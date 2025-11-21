Как я облегчил свой быт: ТОП-2 гаджета для ХОЛОСТЯКА-инвестора

Решил немного отойти от однообразных тем про инвестиции и рассказать о своей жизни, ведь мой канал называется "ЖИЗНЬ инвестора".
Так вот, недавно я совершил вторую лучшую покупку в своей жизни. Та самая вещь, после которой думаешь: "И как я без этого раньше жил?".
Далее расскажу о том, что ЭТО, и о том, какая покупка у меня по праву занимает первое место. Обещаю, будет интересно!
О себе
Я живу один, а значит, всю работу по дому делаю самостоятельно. Признаться, я никогда не страдал от уборки, готовки или других бытовых дел.
Готовка
Я прекрасно готовлю аж с 15 лет! И начал заниматься этим не от безысходности, а исключительно по собственному желанию.
Когда я, будучи подростком, пошел в качалку, то сразу понял: нужно менять рацион. Разнообразные супчики, которые готовила мама, не очень-то способствовали приросту мышц. Поэтому, заработав свои первые деньги, я купил курицу! Пришел домой, приготовил — и получилось вполне нормально. С тех пор я сам стал покупать себе еду и готовить.
К тому же, помню, в киоске, где продавали курицу, работала симпатичная девушка-продавщица, и это мотивировало меня заходить туда почаще.
Уборка
Когда живешь один, грязи намного меньше. Я ценю чистоту и не терплю, когда на полу песок или пыль. Убираться для меня никогда не составляло большого труда. А после "лучшей покупки №1" этот вопрос и вовсе исчез из моей жизни.
Моя лучшая покупка №1 - РОБОТ-ПЫЛЕСОС
Поначалу я считал его просто бесполезной игрушкой. Ну как какой-то робот, катаясь по квартире, может сделать ее по-настоящему чистой? — примерно так я рассуждал. Но когда все же приобрел этот девайс с функцией мойки пола, понял, как сильно его недооценивал!
Я не буду делать рекламу и называть конкретные модели. Просто купил на Ozon один из самых популярных вариантов — и теперь у меня всегда чисто (хотя, честно говоря, и раньше было неплохо!).
Несколько лет я пользовался роботом-пылесосом и всегда считал эту покупку лучшим и самым полезным приобретением в жизни. Но пару недель назад в моем арсенале появился еще один помощник, и жизнь стала еще проще.
Моя лучшая покупка №2 - АЭРОГРИЛЬ
Думал о нем примерно то же, что поначалу и о роботе-пылесосе: зачем нужен какой-то аэрогриль, если есть духовка, мультиварка, плита и так далее? Однако на Ютубе я стал часто натыкаться на ролики, где нахваливали этот прибор, и решился на покупку.
И ни капли не пожалел! Действительно, отличная вещь. Готовить теперь стало не просто легко и быстро, но и невероятно вкусно. Еда из аэрогриля получается особенной - печеной, с хрустящей корочкой, а не жареной или вареной. Это и разнообразие, и польза.
Так что теперь аэрогриль — это моя вторая лучшая покупка в жизни!
Заключение
Не хочу обесценивать женский труд по дому, но я реально не понимаю, когда женщины рассказывают, как сложно "готовить, стирать, убирать". При наличии современных гаджетов все домашние задачи сводятся к нажатию пары кнопок и занимают от силы несколько десятков минут в день.
Кстати, о покупках! Я уже запланировал следующую, и на этот раз это будет не бытовая техника, а более дорогое приобретение - автомобиль. Но пока у меня нет всей нужной суммы, коплю:
В одной из статей расскажу, какую модель авто присмотрел, в каком бюджете и, главное, почему остановился именно на этом варианте.
