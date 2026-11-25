Есть уже несколько обращений от налогоплательщиков, в отношении которых были назначены выездные проверки при сумме «площадочного» риска менее 3 млн руб.
Так, в одном из случаев ВНП была назначена при наличии рисков по «площадочным» вычетам на сумму 2,3 млн руб. и еще порядка 2 млн руб. схемных рисков (причем речь о московской инспекции).
Также не забывайте и про налог на прибыль. Если в рамках предпроверочного анализа (ППА) вам не удалось решить вопрос с обоснованностью расходов по сомнительным контрагентам, то в рамках ВНП вам будут доначислять и НДС, и налог на прибыль. Добавляем сюда пени и штрафные санкции, и изначальные, например 4,3 млн руб. рисков по НДС вполне могут превратиться в 12+ млн руб. по результатам проверки (НДС, прибыль, пени и штрафы).
И конкретно в этом случае прибыль в совокупности с НДС как раз и могла стать тем недостающим основанием, которое привело к выездной проверке. Так, если например сумма риска по НДС низкая, но вам также предъявляют претензии по налогу на прибыль, и вы эти риски перед инспекцией не закрыли (а на этапе ППА это можно сделать), то вероятность назначения ВНП при такой сумма практически 100%.
📊 Почему сейчас будут активнее назначать ВНП?
ФНС крайне недовольны результатами отработки «площадочных» рисков.
Я уже ранее писал о том, что результаты отработки этих рисков напрямую завязаны на контрактах начальников инспекций и их заместителей, курирующих данное направление. И не так давно по Москве был проведен большой «срез» по результатам отработки рисков. Как мне рассказали, всего несколько инспекций по Москве смогли выполнить установленные показатели. Руководителей вызвали «на ковер», и теперь последствия этих совещаний на себе ощутят уже налогоплательщики.
Поэтому в ближайшие 2–3 недели будет очередная массовая рассылка писем и усиления давления со стороны налоговых органов в отношении тех, кто до сих пор не уточнился, либо просто «отморозился» и никак не вышел на диалог с инспекцией.
Фактически мы сейчас входим в завершающую фазу отработки этих рисков, и касается это не только Москвы, но и регионов. Поэтому в ближайшие недели ожидается:
Значительное усиление давления с целью побуждения к самостоятельному уточнению налоговых обязательств.
Инициирование выездных проверок в отношении тех, кого так и не удалось «дожать», а сумма НДС + прибыль соответствует лимитам.
Да, прибыль теперь действительно рассматривается как основание для назначения ВНП при сохраняющихся рисках по НДС.
❗️ Давление через заказчиков
Отдельно хочу рассказать еще об одном методе, который сейчас активно используют налоговые органы. Когда инспекция, не добившись от налогоплательщика уточнения, выходит на его крупных заказчиков. И фактически ставит заказчику ультиматум: либо вы заставляете своего подрядчика уточниться, либо мы придем с проверкой уже к вам.
Так, в одном из случаев о которых мне стало известно компании заказчику даже скинули график уточнения налоговых обязательств, чтобы они «присмотрели» за своим контрагентом, который решил уточняться.
Звучит дико, но это то, что сейчас действительно происходит. Меня, от таких методов работы службы сильно коробит, и на эту тему я еще выскажусь в отдельном посте...
Добавлю также, что московская компания с суммой рисков в 5-10 млн. руб. (НДС + прибыль) не обязательно должна быть на отработке в другом регионе. Так в описываемом здесь случае проверка была назначена районной московской инспекцией.
Дмитрий Кудряшов, налоговый консультант, бывший заместитель начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок УФНС России. Автор Telegram-канала «Налоговый Инсайдер».