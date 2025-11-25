ЦОК КПК БСН 24.11 Мобильная
Евгений Павлик
Инвестиции

Аналитики обещают рост рынка акций на +30% в 2026г! Разбираем, почему это возможно

Сегодня разберем очень интересный прогноз от Альфа-Банка. Если вкратце, аналитики считают, что в 2026 г. нас может ждать настоящий взлет на рынке акций. Давайте посмотрим, что именно они прогнозируют и на чем строятся такие смелые ожидания.

Прогноз: цифры и сценарии

Согласно прогнозу на 2026г, есть 2 сценария:

  • Базовый сценарий: Рост индекса Мосбиржи (IMOEX) на 34% — до уровня 3550 пунктов.

  • Оптимистичный сценарий: Рост индекса на 41% — до уровня 3750 пунктов.

Этот прогноз строится на нескольких ключевых факторах, вращающихся вокруг геополитических изменений и ключевой ставки ЦБ!

Факторы роста: почему возможен такой рывок?

Аналитики выделяют целый комплекс причин, которые могут стать драйвером для роста рынка:

  • Недооценка рынка: Российские акции торгуются с низкими мультипликаторами, то есть они выглядят дешево относительно своих фундаментальных показателей.

  • Щедрые дивиденды: Компании продолжают предлагать высокую дивидендную доходность, что является мощным магнитом для инвесторов в условиях неопределенности и в 2026г к выплатам могут вернуться те эмитенты, которые сократили или отменили их в 2025г.

  • Снижение ключевой ставки: Ожидается, что во втором полугодии 2026г ЦБ продолжит цикл смягчения денежно-кредитной политики. Прогнозируется, что ставка может опуститься до 12% к конец следующего года. Более дешевые кредиты повышают привлекательность акций.

  • Геополитическое затишье: Предполагается, что накал геополитической напряженности в 2026г может снизиться, особенно во второй половине года.

Что делать инвесторам?

Аналитики делят 2026г на два этапа:

  • Первое полугодие: Время испытаний. Ожидается, что этот период будет непростым. Основное давление на рынок будут оказывать геополитические риски, санкции и сохраняющаяся высокая ставка ЦБ (ключевая ставка не ниже 15%).

  • Второе полугодие: Прорыв. Вот тут-то и должен начаться основной рост. Смягчение денежно-кредитной политики и возможное ослабление рубля станут мощными катализаторами для рынка, особенно для компаний-экспортеров.

На фоне этих прогнозов, в теории первое полугодие 2026г будет давать хорошую возможность закупить всё еще дешёвые акции и здесь в первую очередь стоит обратить внимание на следующие сектора:

  • Банковский сектор - СБЕР, Т-технологии

  • IT-сектор - Ozon, HeadHunter

  • Металлургический сектор Норникель, Северсталь, НЛМК

  • Электроэнергетика Ленэнерго, Россети ЦП

  • Медицина Мать и дитя

  • Ретейл X5

Заключение

Итак, прогноз рисует нам картину, где трудности первого полугодия 2026г сменяются мощным взлётом рынка во втором до уровня 3500п.

Я инвестирую почти 6 лет и я помню, когда рынок был на отметки 3200п, мой портфель тогда показывал рекордную доходность почти в 1 000 000р чистой прибыли:

В связи с тем, что я всегда строго следовал своей стратегии и методично покупал акции на "дне" рынка (а не облигации, как делали многие), я ожидаю еще большей прибыли как только рынок вернётся на прежние локальные максимумы. Так что миллиона 1.5-2 на конец 2026г получу, но только если сбудется прогноз аналитиков!

А что вы думаете о таком прогнозе? Видите ли вы потенциал для роста на российском рынке в 2026 году? Делитесь своими мыслями в комментариях!

