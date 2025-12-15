Прогноз на 2026г: рост рынка на 38% и список акций-фаворитов

Изучаю свежий прогноз SberCIB на 2026г: аналитики ждут мощный отскок нашего рынка после двух лет просадки. Интересно, на чем будет строиться этот рост в следующем году? И самое главное — какие акции, по их мнению, стоит покупать уже сейчас. Обо всём этом в моей статье!

В 2026г рынок развернётся и даст рост на 38%!

Таков прогноз! Аналитики ожидают, что 2026г станет переломным. С учётом дивидендов индекс Мосбиржи может показать рост по базовому сценарию на 38%.

А всего эксперты рассматривают три сценария для индекса Мосбиржи к концу 2026г:

Базовый сценарий: индекс вырастет до 3400 пунктов. Оптимистичный сценарий: индекс достигнет 3700 пунктов. Негативный сценарий: индекс снизится до 2500 пунктов.

Вероятность негативного сценария оценивается намного ниже, чем остальных. Его считают почти нереалистичным!

Ключевые драйверы роста

По мнению аналитиков, на рынок акций будут влиять четыре основных фактора:

Геополитическая ситуация Монетарная политика ЦБ РФ Курс рубля Цена на нефть

В базовом сценарии предполагается ослабление рубля до 100 рублей за доллар к концу 2026г, что, по мнению экспертов, поддержит прибыль экспортно-ориентированных компаний. Основной рост рынка, вероятно, придется на второе полугодие 2026г, когда Банк России, как ожидается, достаточно сильно понизит ключевую ставку.

Фавориты от аналитиков: акции с самым высоким потенциалом роста в 2026г

Аналитики выделили компании с двузначным прогнозируемым потенциалом роста:

ИКС5 +67%

Татнефть +56%

Т-Технологии +57%

Озон +59%

HeadHunter +52%

Самолет +61%

Полюс +22%

Ростелеком +46%

Транснефть +24%

В-принципе, согласен с аналитиками. Смущает только Самолёт, не думаю, что он "взлетит" в следующем году на 61%... Остальные акции выглядят привлекательно и в них просматривается перспектива.

Что в итоге этот прогноз даёт нам, инвесторам?

Аналитики SberCIB смотрят на 2026г с осторожным оптимизмом. Основные драйверы по их мнению - это снижение ставки ЦБ и ослабление рубля, а это в свою очередь увеличит прибыли экспортёров, чья доля в индексе Мосбиржи самая высокая и приведёт к общему росту нашего рынка.

Что думаю я?

Прогноз логичный, но очевидно, что всё в итоге будет решать не рубль или ключевая ставка, а геополитика! Без прогресса в мирном урегулировании любые другие позитивные драйверы окажутся бессильны и роста на рынке не будет.

Однако, я верю, что именно в 2026г конфликт с Украиной будет завершён! Считаю, что начинать присматриваться к акциям-фаворитам из списка от аналитиков можно уже сейчас. В-принципе, они выкатили неплохую подборку качественных бумаг и большая их часть уже есть в моём портфеле:

Продолжаю инвестировать и делится с вами своими результатами. Ровно через 10 дней у меня запланирована очередная, последняя в этом году закупка акций. В ближайшей статье проведу анализ рынка и покажу, в какие бумаги планирую инвестировать перед Новым годом!

