📊 Почему даже банковская выписка не помогает инспектору

Как-то мы пытались разобраться с деятельностью одного P2P-торговца криптовалютой.

У нас была его банковская выписка (которую мы кстати говоря получили вполне законно, но не «обычным» методом), в которой отражались тысячи операций с сотнями физических лиц. Он постоянно получал деньги и переводил их другим людям.

И, казалось бы, информация о движении денег у нас уже есть. Осталось только посчитать сумму дохода и предъявить претензии. Но не всё так просто.

Мало установить только лишь факт поступления денег на банковский счёт. Необходимо разобраться с природой каждой операции:

за что именно были получены деньги;

кому и за что они переводились;

какие суммы действительно являлись доходом, а какие — нет.

Также необходимо учитывать и расходы, которые это физическое лицо понесло, если они подлежат учёту при определении налоговой базы.

Для установления всех этих обстоятельств нам потребовалось бы направлять запросы и проводить мероприятия (МНК) в отношении всех физических лиц по расчетному счету, а это тысячи процедур которые нужно заводить в АИС (тот еще гемор... плюс затем объясняться перед ВНО за рост процедур).

Банковская выписка показывает только лишь движение денежных средств, но не объясняет, за что именно они были получены или перечислены. В итоге от этой затеи мы отказались. Провести такой объём мероприятий, чтобы установить реальную налоговую базу, было просто физически нереально.