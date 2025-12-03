ЦОК КПК НР26 02.12 Мобильная
Эти акции платят дивиденды 15-25 лет без перерыва

Привет, друзья! Сегодня поговорим о надежной классике для инвестора — дивидендных аристократах. Это компании, которые десятилетиями исправно делятся прибылью с акционерами, не прерывая выплаты даже в кризисы. В нынешних условиях такая стабильность дорогого стоит.

Я покопался в свежих данных и готов поделиться списком тех, кто держит марку уже более 15 лет подряд.

Наши "дивидендные аристократы"

Особенно ценно, что многие из этих компаний не просто платят, но и продолжают наращивать выплаты из года в год.

Вот топ компаний с самой длинной дивидендной историей на нашем рынке (располагаю от большего срока к меньшему):

  1. Лукойл — без перерыва платит 25 лет. Компания не только обладает огромным запасом прочности, но и стабильно входит в лидеры по дивидендной доходности в своём секторе.
    Прогноз 17.4%

  2. Татнефть — также 25 лет непрерывных выплат. Входит в число компаний, которые по итогам прошлого года не просто сохранили, но и увеличили дивиденды.
    Прогноз 7.5%

  3. Сургутнефтегаз (п) — ещё один ветеран с 25-летним стажем выплат. Его история интересна тем, что скромные выплаты могут чередоваться с рекордными, поэтому к этому активу часто присматриваются с прицелом на несколько лет вперёд.
    Прогноз 7%

  4. Транснефть — платит 24 года. Эта монополия также была отмечена среди компаний, увеличивших дивиденды по итогам прошлого года.
    Прогноз 15%

  5. МТС — телеком-гигант с 21-летней историей. Аналитики отмечают, что МТС традиционно обеспечивает более высокую дивидендную доходность по сравнению со средней доходностью на рынке.
    Прогноз 16.4%

  6. Новатэк — ещё один «21-летний» аристократ. Недавно компания отчиталась за первое полугодие 2025г: несмотря на некоторые сложности, свободный денежный поток показал почти двукратный рост, что является хорошим фундаментом для будущих выплат.
    Прогноз 5.4%

  7. Газпром нефть — стабильно платит 20 лет подряд. Эксперты выделяют её как один из дивидендных фаворитов, чьи выплаты обеспечиваются значительным свободным денежным потоком.
    Прогноз 10.6%

  8. Роснефть18 лет непрерывных дивидендов.
    Прогноз 6.5%

  9. Банк Санкт-Петербург — завершает наш топ также с 15 годами стажа. Эта бумага — настоящая звезда: она показала как внушительный рост котировок, так и высокий уровень дивидендной доходности.
    Прогноз 15.3%

На что смотреть, кроме стажа?

Долгая история — это круто, но я так же оцениваю и другие факторы:

  • Дивидендная политика: Всегда смотрю, какой процент от прибыли компания обязуется выплачивать, как часто совершаются выплаты - раз в год, каждое полугодие или может ежеквартально. Чем чаще платит компания, тем лучше!

  • Динамика котировок: Я обязательно смотрю на котировки акции перед покупкой, так как мне важны не только дивиденды, но и рост самой бумаги.

  • Финансовое здоровье: Обращаю внимание на долговую нагрузку и свободный денежный поток. Например, у «Лукойла» и «Татнефти» отрицательный чистый долг, что говорит об огромной финансовой прочности.

  • Перспективы отрасли: Стараюсь выбирать акций компаний, чей бизнес в перспективе может вырасти.

Заключение

Такие компании — отличный вариант для создания надёжного ядра инвестиционного портфеля. Их акции могут быть менее волатильными, а дивиденды помогают сглаживать просадки в неспокойные времена.

Кстати, все вышеперечисленные бумаги есть в моём портфеле (кроме Роснефти, объяснял почему не инвестирую в неё в недавнем посте) - скрин состава портфеля:

Надеюсь, пост был полезен! А какие дивидендные аристократы есть в вашем портфеле? Делитесь в комментариях.

