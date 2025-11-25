Аналитики обещают рост рынка акций на +30% в 2026г! Разбираем, почему это возможно

Заключение

Итак, прогноз рисует нам картину, где трудности первого полугодия 2026г сменяются мощным взлётом рынка во втором до уровня 3500п.

Я инвестирую почти 6 лет и я помню, когда рынок был на отметки 3200п, мой портфель тогда показывал рекордную доходность почти в 1 000 000р чистой прибыли:

В связи с тем, что я всегда строго следовал своей стратегии и методично покупал акции на "дне" рынка (а не облигации, как делали многие), я ожидаю еще большей прибыли как только рынок вернётся на прежние локальные максимумы. Так что миллиона 1.5-2 на конец 2026г получу, но только если сбудется прогноз аналитиков!

А что вы думаете о таком прогнозе? Видите ли вы потенциал для роста на российском рынке в 2026 году? Делитесь своими мыслями в комментариях!