Составляем портфель из 20 дивидендных акций, используя «Правило 5%»

В инвестициях существует интересное правило диверсификации — «Правило 5%». Его суть в том, что ни одна позиция в портфеле не должна превышать 5% от общего капитала.

Мне стало интересно: насколько это правило эффективно на практике? Я решил провести эксперимент и сравнить динамику своего реального портфеля с гипотетическим портфелем, собранным строго по этому правилу.

Мой портфель

Для начала покажу вам состав моего портфеля:

В нём 30 эмитентов, но капитал распределен неравномерно. Я сознательно делаю более крупные ставки на компании, которые считаю наиболее перспективными, выделяя своих фаворитов (СБЕР, Лукойл, Татнефть). Уверен, так поступает большинство!

Если протестировать мой портфель на исторических данных за последние 5 лет, результат выглядит следующим образом:

Оказалось, что если бы я пять лет назад единовременно вложил 1 млн р в 30 акций из состава своего портфеля, то к сегодняшнему дню мой капитал удвоился бы и я на 97% обогнал бы рынок.

Однако на практике я не вкладывал единовременно всю сумму сразу (так как у меня её не было, я начал инвестировать всего с 3000р!), а формировал портфель постепенно, поэтому мой реальный результат оказался скромнее тестового.

Портфель из 20 акций, составленный по правилам 5%

Я отобрал 20 наиболее перспективных, на мой взгляд, дивидендных акций из своего портфеля:

СБЕР Лукойл Татнефть Фосагро ИКС5 Северсталь НОВАТЭК БСП Норникель НЛМК Газпром нефть Транснефть МТС Мосбиржа Ленэнерго Мать и дитя Россети ЦП Россети Ц Сургутнефтегаз Хедхантер

Я считаю, что именно эти бумаги являются самыми привлекательными для формирования долгосрочного дивидендного портфеля сегодня. Именно с них я бы начал заново собирал свой дивидендный портфель!

Тест портфеля, составленного по правилам 5%

Я условно распределил 1 млн р между отобранными выше 20 акциями, выделив на каждую ровно 5% капитала. Результат теста получился следующий:

"Портфель 5%" за 5 лет на 127% обогнал наш рынок с учётом дивидендов!

Выводы:

Портфель, составленные по Правилу 5% за 5 лет на 30% принес больше прибыли, чем портфель с выделением фаворитов.

Заключение

Анализ показывает, что Правило 5% не только снижает риски, но и повышает общую доходность. В нынешней реальности, где даже лидеры рынка могут обрушиться, концентрация на 1-2 фаворитах не приносит сверхприбыли, зато гарантированно увеличивает уязвимость портфеля.

В связи с этим есть смысл пересмотреть свои стратегии в сторону более равномерного распределения активов, отказавшись от крупных ставок на отдельные компании, сколь бы привлекательными они ни казались.

