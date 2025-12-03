Эти акции платят дивиденды 15-25 лет без перерыва

Привет, друзья! Сегодня поговорим о надежной классике для инвестора — дивидендных аристократах. Это компании, которые десятилетиями исправно делятся прибылью с акционерами, не прерывая выплаты даже в кризисы. В нынешних условиях такая стабильность дорогого стоит.

Я покопался в свежих данных и готов поделиться списком тех, кто держит марку уже более 15 лет подряд.

Наши "дивидендные аристократы"

Особенно ценно, что многие из этих компаний не просто платят, но и продолжают наращивать выплаты из года в год.

Вот топ компаний с самой длинной дивидендной историей на нашем рынке (располагаю от большего срока к меньшему):

Лукойл — без перерыва платит 25 лет. Компания не только обладает огромным запасом прочности, но и стабильно входит в лидеры по дивидендной доходности в своём секторе.

Прогноз 17.4% Татнефть — также 25 лет непрерывных выплат. Входит в число компаний, которые по итогам прошлого года не просто сохранили, но и увеличили дивиденды.

Прогноз 7.5% Сургутнефтегаз (п) — ещё один ветеран с 25-летним стажем выплат. Его история интересна тем, что скромные выплаты могут чередоваться с рекордными, поэтому к этому активу часто присматриваются с прицелом на несколько лет вперёд.

Прогноз 7% Транснефть — платит 24 года. Эта монополия также была отмечена среди компаний, увеличивших дивиденды по итогам прошлого года.

Прогноз 15% МТС — телеком-гигант с 21-летней историей. Аналитики отмечают, что МТС традиционно обеспечивает более высокую дивидендную доходность по сравнению со средней доходностью на рынке.

Прогноз 16.4% Новатэк — ещё один «21-летний» аристократ. Недавно компания отчиталась за первое полугодие 2025г: несмотря на некоторые сложности, свободный денежный поток показал почти двукратный рост, что является хорошим фундаментом для будущих выплат.

Прогноз 5.4% Газпром нефть — стабильно платит 20 лет подряд. Эксперты выделяют её как один из дивидендных фаворитов, чьи выплаты обеспечиваются значительным свободным денежным потоком.

Прогноз 10.6% Роснефть — 18 лет непрерывных дивидендов.

Прогноз 6.5% Банк Санкт-Петербург — завершает наш топ также с 15 годами стажа. Эта бумага — настоящая звезда: она показала как внушительный рост котировок, так и высокий уровень дивидендной доходности.

Прогноз 15.3%

На что смотреть, кроме стажа?

Долгая история — это круто, но я так же оцениваю и другие факторы:

Дивидендная политика : Всегда смотрю, какой процент от прибыли компания обязуется выплачивать, как часто совершаются выплаты - раз в год, каждое полугодие или может ежеквартально. Чем чаще платит компания, тем лучше!

Динамика котировок: Я обязательно смотрю на котировки акции перед покупкой, так как мне важны не только дивиденды, но и рост самой бумаги.

Финансовое здоровье : Обращаю внимание на долговую нагрузку и свободный денежный поток. Например, у «Лукойла» и «Татнефти» отрицательный чистый долг, что говорит об огромной финансовой прочности.

Перспективы отрасли: Стараюсь выбирать акций компаний, чей бизнес в перспективе может вырасти.

Заключение

Такие компании — отличный вариант для создания надёжного ядра инвестиционного портфеля. Их акции могут быть менее волатильными, а дивиденды помогают сглаживать просадки в неспокойные времена.

Кстати, все вышеперечисленные бумаги есть в моём портфеле (кроме Роснефти, объяснял почему не инвестирую в неё в недавнем посте) - скрин состава портфеля:

Надеюсь, пост был полезен! А какие дивидендные аристократы есть в вашем портфеле? Делитесь в комментариях.

