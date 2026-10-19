🚨 P2P в России запретят: что будет с usdt и личными кошельками?

С указанной даты (за исключением предусмотренных законом случаев) перечень разрешённых операций по ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 282-ФЗ не предусматривает прямых P2P-сделок между физическими лицами... Иначе говоря P2P в России всё 🤷‍♂️

ЦБ России в официальных разъяснениях в ответ на вопрос «Возможно ли совершение сделок и операций с цифровыми валютами непосредственно между физическими лицами (операции P2P)?» ответил: «Да, но только до 01.07.2027» .

Что будет можно, а что нельзя?

Покупать и продавать криптовалюту можно будет только через уполномоченных посредников, в том числе брокеров и криптообменников, включённых в реестр Банка России. Для неквалифицированных инвесторов предусмотрены дополнительные ограничения: тестирование и лимит приобретения до 300 тыс. руб. за календарный год через одного посредника. Если вы приобрели криптовалюту через российскую регулируемую организацию, то напрямую перевести её на собственный некастодиальный кошелёк по общему правилу уже нельзя. Так, на вопрос: «Разрешен ли перевод цифровой валюты с цифрового счета на некастодиальный кошелек того же физического лица?» ЦБ ответил: «Нет, перевод цифровой валюты физическим лицом на некастодиальный кошелек в соответствии с частью 9 статьи 31 Федерального закона № 282-ФЗ не разрешен». То есть даже если оба кошелька твои, а не чужие, свободно перевести криптовалюту между ними нельзя.

Почему так?

Часть 9 статьи 31 закона № 282-ФЗ разрешает определённые переводы из российского депозитария на внешние адреса только в том случае, если ими управляет соответствующая иностранная организация, например иностранный кастодиальный сервис. У собственного Ledger такого посредника нет: приватные ключи контролируешь ты сам. Для внешнеторговых расчётов, майнинга и некоторых других операций предусмотрены отдельные исключения. Это ограничение, кстати, действует с 1 сентября 2026 года.

А что по линии ФНС?

Со 2 мая 2027 года вступят в силу положения об обязанности представлять в ФНС отчёты об операциях с криптовалютой на адресах, не обслуживаемых российскими цифровыми депозитариями.



Для физических лиц предусмотрено исключение: если человек в предыдущем календарном году находился за пределами России более 183 дней, такую отчётность представлять не потребуется. Конкретный порядок и формы отчётности ещё должны утвердить.

Как будут контролировать P2P?