🚨 Налоговый кодекс? Не, не слышали...

⚡️ А что, так можно было?

На замечание о том, что КНП уже закрыта, инспектор совершенно спокойно ответил, что, возможно, это просто техническая ошибка и информация о завершении проверки отображается у вас в личном кабинете компании некорректно.

На что инспектору сказали, что дело не только в статусе проверки. Сроки её проведения давно истекли, а сам факт завершения можно зафиксировать. Но и здесь находчивый инспектор тоже не растерялся. На этот раз прозвучало предположение, что, возможно, акт проверки уже был оформлен, просто Инспекция нарушила процедуру его вручения налогоплательщику 🤷‍♂️

(кстати говоря, в инспекции я был главным технологом отдела и знаю как делаются технические корректировки, если нужно открыть, ранее закрытую по статусу процедуру, сделать это можно только через заявку на СТП и согласование с Управлением, поэтому такие «фокусы» это не просто нарушение процедуры отдельным инспектором, это согласованное умышленное нарушение процедуры согласованное с УФНС)

Напомню, что согласно ст. 100 НК РФ акт по результатам КНП должен быть составлен в течение 10 рабочих дней после её окончания. Конечно, нарушение отдельных процессуальных сроков не означает незаконность принятого решения. Но это ведь не повод относиться к установленной процедуре как к чему-то необязательному? Или уже не так?