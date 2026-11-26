1. Давление на налогоплательщиков через заказчиков

Сейчас налоговые органы активно используют практику: если не удается «дожать» до уточнения самого налогоплательщика, то выходят на его крупных заказчиков, которых приглашают на рабочие совещания в инспекцию и фактически ставят им ультиматум:

Либо вы повлияете на своего подрядчика и заставляете его уточниться, либо мы придем с проверкой уже к вам, и вменим всю сумму НДС принятую от подрядчика.

При этом налоговый орган прекрасно понимает, что подрядчик является самостоятельным налогоплательщиком, которого сама же ФНС и определила в качестве выгодоприобретателя. Но обязанности по побуждению такого налогоплательщика к уточнению своих налоговых обязательств инспекция перекладывает на его заказчика🤷‍♂️.

Так, в одном из известных мне случаев, инспекция направила заказчику график уточнения налоговых обязательств их контрагента, чтобы они «присмотрели» за исполнением графика.

В другом случае налоговая «угрожала» компании, которую определили выгодоприобретателем, что в случае отказа от добровольного уточнения Инспекция разошлет всем текущим заказчикам письма, в которых сообщит, что их контрагент является неблагонадежным, и продолжение сделок с такой компанией может привести к проведению «углубленных налоговых проверок».

Как вам такое? 🤦‍♂️