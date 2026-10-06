🚨 Как на деле проходит ВНП рассказывает экс налоговик

1. ВНП начинается не с решения

Для компании всё обычно начинается с получения решения о проведении ВНП. Но для налогового органа к этому моменту история уже может продолжаться не первый месяц. У меня были ситуации, когда налогоплательщик был больше нескольких лет в ППА, прежде чем его согласовали на выездную налоговую проверку!

Чтобы компания вообще дошла до ВНП, сначала должен появиться триггер — конкретный налоговый риск, который налоговая начинает отрабатывать. И, который в дальнейшем должен быть отработан на столько, что доказательственную базу по этому риску на комиссии по утверждению объекта сочтут достаточной для назначения выездной проверки.

Если говорить о современной практике, то сейчас абсолютное большинство выездных проверок связано с рисками по НДС. Типовой триггер это включение в состав налоговых вычетов счетов-фактур от компаний, которые налоговый орган считает техническими.

Именно такое обозначение сейчас обычно и используется внутри налоговых органов — «техническая компания». Также можно услышать формулировки «сомнительный контрагент», «сомнительные налоговые вычеты» (термин фирма-однодневка, которым раньше называли подозрительную компанию, уже давно морально устарел).

После того как риск выявлен, начинается его отработка. Этим могут заниматься сотрудники отдела предпроверочного анализа (ППА), контрольно-аналитического отдела (КАО) либо камерального отдела.

Структура налоговых органов сейчас меняется. Отдельные отделы предпроверочного анализа постепенно сокращаются. Но сама функция никуда не исчезла. Эти функции в основном передают контрольно-аналитическим отделам.

Поэтому название отдела может отличаться, но смысл работы остаётся тем же: выявить риск, собрать первоначальную доказательственную базу и понять, есть ли основания вести компанию дальше в сторону выездной проверки.

Дальше начинается уже непосредственно отработка выявленного риска. Инспектор анализирует налоговую отчётность, цепочки контрагентов, движение денежных средств, направляет требования о представлении документов и информации, проводит допросы и собирает другие доказательства.

При этом налогоплательщик далеко не всегда сразу понимает, что в отношении него уже проводится предпроверочный анализ.

Формально никакого решения о начале ППА вам никто не вручает. В Налоговом кодексе вообще нет такой отдельной процедуры как «предпроверочный анализ». И только когда таких мероприятий в отношении налогоплательщика инициируется много, становится понятно, что налоговая интересуется уже не отдельной операцией, а деятельностью компании в целом.

При это не обязательно, что вам будут поступать требования о представлении документов за 3 предшествующих текущему периоду лет. Тематическая проверка по НДС может быть назначена и за одни, два или три квартала. Хотя сейчас, снова появился тренд на комплексные проверки (НДС + прибыль).