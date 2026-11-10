🚨 Нейро-халтура: или как консультанты превратили возражения на акт ВНП в «отчет нейросети»

Ко мне обратился предприниматель с просьбой оценить возражения на акт выездной налоговой проверки. Документ ему подготовила известная консалтинговая компания. Работа была оплачена, текст выглядел объёмным, но у заказчика возникло ощущение, что что-то в нём не так.
Я начал читать — и довольно быстро понял, откуда это ощущение. Вместо выстроенной защиты по конкретным эпизодам передо мной оказался текст, больше похожий на промежуточный отчёт автоматизированной системы: с техническими замечаниями, повторами и признаниями того, что часть исходных материалов ещё только предстоит проверить.
Первый звоночек: ссылки на страницы PDF вместо акта проверки
Уже на первых страницах возражений начинаю замечать весьма интересные формулировки. Например: «PDF стр. 21–24», «вводная часть акта, лист 2, PDF стр. 3».
Честно говоря, сначала даже не понял, зачем это написано.
Инспектору-то какое дело, на какой странице какого-то PDF-файла находится информация?
У акта налоговой проверки есть собственная нумерация, разделы, таблицы, приложения. Зачем в возражениях указывать страницы электронного файла, который вообще может иметь совершенно другую нумерацию?
Понятно, откуда это взялось. Когда нейросеть анализирует загруженный PDF, она ориентируется в том числе по страницам файла. И для внутренней работы такие ссылки вполне удобны.
Но мы ведь не внутреннюю аналитическую справку составляем. Мы готовим официальный документ, который налогоплательщик направит в инспекцию для защиты своих интересов.
И вот эту техническую разметку, судя по всему, просто забыли удалить.
Причём подобные ссылки встречаются на протяжении всего документа. И это был только первый признак того, насколько внимательно консультанты проверяли результат своей работы.
Идем дальше: нейросеть начала отчитываться перед инспекцией
А вот дальше стало действительно весело. Встречаю следующие формулировки:
«Прямой доступ к полному акту ВНП и постраничная сверка новых операций с выводами инспекции на этом этапе не обеспечены»;
«Архивы с первичными документами в рамках данного запуска непосредственно повторно не исследованы»;
«Матрица доказательств по конкретным операциям создана».
Это же буквально технический отчёт нейросети о выполненной работе, который каким-то чудесным образом оказался внутри официальных возражений. То есть налоговому органу прямо сообщают, что подготовленные возражения не были полноценно сверены с актом проверки!
А дальше ещё интереснее: первичные документы повторно не исследованы, зато матрица доказательств создана…
Я прекрасно понимаю, откуда берутся такие фразы. Когда работаешь с нейросетью, она может сообщать, какие документы изучила, какие материалы ей недоступны, какие таблицы сформировала и что ещё необходимо проверить.
Это совершенно нормальная история при использовании ИИ. Но ведь кто-то должен был прочитать полученный текст перед тем, как передать его заказчику! И возникает вполне закономерный вопрос: а консультанты вообще открывали эти возражения после того, как нейросеть закончила работу?
И судя по содержанию могу точно сказать, что нет…
Свойства документа Word
После всего увиденного решил заглянуть в свойства файла Word. И вот что там обнаружилось:
Автор: python-docx
Комментарии: generated by python-docx
Для тех, кто не сталкивался, поясню: python-docx — это библиотека Python, с помощью которой можно автоматически создавать и редактировать документы Word.
То есть уже и без того на то, что документ сгенерирован указывали: множенственные признаки, такие как:
нестественные формулировки;
постоянные повторы;
ссылки на страницы исходного PDF;
технические отчёты о выполненных операциях;
и признания в том, что отдельные документы не исследованы;
А теперь ещё и подтверждение программного формирования Word-файла.
Но больше всего поражает даже не использование ИИ, а то, что результат без проверки, просто выгрузили в Word и отдали клиенту. За немаленькие деньги, между прочим.
А где, собственно, сами возражения?
Хорошо, допустим, консультанты использовали нейросеть. Допустим, не удалили технические пометки. Это, конечно, позор для профессионального консультанта, но давайте посмотрим на главное — содержание документа.
А есть ли там вообще реальные аргументы, способные опровергнуть выводы налогового органа?
И вот здесь начинается самое печальное. Вместо предметного разбора конкретных хозяйственных операций — огромное количество общих рассуждений.
Реальность хозяйственной деятельности, должная осмотрительность, презумпция добросовестности, отсутствие доказательств умысла, недоказанность согласованности действий... Всё звучит красиво. Особенно если не вчитываться.
Я прекрасно представляю, как подобные возражения будет читать инспектор. То что не без смеха, это 100%
Вывод
Самое обидное во всей этой истории то, что в акте действительно есть эпизоды, с которыми можно было и нужно было спорить.
Налоговая проверка была проведена, мягко говоря, далеко не идеально. В акте хватает спорных выводов, противоречий и откровенно слабых аргументов. Причём самое интересное, что налоговый орган фактически не отрицает наличие реальных поставок. Товар действительно был, а на конечных звеньях цепочек прослеживаются реальные поставщики и исполнители.
То есть спорить с налоговой не просто можно — там действительно есть за что зацепиться!
Как минимум можно было серьёзно поработать над налоговой реконструкцией, установить фактических исполнителей, определить реальные параметры операций и добиваться уменьшения налоговых претензий. Только за счёт грамотной работы в этом направлении можно было бы побороться за сокращение доначислений как минимум наполовину.
Причём речь не о каких-то фантастических юридических конструкциях. Для этого есть фактические обстоятельства, документы и сведения, которые необходимо было исследовать и правильно использовать. А вместо этого заказчику подготовили сотню страниц общих рассуждений, технических пометок и практически бесполезных аргументов.
Получается, налоговая провела проверку кое-как, оставив налогоплательщику вполне реальные возможности для защиты. А консультанты, которым заплатили немаленькие деньги, умудрились даже этими возможностями толком не воспользоваться. И вот это действительно печально.
Потому что за подобной халтурой стоят не просто потраченные клиентом деньги на юридические услуги. За ней могут стоять десятки миллионов рублей доначислений, которые при грамотной защите можно было бы существенно сократить.
В итоге инспекция свою работу сделала плохо, консультанты — ещё хуже. А расплачиваться за всё это, как обычно, будет налогоплательщик…🤷♂️
Дмитрий Кудряшов, налоговый консультант, бывший заместитель начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок УФНС России. Автор Telegram-канала «Налоговый Инсайдер».