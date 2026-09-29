🚨 Топ провалов ФНС №2: обучение сотрудников

В прошлый раз разбирал «Разумное истребование», сегодня поговорим про обучение сотрудников.
Когда я пришёл в налоговые органы, мне казалось, что сейчас меня всему научат. Ну а как иначе? Сложнейшее налоговое законодательство, проверки, аналитика — значит, должна быть какая-то серьёзная система подготовки. Но действительность довольно быстро опустила меня на землю.
В итоге специалистом, я все-таки стал неплохим. Но произошло это точно не благодаря системе обучения ФНС.
🎓 Что не так с системой обучения?
Сейчас в ЦА ФНС существует даже отдельное Управление профессионального развития, среди задач которого прямо указаны формирование образовательной политики, организация обучения и развитие знаний, навыков и компетенций сотрудников. То есть можно сказать, что обучение сотрудников должно быть на «уровне», раз уж целое Управление выделено только под эти задачи.
Но нет. Если оценивать по 5-балльной шкале сам процесс обучения, обучающие материалы, их актуальность, полезность и применимость в реальной работе, то больше двойки я бы вряд ли поставил. Чего только стоит дистанционное обучение без отрыва от работы, которое я наблюдал годами. На мой взгляд, это лишь имитация образовательного процесса.
Инспектор сидит с проверками, требованиями, допросами, жалобами, отчётами, поручениями Управления и контрольными сроками. И в этот момент ему говорят: теперь несколько часов внимательно проходи обучение. Ну конечно...
На практике обучение открывается где-нибудь во втором окне, а сотрудник продолжает заниматься своей обычной работой. В отделах нередко находятся наиболее способные коллеги, которые быстрее остальных проходят программу, разбираются с тестами, а дальше уже начинается коллективная взаимопомощь в нажатии правильных кнопок.
Формально, да, обучение пройдено. Научился ли чему ни будь сотрудник? Нет.
⚡️ Отдельный привет курсу по бухгалтерскому учёту
Незадолго до ухода из службы я проходил обучение по бухгалтерскому учёту. Думаю, кто из сотрудников читают канал, прекрасно понимают, о чём я сейчас говорю. Это буквально было самое «жесткое» в кавычках обучение, с огромным количеством требований, которое мало того, что ничего не дало, так еще по настоящему мешало текущей работе.
И проблема даже не конкретно в одном курсе. Я вообще не помню дистанционного обучения, после которого мог бы сказать: «Вот это действительно дало мне новые знания, которые я потом начал применять в работе». Хотя отдельные программы ведомственных ВУЗов были вполне неплохие.
Про офлайн-обучение ничего плохого сказать не могу. Ни в Санкт-Петербург, ни в Нижний Новгород на обучение я не ездил.
📌 Почему я считаю это провалом?
Пока у инспектора остаются проверки, контрольные сроки, поручения, требования и результат, который нужен «ещё вчера», обучение всегда будет уходить на второй и третий план. За невыполненное поручение с сотрудника спросят. За то, насколько внимательно он слушал очередную лекцию — вряд ли.
Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы люди, которые разрабатывают подобные форматы, хотя бы раз сами спустились в обычную территориальную инспекцию и попробовали пройти несколько часов такого обучения без отрыва от работы. С телефоном, почтой, горящими сроками, и поручениями ВНО.
Думаю, после такого эксперимента концепцию обучения сотрудников можно было бы немного пересмотреть.
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P.S. И ещё одна отдельная претензия — к самим обучающим материалам. Часто они слишком теоретические и очень слабо стыкуются с тем, как работа выглядит на практике. Хотелось бы меньше абстрактных лекций и больше реальных кейсов: разборов материалов проверок, требований, допросов, типовых ошибок инспекторов.
Потому что можно сколько угодно рассказывать теорию, но если после обучения инспектор не понимает, как это все применить, то ценность такого обучения стремится к нулю.