Опять всю зарплату инвестировал! И так каждый месяц почти 6 лет

Мой портфель сегодня
С самого начала своего инвестиционного пути я веду открытую статистику. Вот актуальное состояние портфеля:
Недавно я преодолел важный психологический рубеж — стоимость моего портфеля превысила 6 млн рублей. Такие цифры отлично мотивируют продолжать наращивать капитал. И что особенно приятно: вместе с капиталом растет и мой будущий пассивный доход от дивидендов.
Во что я вложил очередную зарплату
Я продолжаю практику регулярных инвестиций: два раза в месяц, с аванса и зарплаты, вот уже 5 лет и 10 месяцев. В этот раз я пополнил брокерский счет на 150 000р и распределил их следующим образом:
1) Дивидендные акции (37 000р):
ИКС5
Хедхантер
Татнефть
По поводу своей стратегии отбора акций я писал ранее.
2) Фонд ликвидности SBMM (113 000р)
Здесь я коплю деньги на покупку автомобиля. Использую этот фонд как лучшую альтернативу банковскому депозиту.
Подвожу итоги ноября
В ноябре общий объем инвестиций составил около 461 000р, которые были распределены так:
Дивидендные акции: 74 500р
Фонд SBMM: 368 500р
Впереди декабрь — последний месяц года. План остается прежним: продолжать направлять большую часть доходов на рынок.
Ежемесячно в акции я планирую вкладывать стабильно 70 000–100 000р, а на остальные деньги буду пополнять фонд ликвидности до достижения стоимости капитала в нём в 3 000 000р. После этого фонд будет продан, и я смогу купить запланированный автомобиль (ориентировочно - весна, лето 2026г)!
Заключение
Как видите, я продолжаю стабильно и дисциплинированно следовать своей долгосрочной дивидендной стратегии. Мой капитал постепенно растет, и я уверен, что его рост ускорится с улучшением геополитической обстановки.
Например, за неделю, на фоне новостей о мирном плане Трампа, мой портфель прибавил около +5% (или почти 300 000р):
При дальнейшем улучшении геополитики рост портфеля будет усиливаться, так как последние два года я активно покупал и усреднял акции (а не облигации!), в результате чего основная часть средств была инвестирована практически на самом "дне" рынка!
Продолжаю инвестировать дальше и открыто делится результатами с вами.
