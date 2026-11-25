Есть уже несколько обращений от налогоплательщиков, в отношении которых были назначены выездные проверки при сумме «площадочного» риска менее 3 млн руб.

Так, в одном из случаев ВНП была назначена при наличии рисков по «площадочным» вычетам на сумму 2,3 млн руб. и еще порядка 2 млн руб. схемных рисков (причем речь о московской инспекции).

Также не забывайте и про налог на прибыль. Если в рамках предпроверочного анализа (ППА) вам не удалось решить вопрос с обоснованностью расходов по сомнительным контрагентам, то в рамках ВНП вам будут доначислять и НДС, и налог на прибыль. Добавляем сюда пени и штрафные санкции, и изначальные, например 4,3 млн руб. рисков по НДС вполне могут превратиться в 12+ млн руб. по результатам проверки (НДС, прибыль, пени и штрафы).

И конкретно в этом случае прибыль в совокупности с НДС как раз и могла стать тем недостающим основанием, которое привело к выездной проверке. Так, если например сумма риска по НДС низкая, но вам также предъявляют претензии по налогу на прибыль, и вы эти риски перед инспекцией не закрыли (а на этапе ППА это можно сделать), то вероятность назначения ВНП при такой сумма практически 100%.