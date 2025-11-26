Опять всю зарплату инвестировал! И так каждый месяц почти 6 лет

Мой портфель сегодня

С самого начала своего инвестиционного пути я веду открытую статистику. Вот актуальное состояние портфеля:

Недавно я преодолел важный психологический рубеж — стоимость моего портфеля превысила 6 млн рублей. Такие цифры отлично мотивируют продолжать наращивать капитал. И что особенно приятно: вместе с капиталом растет и мой будущий пассивный доход от дивидендов.