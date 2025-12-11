Как я инвестировал очередную зарплату: +700 000р к портфелю за месяц

Всем привет! Вчера мне пришла зарплата, и я, как всегда, часть денег направил в инвестиции. Такого подхода я придерживаюсь вот уже почти 6 лет, он помогает мне строить капитал и формировать пассивный доход на российском фондовом рынке.

В этой статье расскажу, во что вложил 90 тысяч рублей и открыто покажу, как сейчас выглядит мой инвестиционный портфель.

Мой портфель

Все данные по нему на скрине:

Во что я инвестировал зарплату?

Мне на работе платят деньги 2 раза в месяц (10 и 25 числа). Вчера, получив ЗП, я пополнил свой брокерский счёт на 90тр и распределил их таких образом:

SBMM фонд ликвидности (52тр)

"Лучший аналог депозита" — я коплю здесь на машину. У фонда минимальный уровень риска и высокая ликвидность — продать паи можно практически мгновенно в основную или вечернюю сессию. Доходность выше депозита : Фонд следует за ставкой денежного рынка (RUONIA), которая привязана к ключевой ставке Банка России - около 16.5% годовых.

НОВАТЭК (9,6тр)

Это классическая дивидендная голубая фишка российского рынка. Компания выплачивает не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Выплаты происходят дважды в год — весной и осенью.

НОВАТЭК — это основа дивидендной части портфеля, акция с понятной и стабильной доходностью.

Мать и дитя (9,7тр)

Эта бумага — один из главных лидеров роста 2025г. С начала года акции выросли более чем на 50% , в то время как рынок в целом падал.

Компания — лидер рынка частной медицины. В 2025гу она поглотила сеть клиник «Эксперт», что дало мощный эффект развития бизнеса и доступ к новым регионам. По итогам 2025г ожидается рост выручки на 28% , а также выплата дивидендов. Акция оценивается как фундаментально привлекательная и перспективная для долгосрочного портфеля.

БСП (9,7тр)

Эта покупка тоже соответствует моей стратегии. Акции банка с начала года снизились, так как финансовые показатели временно просели. Но банк продолжает щедро платить дивиденды (прогноз 15% годовых) и я рассматриваю текущую цену покупки как возможность увеличить позицию в качественной дивидендной бумаге, которая временно недооценена рынком.

Хэдхантер (8,8тр)

Это, пожалуй, самая интересная с точки зрения финансовых показателей компания в этой покупке. Растущая выручка и чистая прибыль, отрицательный долг, хороший резерв наличности - всё это способствует выплате щедрых дивидендов! Прогнозная дивдоходность на 2026г - около 12% годовых.

В итоге: большую часть доходов (52тр) направил в фонд ликвидности. Остальную сумму (38тр) поровну распределил между 4 дивидендными акциями, покупка которых сейчас соответствовала моей стратегии (делал подробный разбор этих бумаг тут).

Портфель растёт!

За последний месяц общая стоимость моего инвестиционного портфеля увеличилась почти на 700 000р:

Этот рост сложился благодаря двум факторам:

Рост рыночной стоимости уже купленных активов.

Регулярные пополнения с каждой зарплаты.

Такой результат — лучшее доказательство, что системность и дисциплина работают!

Заключение

Продолжаю вести свой инвестиционный дневник и делиться с вами результатами. Следующую закупку активов я запланировал уже на 25 декабря. Кроме того, к концу года ожидается премия, и эти средства также будут направлены на пополнение портфеля. Двигаюсь к своим целям без остановок, и мой капитал вместе с пассивным доходом растет!

