🚨 Налоговый кодекс? Не, не слышали...

На днях участвовал в рабочем совещании в одной из районных московских Инспекций, на котором обсуждались налоговые риски за 2025 год.
Речь шла не о «популярной» сейчас причине для вызова — налоговым вычетам по НДС с сомнительными контрагентами, а о зарплатных рисках, связанных с привлечением самозанятых. В ходе разговора инспектор предложил компании добровольно уточнить налоговые обязательства, а в случае отказа начал угрожать составлением акта камеральной налоговой проверки (КНП).
И всё бы ничего, вполне нормальная история — инспектор угрожает налоговой проверкой (где это видано, чтобы инспектор, и не угрожал?🤔), но есть небольшая проблема — камеральная проверка уже давно завершена, а предусмотренные НК РФ сроки на составление акта истекли. Но думаете инспектора могут остановить какие-то там сроки? Правильно. Нет!
⚡️ А что, так можно было?
На замечание о том, что КНП уже закрыта, инспектор совершенно спокойно ответил, что, возможно, это просто техническая ошибка и информация о завершении проверки отображается у вас в личном кабинете компании некорректно.
На что инспектору сказали, что дело не только в статусе проверки. Сроки её проведения давно истекли, а сам факт завершения можно зафиксировать. Но и здесь находчивый инспектор тоже не растерялся. На этот раз прозвучало предположение, что, возможно, акт проверки уже был оформлен, просто Инспекция нарушила процедуру его вручения налогоплательщику 🤷♂️
(кстати говоря, в инспекции я был главным технологом отдела и знаю как делаются технические корректировки, если нужно открыть, ранее закрытую по статусу процедуру, сделать это можно только через заявку на СТП и согласование с Управлением, поэтому такие «фокусы» это не просто нарушение процедуры отдельным инспектором, это согласованное умышленное нарушение процедуры согласованное с УФНС)
Напомню, что согласно ст. 100 НК РФ акт по результатам КНП должен быть составлен в течение 10 рабочих дней после её окончания. Конечно, нарушение отдельных процессуальных сроков не означает незаконность принятого решения. Но это ведь не повод относиться к установленной процедуре как к чему-то необязательному? Или уже не так?
❗ Что меня больше всего удивляет
Фактически на обычном рабочем совещании инспектор в открытую угрожает возможностью в нарушении процессуальных сроков вынесения акта по уже давно завершённой КНП, причём использует это как аргумент, чтобы убедить налогоплательщика добровольно уточнить свои обязательства.
Понятно, что это только слова, и говорить можно все что угодно. Но ведь ранее я уже писал о случаях, когда по давно завершённым камеральным проверкам неожиданно появлялись акты и решения. Причём подобные истории обсуждал не только я. И вот теперь на совещании в обычной районной московской Инспекции мы слышим, по сути, объяснение того, как такие ситуации могут возникать.
Получается, что когда очень нужно доначислить налоги, то и закрытую проверку можно «открыть», и нарушение процедуры вручения акта для налоговиков не проблема... А поскольку подобные случае были не только в Москве, то можно говорить о том, что это «не проблема» не только для инспекторов из Москвы, а и со всей России, следовательно согласовано это должно быть на самом верху, т.е. в ЦА ФНС (но это конечно лишь мое мнение, и утверждать я этого не могу).
Хочется верить, что большинство налоговых органов не настолько свободно относятся к процессуальным требованиям НК. Но по-хорошему, всем налогоплательщикам, которые столкнулись с подобными историями, стоило бы объединиться и направить коллективную жалобу в ФНС с просьбой разобраться, как вообще такое допускается.
Хотя, учитывая нынешние реалии, ещё большой вопрос, чем для участников может обернуться подобная коллективная жалоба...
Дмитрий Кудряшов, налоговый консультант, бывший заместитель начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок УФНС России. Автор Telegram-канала «Налоговый Инсайдер».