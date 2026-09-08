🚨«Налоговик» отвечает: что делать если вас вызывают на рабочую встречу в ФНС

⚖️ А можно просто ответить и не прийти?

Право вызывать налогоплательщика для дачи пояснений предусмотрено пп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ. Причем вызов возможен не только в рамках налоговой проверки.

В «моем» уведомлении инспекция сослалась на ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ. Для должностного лица эта норма предусматривает предупреждение или штраф от 2 до 4 тыс. руб. При наличии состава правонарушения речь идет об ответственности руководителя как должностного лица, а не о таком штрафе для самой компании.

В п. 2.3 письма ФНС от 17.07.2013 № АС-4-2/12837@ служба прямо разграничивает неявку в инспекцию и отказ от дачи пояснений: указанная административная ответственность применяется именно за неявку. Но означает ли это, что если директор не пришёл в назначенное время, ему прилетит штраф?

На практике — далеко не факт.

За все годы работы в налоговых органах я вообще не помню случаев, когда руководителя компании привлекали к административной ответственности только потому, что он не пришёл на такую встречу, предварительно направив в инспекцию письменный ответ и объяснив причину неявки (да даже и в случаях, когда письменный ответ не направлялся).

И здесь, на мой взгляд, принципиальная разница именно в поведении налогоплательщика. Одно дело — просто проигнорировать уведомление: ничего не ответить, не явиться и вообще сделать вид, что никакого документа не было. И совсем другое — до даты вызова направить в инспекцию письменное пояснение.

В подготовленном мною ответе причина была изложена так:

Руководитель Общества не имеет возможности явиться в Инспекцию в назначенные дату и время, в связи с необходимостью его непосредственного и оперативного участия в решении вопросов, связанных с текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Отдельного налогового штрафа именно за неявку по такому уведомлению НК РФ не устанавливает. Теоретически вопрос действительно может уйти в плоскость ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ, но таких случае буквально единицы, по сравнению с общим количеством вызовов и неявок по ним.

Поэтому если руководитель по каким-то причинам не хочет или не может идти в инспекцию, я бы советовал заранее, в письме, обозначить невозможность явки и одновременно дать пояснения по тем вопросам, на которые вообще возможно ответить исходя из содержания уведомления.

Собственно, именно по этой логике и был подготовлен ответ в рассматриваемом случае.