🚨 Топ провалов ФНС №2: обучение сотрудников

🎓 Что не так с системой обучения?

Сейчас в ЦА ФНС существует даже отдельное Управление профессионального развития, среди задач которого прямо указаны формирование образовательной политики, организация обучения и развитие знаний, навыков и компетенций сотрудников. То есть можно сказать, что обучение сотрудников должно быть на «уровне», раз уж целое Управление выделено только под эти задачи.

Но нет. Если оценивать по 5-балльной шкале сам процесс обучения, обучающие материалы, их актуальность, полезность и применимость в реальной работе, то больше двойки я бы вряд ли поставил. Чего только стоит дистанционное обучение без отрыва от работы, которое я наблюдал годами. На мой взгляд, это лишь имитация образовательного процесса.

Инспектор сидит с проверками, требованиями, допросами, жалобами, отчётами, поручениями Управления и контрольными сроками. И в этот момент ему говорят: теперь несколько часов внимательно проходи обучение. Ну конечно...

На практике обучение открывается где-нибудь во втором окне, а сотрудник продолжает заниматься своей обычной работой. В отделах нередко находятся наиболее способные коллеги, которые быстрее остальных проходят программу, разбираются с тестами, а дальше уже начинается коллективная взаимопомощь в нажатии правильных кнопок.

Формально, да, обучение пройдено. Научился ли чему ни будь сотрудник? Нет.