Я прекрасно понимаю, какие сейчас задачи стоят перед налоговыми органами и как с руководителей инспекций спрашивают за результаты отработки рисков. Но методы, которыми отдельные сотрудники пытаются достичь этих результатов, уже выходят за все разумные рамки.
1. Давление на налогоплательщиков через заказчиков
Сейчас налоговые органы активно используют практику: если не удается «дожать» до уточнения самого налогоплательщика, то выходят на его крупных заказчиков, которых приглашают на рабочие совещания в инспекцию и фактически ставят им ультиматум:
Либо вы повлияете на своего подрядчика и заставляете его уточниться, либо мы придем с проверкой уже к вам, и вменим всю сумму НДС принятую от подрядчика.
При этом налоговый орган прекрасно понимает, что подрядчик является самостоятельным налогоплательщиком, которого сама же ФНС и определила в качестве выгодоприобретателя. Но обязанности по побуждению такого налогоплательщика к уточнению своих налоговых обязательств инспекция перекладывает на его заказчика🤷♂️.
Так, в одном из известных мне случаев, инспекция направила заказчику график уточнения налоговых обязательств их контрагента, чтобы они «присмотрели» за исполнением графика.
В другом случае налоговая «угрожала» компании, которую определили выгодоприобретателем, что в случае отказа от добровольного уточнения Инспекция разошлет всем текущим заказчикам письма, в которых сообщит, что их контрагент является неблагонадежным, и продолжение сделок с такой компанией может привести к проведению «углубленных налоговых проверок».
Как вам такое? 🤦♂️
2. Не уточнишься — передадим материалы в ФСБ
И речь сейчас идет не о компании с многомиллионными налоговыми рисками, а всего лишь о претензии в 300 тыс. руб. НДС! То есть с налогом на прибыль, с пеней, там будет может максимум 1 млн. руб., но инспектор уже готов звонить в «силовые структуры».
Я, конечно, за то, чтобы платить законно установленные налоги. Но, угрозы с обращениями в ФСБ мне кажется уже перебор, нет? Если вы тоже так считаете, то тогда читайте следующую историю:
3. Не трудоустроишь самозанятых — заблокируем счета
Компанию вызвали на рабочую комиссию в налоговый орган, где ей рекомендовали принять в штат двух самозанятых, с которыми она сотрудничает. Компания с позицией налогового органа не согласилась и трудоустраивать их отказалась.
После этого поступает звонок от налогового инспектора, который сообщает, что раз так, то тогда материалы будут переданы в администрацию и уже в ближайшее время компании заблокируют расчетные счета.
Каким образом отказ налогоплательщика исполнить рекомендацию налогового органа, озвученную на рабочей комиссии, должен повлечь за собой блокировку расчетных счетов, мне, например, не совсем понятно. Да еще и при участии администрации...
И вот что напрягает
Я и сам, работая в налоговых органах, проводил рабочие совещания, побуждал налогоплательщиков к уточнению налоговых обязательств, а впоследствии и курировал работу инспекций по этому направлению. И мне прекрасно знакомо то давление, которое сейчас испытывают сотрудники и руководители инспекций со стороны вышестоящих налоговых органов.
Но факт сейчас состоит в том, что служба потеряло своё лицо.
Если для выполнения своих показателей налоговые инспекторы готовы на полном серьезе пугать бизнес ФСБ за несколько сотен тысяч рублей, угрожать блокировками счетов и привлекать сам бизнес к «выбиванию» налогов со своих контрагентов, то службы есть очень серьезные проблемы с подходами к организации работы на местах.
Дмитрий Кудряшов, налоговый консультант, бывший заместитель начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок УФНС России. Автор Telegram-канала «Налоговый Инсайдер».