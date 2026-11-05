🚨 Зачем создавали КАО и почему правильно определенный ВП системе не нужен

⚡️ Для чего вообще создавали КАО?

У каждой налоговой схемы есть свой выгодоприобретатель (ВП) — лицо, в интересах которого эта схема создавалась и которое в результате получило налоговую экономию.

Абсолютное большинство схем, связанных с НДС, строится на использовании сомнительных налоговых вычетов. В цепочки включаются так называемые «технички» — компании, которые формируют фиктивный документооборот, создают разрывы по НДС или просто используются для перевыставления счетов-фактур (транзитеры).

Но сами по себе эти организации являются лишь инструментом схемы. А значит, налоговые претензии должны предъявляться тому, кто действительно получил от неё выгоду.

Какой смысл предъявлять претензии молотку, если есть тот, кто этим молотком пользуется?

Именно для поиска таких лиц и создавались отделы КАО. К тому времени уже произошло внедрение АИС «Налог-3». А для автоматического выстраивания цепочек и выявления разрывов применялся АСК НДС.

Задача КАО заключалась в следующем:

выявить разрыв;

определить реального ВП;

добиться добровольного уточнения налоговых обязательств либо подготовить материалы для назначения тематической проверки по НДС.

То есть основная идея заключалась в скорости. Не копить риски годами, чтобы потом назначать длительную выездную проверку, а выявлять нарушения пресекать схемы в текущих периодах.