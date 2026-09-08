🚨«Налоговик» отвечает: что делать если вас вызывают на рабочую встречу в ФНС

Открываю рубрику «Налоговик отвечает» - в ней буду делиться опытом работы в службе и рассказывать, как я сейчас работаю с документами, которые приходят от ФНС (уведомления, требования, вызовы и т.д.)
На днях ко мне обратился клиент с уведомлением о вызове в налоговую инспекцию. Руководителя пригласили дать пояснения по поводу «ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском».
В уведомлении — ссылка на Концепцию планирования выездных проверок, «однодневки», «технические компании» и в конце: «Явка обязательна» (т.е. инспекция сразу обозначает, что компания якобы может рассматриваться как объект для проведения ВНП). А вот конкретики, по которой можно было бы подготовить пояснения нет.
Я подготовил письменный ответ. На этом примере разберу, как отвечать на подобные уведомления, когда руководитель не планирует приходить в назначенное время.
📄 Что написала инспекция
В уведомлении от 1 сентября 2026 года инспекция сообщила, что проанализировала деятельность компании за период с 1 января 2023 года по 31 августа 2026 года и выявила два риска:
1. «Налоговая нагрузка ниже среднеотраслевой налоговой нагрузки по субъекту РФ».
2. «В книге продаж и журнале выставленных счетов-фактур анализируемого НП присутствуют контрагенты, отнесенные к категории “Однодневка” и “Техническая компания”».
Но каких именно контрагентов инспекция считает «техническими»? За какие операции нужно пояснить? Что конкретно вызывает сомнения? Наименований, ИНН и перечня спорных сделок в уведомлении нет. То есть компанию пригласили объяснять риски, содержание которых ей толком не раскрыли. И до этого вызова требования по ст. 93.1 НК компании не приходили, никаких проблем с налоговой, ранее также не было.
Замечу, что все ссылки на нагрузку, концепцию системы планирования, на деле особо значения не играет. Налоговый орган вряд ли будет вызывать вас именно по этим обстоятельствам. Поэтому не стоит особо переживать когда в уведомлении налоговый орган намекает на ВНП, это стандартный шаблон письма, который налоговики используют уже второе десятилетие, и на деле никакой концепции планирования (по крайней мере в такой виде на которую ссылаются) попросту нет.
⚖️ А можно просто ответить и не прийти?
Право вызывать налогоплательщика для дачи пояснений предусмотрено пп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ. Причем вызов возможен не только в рамках налоговой проверки.
В «моем» уведомлении инспекция сослалась на ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ. Для должностного лица эта норма предусматривает предупреждение или штраф от 2 до 4 тыс. руб. При наличии состава правонарушения речь идет об ответственности руководителя как должностного лица, а не о таком штрафе для самой компании.
В п. 2.3 письма ФНС от 17.07.2013 № АС-4-2/12837@ служба прямо разграничивает неявку в инспекцию и отказ от дачи пояснений: указанная административная ответственность применяется именно за неявку. Но означает ли это, что если директор не пришёл в назначенное время, ему прилетит штраф?
На практике — далеко не факт.
За все годы работы в налоговых органах я вообще не помню случаев, когда руководителя компании привлекали к административной ответственности только потому, что он не пришёл на такую встречу, предварительно направив в инспекцию письменный ответ и объяснив причину неявки (да даже и в случаях, когда письменный ответ не направлялся).
И здесь, на мой взгляд, принципиальная разница именно в поведении налогоплательщика. Одно дело — просто проигнорировать уведомление: ничего не ответить, не явиться и вообще сделать вид, что никакого документа не было. И совсем другое — до даты вызова направить в инспекцию письменное пояснение.
В подготовленном мною ответе причина была изложена так:
Руководитель Общества не имеет возможности явиться в Инспекцию в назначенные дату и время, в связи с необходимостью его непосредственного и оперативного участия в решении вопросов, связанных с текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
Отдельного налогового штрафа именно за неявку по такому уведомлению НК РФ не устанавливает. Теоретически вопрос действительно может уйти в плоскость ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ, но таких случае буквально единицы, по сравнению с общим количеством вызовов и неявок по ним.
Поэтому если руководитель по каким-то причинам не хочет или не может идти в инспекцию, я бы советовал заранее, в письме, обозначить невозможность явки и одновременно дать пояснения по тем вопросам, на которые вообще возможно ответить исходя из содержания уведомления.
Собственно, именно по этой логике и был подготовлен ответ в рассматриваемом случае.
