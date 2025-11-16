Можно ли в SBMM, LQDT или TMON потерять деньги? Вся правда о фондах ликвидности! 💸😱

Как работает фонд SBMM, откуда прибыль? 🤔

Чтобы понять уровень риска, нужно сначала разобраться, во что именно фонд инвестирует наши деньги.

Если кратко: фонд собирает деньги инвесторов и выдает очень короткие займы (обычно на 1 день) банкам и крупным компаниям, но не просто так, а под залог государственных облигаций (ОФЗ).

✅Ключевой момент надежности:

Ценные бумаги принимаются в залог по цене ниже номинала (около 90% от стоимости). Это значит, что если заёмщик вдруг не вернет деньги, у фонда остается залог, который можно продать и не только вернуть всю сумму, но и заработать!

Вывод: Прибыль SBMM - это проценты по сверхнадежным, обеспеченным залогом ОФЗ кредитам.