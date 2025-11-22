ЦОК ОК БСН 19.09 Мобильная
Евгений Павлик
Инвестиции

Составляем портфель из 20 дивидендных акций, используя «Правило 5%»

В инвестициях существует интересное правило диверсификации — «Правило 5%». Его суть в том, что ни одна позиция в портфеле не должна превышать 5% от общего капитала.

Мне стало интересно: насколько это правило эффективно на практике? Я решил провести эксперимент и сравнить динамику своего реального портфеля с гипотетическим портфелем, собранным строго по этому правилу.

Мой портфель

Для начала покажу вам состав моего портфеля:

В нём 30 эмитентов, но капитал распределен неравномерно. Я сознательно делаю более крупные ставки на компании, которые считаю наиболее перспективными, выделяя своих фаворитов (СБЕР, Лукойл, Татнефть). Уверен, так поступает большинство!

Если протестировать мой портфель на исторических данных за последние 5 лет, результат выглядит следующим образом:

Оказалось, что если бы я пять лет назад единовременно вложил 1 млн р в 30 акций из состава своего портфеля, то к сегодняшнему дню мой капитал удвоился бы и я на 97% обогнал бы рынок.
Однако на практике я не вкладывал единовременно всю сумму сразу (так как у меня её не было, я начал инвестировать всего с 3000р!), а формировал портфель постепенно, поэтому мой реальный результат оказался скромнее тестового.

Портфель из 20 акций, составленный по правилам 5%

Я отобрал 20 наиболее перспективных, на мой взгляд, дивидендных акций из своего портфеля:

  1. СБЕР

  2. Лукойл

  3. Татнефть

  4. Фосагро

  5. ИКС5

  6. Северсталь

  7. НОВАТЭК

  8. БСП

  9. Норникель

  10. НЛМК

  11. Газпром нефть

  12. Транснефть

  13. МТС

  14. Мосбиржа

  15. Ленэнерго

  16. Мать и дитя

  17. Россети ЦП

  18. Россети Ц

  19. Сургутнефтегаз

  20. Хедхантер

Я считаю, что именно эти бумаги являются самыми привлекательными для формирования долгосрочного дивидендного портфеля сегодня. Именно с них я бы начал заново собирал свой дивидендный портфель!

Тест портфеля, составленного по правилам 5%

Я условно распределил 1 млн р между отобранными выше 20 акциями, выделив на каждую ровно 5% капитала. Результат теста получился следующий:

"Портфель 5%" за 5 лет на 127% обогнал наш рынок с учётом дивидендов!

Выводы:
Портфель, составленные по Правилу 5% за 5 лет на 30% принес больше прибыли, чем портфель с выделением фаворитов.

Заключение

Анализ показывает, что Правило 5% не только снижает риски, но и повышает общую доходность. В нынешней реальности, где даже лидеры рынка могут обрушиться, концентрация на 1-2 фаворитах не приносит сверхприбыли, зато гарантированно увеличивает уязвимость портфеля.

В связи с этим есть смысл пересмотреть свои стратегии в сторону более равномерного распределения активов, отказавшись от крупных ставок на отдельные компании, сколь бы привлекательными они ни казались.

Евгений Павлик

Евгений Павлик

Экономист в самозанятый

1 подписчик8 постов

