Запрос клиента: выиграть время

К моменту обращения выездная проверка закончилась, акт был составлен, а налоговый орган назначил заседание по рассмотрению материалов. Акт охватывал несколько налоговых периодов, вопросы НДС и налога на прибыль, а спорные операции затрагивали несколько десятков контрагентов.

К акту прилагался очень большой перечень доказательств — тысячи страниц, переданных преимущественно в виде электронных PDF-файлов.

По предварительной оценке, спор по существу будет очень сложный, и мы сразу предупредили клиента, что отбить все налоговые претензии не получиться. И главное что здесь нужно делать - не допустить переход спора в уголовно-правовую плоскость.

Поэтому задача была двойной: использовать реальные процессуальные возможности для получения дополнительного времени и одновременно не упустить аргументы против доначислений.