📝 Что писать по существу
Сначала — необходимо выразить позицию самой компании.
В ответе я указал, что общество осуществляет реальную хозяйственную деятельность, не участвует в формальном документообороте и операциях, направленных на получение необоснованной налоговой выгоды.
Затем — что общество дополнительно проанализировало имеющиеся сведения о контрагентах и операциях. По результатам анализа контрагентов, о которых компании было бы известно как о фиктивных или технических организациях, не установлено.
Таким образом мы сообщаем о результатах собственного анализа и имеющейся у компании информации. Мы не утверждаем, что проверили все внутренние сведения инспекции и гарантируем добросовестность каждого участника цепочки.
Дальше пишу — чего не хватает для предметного ответа:
В уведомлении не указаны наименования и ИНН конкретных контрагентов, а также не конкретизированы хозяйственные операции, которые вызывают у Инспекции сомнения. В отсутствие таких сведений Общество объективно лишено возможности представить предметные пояснения и документы применительно к конкретным сделкам.
Когда инспекция пишет, что у вас есть «технички», не называя ни одной, объяснять всю деятельность компании за несколько лет — так себе идея. Сначала нужно понять, о ком и о чем вообще идет речь.
Кроме того, в ответе я попросил инспекцию конкретизировать контрагентов и хозяйственные операции, а при необходимости получить документы — направить требование в порядке ст. 93.1 НК РФ.
В конце ответа мы также подтверждаем готовность представить документы и пояснения по конкретным операциям. То есть компания не отказывается от взаимодействия, а просит обозначить его предмет.
📎 Как может выглядеть ответ
ООО «Ромашка» в ответ на уведомление № ____ от ____ о вызове в Инспекцию (дата и время) для дачи пояснений по вопросам соответствия общедоступным критериям оценки рисков сообщает следующее.
Руководитель Общества не имеет возможности явиться в Инспекцию в назначенные дату и время в связи с (указать фактическое обстоятельство, препятствующее явке, например с занятостью на работе, и необходимости оперативного участия в производственной деятельности. При наличии: подтверждающие документы прилагаются).
По существу вопросов, изложенных в уведомлении, сообщаем, что Общество осуществляет реальную хозяйственную деятельность и не участвует в операциях, направленных на формирование формального документооборота, получение необоснованной налоговой выгоды либо взаимодействие с заведомо сомнительными, фиктивными или техническими организациями.
Обществом дополнительно проанализированы имеющиеся сведения о контрагентах и осуществляемых операциях. По результатам такого анализа контрагентов, о которых Обществу было бы известно как о лицах, имеющих признаки фиктивной либо технической организации, не установлено.
Общество не имеет возможности самостоятельно определить, какие именно лица отнесены Инспекцией к категориям «Однодневка» или «Техническая компания». В уведомлении не указаны наименования и ИНН конкретных контрагентов, а также не конкретизированы хозяйственные операции, которые вызывают у Инспекции сомнения. В отсутствие таких сведений Общество объективно лишено возможности представить предметные пояснения и документы применительно к конкретным сделкам.
При наличии необходимости в получении документов (информации) просим направить соответствующее требование с указанием перечня запрашиваемых документов (информации) и сведений, позволяющих определить относящиеся к ним операции.
Общество готово в установленный срок представить имеющуюся документацию и информацию по конкретным операциям, в том числе договоры, первичные учетные документы, счета-фактуры (УПД), и письменные пояснения, необходимые для подтверждения реальности соответствующих хозяйственных отношений.
То есть, как видите, я даже не прошу переноса. Так как если это просто веерная отработка, есть вероятность, что на этом ответе все и закончится. Если же указать конкретную дату или периоды для вызова, который вы хотите согласовать, то на это вам обязательно ответят и вы получите новый вызов. Поэтому вот такая позиция либо на совсем, либо на какое-то время точно — избавит вас от необходимости посещения налогового органа.
💡Подводим итог
Направить ответ лучше за день-два, до назначенной встречи. Чтобы канцелярия налогового органа успела отписать ваш ответ исполнителю и вас не ждали, и не названивали.
Задача письма — зафиксировать позицию компании и получить конкретные вопросы, на которые вы сможете подготовить ответы, а не выдумывать что-то на комиссии в Инспекции.
Ну и если, вы точно понимаете, что у вас есть налоговые риски, то не следует ждать следующего вызова, и самое время готовить стратегию защиты.
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