроле у главы ФНС Данииле Егорове. И, если вы получили информационное письмо в рамках отработки первой площадки в апреле-июне, или по White Optima в августе, то могу точно сказать, что эти риски являются для налогового органа наиболее приоритетными по сравнению с остальными и подлежат обязательной отработке.
Поэтому вопрос реагировать или нет на предпринимаемые со стороны налоговых органов действия вообще не должен звучать. Однозначный ответ - «Да»
❗Почему нельзя игнорировать информационное письмо
Да, информационное письмо - не формализованный налоговый документ, т.е. оно не имеет строго утвержденной формы, не обязательно к исполнению и вообще носит сугубо информационно-разъяснительный характер. Все это так. Но! не стоит упускать главного, что информационное письмо в первую очередь ознакомляет вас с позицией инспекции
И если согласно позиции инспекции вы признаны выгодоприобретателем по сделкам с техническим лицом, то будьте уверены, что одним лишь информационным письмом это дело не закончится.
Поэтому уже на этапе получения письма необходимо формировать позицию и стратегию защиты. Если вы конечно не согласны уточняться и сдавать уточненные налоговые декларации (УНД) с уплатой не только суммы налогов, но и пени, которая скопилась за этот период. А сумма пени будет совсем не маленькой, это нужно учитывать. Если же сдать УНД без уплаты то к сумме недоимки и пени добавится еще и штраф, который по п.1 ст. 122 НК РФ составит 20% от неуплаченной суммы налога.
Пропуск ответа на первом этапе может дорого обойтись
Объясню логику работы налогового органа:
На момент направления информационного письма налоговая еще не пришла к однозначному выводу, что именно ваша организация является выгодоприобретателем по определённой цепочке операций. Все те информационные письма, которые массово приходят налогоплательщикам начиная с апреля месяца, это еще не утверждение чьей то вины, это лишь позиция инспекции, которую можно изменить, но чем раньше «включиться» в работу и начать действовать тем больше шансов развернуть ситуацию в свою сторону.
Но также добавлю, что все ситуации разные, с какими-то проще что-то поменять, а при каких-то нужно думать как пройти проверку с минимальными потерями.
⚡Как отвечать на информационное письмо
Задача на этом этапе это зафиксировать свою позицию и не дать инспектору односторонне сформировать вывод о вашей причастности к площадке и при этом еще, и не наговорить лишнего.
Чего точно не стоит делать: Не нужно в ответе принимать терминологию налогового органа как уже установленный факт. Если инспекция пишет про «техническую компанию», «выгодоприобретателя», «схему», «формальный документооборот» и т.д., это пока позиция налогового органа, а не установленное обстоятельство.
Поэтому формулировки в стиле: «Мы не знали, что наш контрагент является технической компанией» или «Несмотря на то, что поставщик являлся технарем, товар мы действительно получили» - использовать ни в коем случае нельзя. Налоговый орган за это 100% зацепится.
Лучше писать так:
Общество не располагает и не располагало информацией, подтверждающей информацию налогового органа о техническом характере деятельности ООО «Ромашка», а также не согласно с выводом о формальности хозяйственных операций с указанным контрагентом.
Отвечать лучше именно по фактуре
Я бы не строил ответ вокруг двадцати цитат из ст. 54.1 НК РФ и постановлений Верховного суда. Всё это пригодится позже, если спор действительно пойдет дальше.
Гораздо важнее описать реальные обстоятельства сделки:
почему выбрали именно этого контрагента;
каким образом исполнялся договор;
кто принимал товар, работы или услуги;
где дальше использовался результат сделки;
То есть задача не просто написать: «сделка реальная». Нужно дать инспектору информацию, которая эту реальность объясняет.
Конечная задача налоговой — не доказать, что где-то в цепочке существует плохая компания. А связать эту компанию именно с вами и показать, что именно вы являлись выгодоприобретателем соответствующей схемы. Вот с этим выводом и нужно работать.
Не нужно спорить ради самого спора
Я бы также не начинал ответ с:
«Ваше письмо незаконно»;
«Налоговый кодекс не предусматривает такую форму документа»;
«Докажите сначала наличие нарушения»;
«Отвечать мы не обязаны и ничего вам не дадим».
Да, информационное письмо действительно не является формализованным документом налогового контроля. Ну и что?
Риск от этого из системы не исчезнет. Поручение на его отработку никто не отменит. И инспектор точно не закроет площадочный риск только потому, что вы красиво объяснили (а по сути «ткнули») ему на отсутствие в НК РФ понятия «информационное письмо».
Наоборот, сейчас как раз тот этап, когда еще можно попробовать повлиять на формирование позиции инспекции, пока она окончательно не закрепилась в заключениях, протоколах, материалах ППА и дальше в решении о назначении ВНП.
📝 Как может выглядеть сам ответ
Как базовый каркас вполне можно использовать примерно такой вариант:
В ответ на информационное письмо №___ от ___ сообщаем, что Общество ознакомилось с изложенной налоговым органом информацией.
При этом Общество не согласно с выводом о наличии оснований для корректировки налоговых обязательств по взаимоотношениям с ООО «___», а также с отнесением Общества к выгодоприобретателям предполагаемой схемы.
Хозяйственные операции с ООО «___» носили реальный характер и были обусловлены обычной предпринимательской деятельностью Общества. Обязательства по заключенным договорам были фактически исполнены, а приобретенные товары / работы / услуги использованы Обществом в последующей хозяйственной деятельности.
Выбор указанного контрагента был обусловлен __________. Переговоры от имени Общества вел __________. Исполнение обязательств подтверждается __________. Оплата производилась __________.
При этом Общество не располагает информацией, подтверждающей изложенный налоговым органом вывод о техническом характере деятельности ООО «___», а также не участвовало в организации какой-либо схемы, направленной на получение необоснованной налоговой выгоды.
В связи с изложенным оснований для представления уточненных налоговых деклараций Общество не усматривает.
Это, конечно, не универсальный шаблон под все ситуации, но для закрепления своей позиции его использовать можно.
Что же касается уведомлений о вызове, требований и других писем, которые могут прийти дальше, то это всё элементы «отработки» риска. И игнорировать их точно так же нельзя. При ответах на требования, на вызовах и в других пояснениях нужно также придерживаться изначально зафиксированной в информационном письме позиции и дальше последовательно ей следовать.
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