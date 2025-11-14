4 сценария от ЦБ для экономики РФ на 2026-2028 годы. Что ждет инвесторов!

Зачем ЦБ сразу четыре сценария?

Четыре сценария - это не просто пустые прогнозы, а набор реальных планов действий, которые помогут ЦБ обеспечить стабильность экономики РФ. Давайте разберемся, что нас может ждать.

📈 1. Базовый сценарий: Умеренный оптимизм (самый вероятный путь)

ЦБ считает этот вариант наиболее реалистичным. Экономика будет двигаться по нему, если не случится резких внешних или внутренних потрясений. Инфляция: Постепенное замедление: 6,5–7% в 2025 году → 4,0–5,0% в 2026-м → 4% в 2027-2028 гг. .

Ключевая ставка: Плавное снижение: 19,2% (среднегодовая в 2025-м) → 13–15% в 2026-м → 7,5–8,5% в 2027-2028 гг. Суть: Экономика медленно переориентируется на внутренний спрос, инфляция берется под контроль. Минэкономразвития в своем базовом прогнозе солидарно ожидает рост ВВП на 1,3% в 2026 году .

🔥 2. Проинфляционный сценарий: Борьба затягивается

Этот путь реализуется, если внутренний спрос будет постоянно обгонять предложение, а санкции усилят свое давление. ЦБ считает его вполне вероятным. Инфляция: Снижается заметно медленнее, чем в базовом сценарии .

Ключевая ставка: Ее придется держать высокой дольше. Снижение будет более медленным — лишь до 8,5–9,5% к 2028 году. Суть: Борьба с инфляцией потребует больше времени и более высоких ставок, что в итоге может ограничить экономический рост. Основные риски для этого сценария — сохранение жесткой ДКП и высокая нагрузка на бюджет .

🔄 3. Дезинфляционный сценарий: "Мягкая посадка"

Оптимистичный, но, увы, маловероятный вариант. Он возможен, если бизнес станет значительно эффективнее, а производительность труда резко вырастет. Инфляция: Снижается быстрее, чем в базовом сценарии .

Ключевая ставка: Снижается активнее, так как инфляционное давление ослабевает. Суть: Экономика растет быстрее, а инфляция и ставки падают. Идеальная картина, на которую ЦБ пока не рассчитывает.

💥 4. Рисковый сценарий: Проверка на прочность