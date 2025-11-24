Рекордные дивиденды 60%: что теперь будет с акциями ЭсЭфАй

Откуда деньги на выплату?

Здесь важно понимать, что это разовые дивиденды! Деньги компания получила не от операционной деятельности, а от продажи активов, а именно доли в Европлане. Поэтому в будущем таких выплат, естественно, не будет!

После продажи Европлана у ЭсЭфАй останутся следующие бизнесы:

Доля 10,4% в М.Видео

Доля 49% в страховой компании ВСК

Прочие активы

Т.е. компания не банкротится, не уходит с рынка, а продолжает вести свою деятельность в качестве инвестиционного холдинга.