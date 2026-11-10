🚨 Нейро-халтура: или как консультанты превратили возражения на акт ВНП в «отчет нейросети»

Первый звоночек: ссылки на страницы PDF вместо акта проверки

Уже на первых страницах возражений начинаю замечать весьма интересные формулировки. Например: «PDF стр. 21–24», «вводная часть акта, лист 2, PDF стр. 3».

Честно говоря, сначала даже не понял, зачем это написано.

Инспектору-то какое дело, на какой странице какого-то PDF-файла находится информация?

У акта налоговой проверки есть собственная нумерация, разделы, таблицы, приложения. Зачем в возражениях указывать страницы электронного файла, который вообще может иметь совершенно другую нумерацию?

Понятно, откуда это взялось. Когда нейросеть анализирует загруженный PDF, она ориентируется в том числе по страницам файла. И для внутренней работы такие ссылки вполне удобны.

Но мы ведь не внутреннюю аналитическую справку составляем. Мы готовим официальный документ, который налогоплательщик направит в инспекцию для защиты своих интересов.

И вот эту техническую разметку, судя по всему, просто забыли удалить.

Причём подобные ссылки встречаются на протяжении всего документа. И это был только первый признак того, насколько внимательно консультанты проверяли результат своей работы.