В таких ситуациях нужно помнить один важный нюанс: налоговая работает не с последствиями получения дохода, а с источником его получения.
Чаще всего мероприятия по выявлению незадекларированных доходов проводятся в надежде получить какую-то реакцию от человека в отношении которого такое мероприятие инициировано. И вот тогда у налогового органа уже появляется фактура, на основании которой можно попробовать сформировать более обоснованные претензии.
⚡️ Ещё один принципиальный момент
У нас нет общей обязанности отчитываться перед ФНС о происхождении денег, потраченных на приобретение имущества. Поэтому если налоговый орган считает, что вы получили незадекларированный доход, то именно он и должен установить обстоятельства его получения, размер и основания для налогообложения.
Поэтому если налоговый орган считает, что вы получили незадекларированный доход, то именно он и должен установить обстоятельства его получения, размер и основания для налогообложения.
Поэтому в моей практике (как в ФНС так и по эту сторону) подобные истории в большинстве случаев ничем существенным не заканчивались. Налоговому органу не удавалось установить источник получения дохода, чтобы впоследствии предъявить обоснованные налоговые претензии.
📊 Почему даже банковская выписка не помогает инспектору
Как-то мы пытались разобраться с деятельностью одного P2P-торговца криптовалютой.
У нас была его банковская выписка (которую мы кстати говоря получили вполне законно, но не «обычным» методом), в которой отражались тысячи операций с сотнями физических лиц. Он постоянно получал деньги и переводил их другим людям.
И, казалось бы, информация о движении денег у нас уже есть. Осталось только посчитать сумму дохода и предъявить претензии. Но не всё так просто.
Мало установить только лишь факт поступления денег на банковский счёт. Необходимо разобраться с природой каждой операции:
за что именно были получены деньги;
кому и за что они переводились;
какие суммы действительно являлись доходом, а какие — нет.
Также необходимо учитывать и расходы, которые это физическое лицо понесло, если они подлежат учёту при определении налоговой базы.
Для установления всех этих обстоятельств нам потребовалось бы направлять запросы и проводить мероприятия (МНК) в отношении всех физических лиц по расчетному счету, а это тысячи процедур которые нужно заводить в АИС (тот еще гемор... плюс затем объясняться перед ВНО за рост процедур).
Банковская выписка показывает только лишь движение денежных средств, но не объясняет, за что именно они были получены или перечислены. В итоге от этой затеи мы отказались. Провести такой объём мероприятий, чтобы установить реальную налоговую базу, было просто физически нереально.
💡 К чему я всё это?
Многие считают, что если ФНС увидела приобретение имущества или большие обороты по банковским счетам (без официальных источников доходов), то это уже гарантирует предъявление налоговых претензий. Но это не так.
Налоговому органу нужно установить именно факт получения налогооблагаемого дохода, а не просто обнаружить, что у вас есть деньги и вы их на что-то потратили.
Но конечно, если у инспекции уже есть конкретная информация о вашей деятельности и источниках получения доходов, ситуация будет совсем другой.
Дмитрий Кудряшов, налоговый консультант, бывший заместитель начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок УФНС России. Автор Telegram-канала «Налоговый Инсайдер».