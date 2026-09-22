🚨 Топ провалов ФНС: что службе так и не удалось реализовать

Я успел застать в ФНС огромное количество различных реформ, проектов, манифестов, новых подходов и красивых концепций о том, какой должна стать современная ФНС.

Ещё в 2021 году Даниил Егоров говорил, что курс на клиентоцентричность служба взяла более 10 лет назад. А в официальной Миссии ФНС на 2023–2026 годы звучат такие слова, как: доверие, предсказуемость, сокращение взаимных издержек, снижение административной нагрузки и развитие кадрового потенциала.

Манифест о разумном истребовании, введение понятия «человекоцентричность» и прочие благие намерения со временем доводились до налоговых органов.

Но дошло ли что-то из этого до «реальной» жизни или так и осталось на уровне красивых слов? Для меня вопрос риторический. Потому что ещё работая в ФНС я понимал, что многие из предлагаемых подходов в том виде, в котором их пытались реализовать, просто нежизнеспособны. И я искренне не понимал, как этого могут не видеть наверху, в центральном аппарате (ЦА).

Сейчас, я могу посмотреть на эти инициативы с другой стороны. Поэтому я решил составить топ провалов ФНС — тех инициатив, которые, на мой взгляд, в реальности либо вообще не заработали, либо превратились совсем не в то, что предполагалось службой.

Вот 3 основных провалов неплохих инициатив, которые сразу пришли мне в голову:

«Разумное истребование». Программы по обучению сотрудников. Клиентоориентированность и человекоцентричность.

Сегодня разберу 1-й провал, остальные оставлю для следующих статей.

📄 Провал № 1. «Разумное истребование»

Манифест «Разумное истребование» был утверждён распоряжением ФНС от 27.12.2022 № 406@. В нём закрепили принципы, которых налоговые органы должны были придерживаться при истребовании:

риск-ориентированность;

индивидуализация;

определённость требований;

однократность истребования и приоритет получения информации из тех государственных ресурсов, где она уже есть.

Идея была в том, чтобы перестать запрашивать всё подряд, не истребовать документы повторно, отказаться от формальных требований и вообще хоть немного подумать перед тем, как нажать кнопку «отправить». Но что получилось на практике?

Шаблонные перечни документов, которые просто кочуют из одного требования в другое; повторное истребование того, что уже представлялось; запрос документов, которые вообще никак не относятся к конкретной сделке или проверяемому налогу; а формулировки настолько широкие, что налогоплательщику проще принести в инспекцию весь свой архив и сказать: «выбирайте сами».

ФНС на своих официальных страницах прямо пишет, что Манифест должен исключать избыточность требований и формальное истребование документов, которые уже имеются у налоговых органов.

Но спустя почти 4 года особых результатов от введения манифеста, увы, но я не вижу 🤷‍♂️

⚡️ Почему Манифест так и не заработал?

На мой взгляд, главная проблема в отсутствии системной работы именно с качеством направляемых требований.

Да, статистика по истребованию документов собирается. Но цифра ничего не говорит о том, насколько эти требования вообще были разумными. Вопрос ведь не только в количестве. Вопрос в том, что именно инспектор там написал, зачем он это запросил и действительно ли ему нужна эта информация.

Не хватает нормальных обзоров ЦА ФНС, разбора типовых ошибок и обучения сотрудников составлению требований. Отсюда и шаблоны, которые годами кочуют из одной проверки в другую.

Плюс еще и уровень подготовки сотрудников: молодому инспектору проще взять старое требование коллеги, чем сесть и разобраться. Кроме того, и жалоб относительно немного. Люди часто предпочитает просто исполнить даже избыточное требование, чтобы лишний раз не конфликтовать с инспекцией, а то мало ли, чем это обернется…

Но могу точно сказать, что те ошибки которые я встречал в работе инспекторов, еще работая в Управлении ФНС в 2022 году, так никуда и не ушли, и более того, стали встречаться сейчас гораздо чаще…

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P.S. Tсли я что-то пропустил и вы помните другие инициативы ФНС, которые озвучивались, но в итоге так и не заработали — напишите в комментариях тоже разберу и добавлю их в топ. Если вам есть, что добавить по этой инициативе, также пишите, разберу дополнительно.