«Эффект Долиной» — все, что вам надо знать об этом разводе. Как не остаться без квартиры и денег

❓ Суть «эффекта Долиной»: почему сделка — это еще не финал?

Резонансное дело 2024-2025 Ларисы Долиной стало известно на всю страну, так как это популярная артистка. Певицу обманули, заставив перевести деньги от продажи квартиры мошенникам. Она через суд вернула себе жилье. А покупательница? Осталась на улице с долгами.

Ключевой вывод для нас с вами:

«Эффект Долиной» — это не про саму Ларису Долину, а про продавца квартиры, который после сделки может через суд доказать одно из двух:

Недееспособность. «Не понимал, что подписываю». Давление или обман. «Меня ввели в заблуждение / запугали».

И вот что страшно: если суд это признает — договор аннулируется. Квартира возвращается прежнему владельцу. А ваши деньги? Вы будете выбивать их через суд с человека, у которого их уже нет (отдал мошенникам, потратил). Шансы — почти нулевые.