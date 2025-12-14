Куда вложить деньги: 2 тихие гавани с дивидендами под 12-16% годовых

Согласитесь, на рынке сейчас неспокойно, и найти по-настоящему качественные дивидендные акции — задача не из легких. Но я не сдаюсь! В результате анализа я выделил две компании, которые выглядят как «тихие гавани». Это те самые активы, которые могут обеспечить стабильный денежный поток без лишнего стресса.

Идея №1 - Ленэнерго (префы)

Если посмотреть на главные показатели бумаги - динамику котировок и дивиденды, то они отличные:

Котировки : акция имеет долгосрочный восходящий тренд и растёт лучше рынка, с начала 2025г +33% , тогда как индекс Мосбиржи -5% .

Дивиденды: с ними тоже порядок, Ленэнерго платит без отмен с 2016г двузначные дивиденды (доходность не падала ниже 10%)! Выплаты периодически увеличиваются и текущий прогноз составляет достойные 12%.

Чем еще интересна акция Ленэнерго:

Тарифы. Их индексируют государством, и делают это регулярно. И часто выше инфляции. Поэтому деньги в компанию текут предсказуемо.

Электричество будут потреблять всегда. Это базовая потребность экономики и она не зависит от кризиса, санкций или моды. У Ленэнерго понятный бизнес, которые приносит прибыль сегодня, будет приносить её и завтра.

Отрицательный чистый долг. У компании денег больше, чем долга. В нынешних условиях - это редкое и мощное преимущество. Значит, прибыль можно направлять на дивиденды, а не на обслуживание кредитов.

В итоге: это не только качественная дивидендная акция со стабильными двузначными выплатами, но и бумага с растущими котировками.

Идея №2 - Транснефть

Котировки и дивиденды от этой акции привлекательны:

Котировки: несмотря на то, что сейчас акция ниже своих исторических максимумов, с начала 2025г растёт лучше рынка +9% (рынок, напомню, -5% ).

Дивиденды: тут все просто идеально - 25 лет выплат без единой отмены, а за последние 3 года дивдоходность не опускалась ниже 12%! По текущему прогнозу ждём от Транеснефти около 16% годовых.

Чем еще интересна Транснефть:

Ей плевать на цену нефти. Её доход - это тариф за прокачку. Качают много или мало, ей платят за объем. А объемы будут поддерживать в рамках сделки ОПЕК+. И стоит сказать, что 80% всей нефти, добываемой в РФ, транспортирует именно Транснефть!

Господдержка. Часть налога на прибыль ей компенсируют из бюджета. Деньги, которые могли бы уйти государству, остаются в компании на развитие. Логично, что при скромных капзатратах основной поток денег уходит акционерам в виде дивидендов.

Отличные финансовые показатели. Растущая выручка, стабильная чистая прибыль и отрицательный долг!

В итоге: покупаем и держим. Это актив, который будет платить, пока по трубам течет нефть. Идеально для пассивного дохода на снижении ставки ЦБ.

Заключение

К слову, в моём портфеле есть обе эти акции (скрин состава моего портфеля из сервиса учёта инвестиций и приложения СБЕР-инвестиции):

Я планирую докупать их и дальше в соответствии со своей стратегией!

Когда на рынке сложная ситуация, инвестору лучше не рисковать, а сосредоточится на простых и понятных активах, которыми и являются вышеперечисленные бумаги:

Транснефть - для тех, кто хочет просто получать высокие и стабильные дивиденды год за годом.

Ленэнерго (префы) - для тех, кто хочет не только получать выплаты, но и увеличивать свой капитал на росте котировок.

Так что на рынке всё еще есть интересные варианты для инвестиций. Подписывайтесь на канал, ведь я тут именно о них и рассказываю!

А здесь я выкладываю всё: от разбора портфеля, до личной жизни инвестора - мой ТГ канал, подписывайся!