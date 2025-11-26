ЦОК КПК ОСНО 24.11 Мобильная
🔴 Вебинар: Аналитик 1С: как бухгалтеру превратить опыт в IT-карьеру и удвоить доход →
Евгений Павлик
Инвестиции

Опять всю зарплату инвестировал! И так каждый месяц почти 6 лет

Вчера получил деньги на работе и, следуя своей стратегии, которой придерживаюсь уже почти 6 лет, вложил 150 000р в наш фондовый рынок. В этой статье я открыто показываю, как сейчас выглядит мой портфель и какие активы докупил.

Мой портфель сегодня

С самого начала своего инвестиционного пути я веду открытую статистику. Вот актуальное состояние портфеля:

Недавно я преодолел важный психологический рубеж — стоимость моего портфеля превысила 6 млн рублей. Такие цифры отлично мотивируют продолжать наращивать капитал. И что особенно приятно: вместе с капиталом растет и мой будущий пассивный доход от дивидендов.

🔥 Уже 6 лет я открыто и честно делюсь опытом создания капитала и пассивного источника дохода! Чтобы не пропустить новые полезные обзоры по теме инвестиций, подписывайтесь на мой  телеграм-канал.

Во что я вложил очередную зарплату

Я продолжаю практику регулярных инвестиций: два раза в месяц, с аванса и зарплаты, вот уже 5 лет и 10 месяцев. В этот раз я пополнил брокерский счет на 150 000р и распределил их следующим образом:

1) Дивидендные акции (37 000р):

  • ИКС5

  • Хедхантер

  • Татнефть

По поводу своей стратегии отбора акций я писал ранее.

2) Фонд ликвидности SBMM (113 000р)
Здесь я коплю деньги на покупку автомобиля. Использую этот фонд как лучшую альтернативу банковскому депозиту.

Подвожу итоги ноября

В ноябре общий объем инвестиций составил около 461 000р, которые были распределены так:

  • Дивидендные акции: 74 500р

  • Фонд SBMM: 368 500р

Впереди декабрь — последний месяц года. План остается прежним: продолжать направлять большую часть доходов на рынок.

Ежемесячно в акции я планирую вкладывать стабильно 70 000–100 000р, а на остальные деньги буду пополнять фонд ликвидности до достижения стоимости капитала в нём в 3 000 000р. После этого фонд будет продан, и я смогу купить запланированный автомобиль (ориентировочно - весна, лето 2026г)!

Заключение

Как видите, я продолжаю стабильно и дисциплинированно следовать своей долгосрочной дивидендной стратегии. Мой капитал постепенно растет, и я уверен, что его рост ускорится с улучшением геополитической обстановки.

Например, за неделю, на фоне новостей о мирном плане Трампа, мой портфель прибавил около +5% (или почти 300 000р):

При дальнейшем улучшении геополитики рост портфеля будет усиливаться, так как последние два года я активно покупал и усреднял акции (а не облигации!), в результате чего основная часть средств была инвестирована практически на самом "дне" рынка!

Продолжаю инвестировать дальше и открыто делится результатами с вами.

Читайте самые СВЕЖИЕ посты в моём ТГ канале

Информации об авторе

Евгений Павлик

Евгений Павлик

Экономист в самозанятый

1 подписчик11 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет