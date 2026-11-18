Иногда ко мне обращаются не с вопросом «как написать грамотные возражения на акт проверки?», а с другой, более сложной задачей:
Как законно получить время, когда налоговые претензии велики, доказательственная ситуация неблагоприятна, а поспешное решение может существенно ухудшить положение бизнеса.
Ниже — один такой кейс, который развивается прямо сейчас и его финала ещё нет.
Запрос клиента: выиграть время
К моменту обращения выездная проверка закончилась, акт был составлен, а налоговый орган назначил заседание по рассмотрению материалов. Акт охватывал несколько налоговых периодов, вопросы НДС и налога на прибыль, а спорные операции затрагивали несколько десятков контрагентов.
К акту прилагался очень большой перечень доказательств — тысячи страниц, переданных преимущественно в виде электронных PDF-файлов.
По предварительной оценке, спор по существу будет очень сложный, и мы сразу предупредили клиента, что отбить все налоговые претензии не получиться. И главное что здесь нужно делать - не допустить переход спора в уголовно-правовую плоскость.
Поэтому задача была двойной: использовать реальные процессуальные возможности для получения дополнительного времени и одновременно не упустить аргументы против доначислений.
Первая находка: электронные доказательства не доступны для чтения
Сразу как начали изучать дело, получили от налогового органа вот такой подарочек, который сразу дал нам отличный способ для получения дополнительного времени:
При работе с полученными приложениями оказалось, что часть PDF-файлов не позволяет последовательно исследовать все страницы. В программе просмотра появлялись сообщения об ошибках чтения и шрифтовых объектах. Иногда страница оставалась пустой либо выводила набор искажённых символов; в иных случаях программа переставала отвечать на действия пользователя.
Снимки экрана были сохранены, а несколько проблемных PDF дополнительно исследованы другими программными средствами. В отдельных экземплярах обнаружились ошибки внутренней структуры:
некорректные ссылки на содержимое страниц,
недоступные графические объекты,
сбои обработки шрифтов и потоков.
Из этого следует конкретный вывод: налогоплательщик не может надёжно ознакомиться с определённой частью направленных электронно документов .
Мы подготовили заявление, в котором попросили повторно предоставить технически недоступные документы в читаемом электронном виде или на бумажном носителе, сохранить их идентификацию и последовательность, при необходимости организовать ознакомление в инспекции и зафиксировать его объём протоколом.
В этом же обращении поставили вопрос об отложении ранее назначенного рассмотрения на разумное время после восстановления доступа
Что делаем параллельно
Пока инспекция рассматривает техническое обращение, защита не должна простаивать. Мы делим работу на две независимые линии.
Процедурная линия: получаем и сохраняем подтверждения направления и получения акта, извещения, приложений и обращений; фиксируем дату и способ каждого последующего предоставления; оформляем перечень препятствий ознакомлению.
Доказательственная линия: сопоставляем ссылки на документы в акте с реально доступными файлами; проверяем суммы и периодизацию доначислений, относимость свидетельских показаний, исходные расчёты и возможные противоречия; готовим возражения по тому, что уже можно исследовать.
Если после повторной передачи материалов возникнут новые конкретные препятствия, возможен второй адресный запрос или ходатайство об отложении.
Возможные развилки после первого обращения
Сценарий
Реакция защиты
Ограничение
Инспекция исправляет комплект и откладывает рассмотрение
Фиксируем дату получения, изучаем восстановленные материалы, при необходимости подаём мотивированные дополнения к позиции.
Не существует автоматического нового месячного срока.
Инспекция передаёт только часть документов
Конкретизируем оставшиеся дефекты; документируем неполный доступ и необходимость времени именно по этим доказательствам.
Повторное отложение зависит от новых обстоятельств и решения инспекции.
Инспекция не соглашается переносить
Сохраняем доказательства препятствий, своевременно направляем доступные возражения, участвуем в заседании, заявляем требования под протокол.
Дело может быть рассмотрено по исходному календарю.
Назначены дополнительные мероприятия налогового контроля
Изучаем решение о мероприятиях, новые доказательства и дополнение к акту; готовим возражения на дополнение.
Мероприятия могут укрепить позицию инспекции.
На какой стадии кейс находится сейчас
На момент описания выявленные технические препятствия задокументированы, часть файлов исследована независимо, а обращение о восстановлении возможности ознакомления и переносе заседания направленно в адрес инспекции.
Дальнейшее развитие зависит прежде всего от реакции инспекции, качества повторно переданных материалов и того, какие доказательства удастся собрать для возражений.
Этот кейс и эту историю я пишу для того, чтобы вы понимали, что всегда возможно что-то предпринять и на 100% проигрышных дел не бывает. И что в споре с инспекцией главное не отбить все доначисления, а сохранить бизнес, и не допустить переход спора в уголовно-правовую плоскость.
Пока здесь я не пишу весь наш план, но при благоприятном исходе вынесение решение по проверки нам удастся сдвинуть минимум на 3 месяца, а может и на дольше. Мне честно признаться и самому очень интересно как будет действовать инспекция, учитывая всё, что мы ей “приготовили”.
Дмитрий Кудряшов, налоговый консультант, бывший заместитель начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок УФНС России. Автор Telegram-канала «Налоговый Инсайдер».