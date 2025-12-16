Сколько дивидендов принесет главная голубая фишка нашего рынка СБЕР в 2026г

Сегодня хочу разобрать перспективы главной «голубой фишки» нашего рынка — СБЕРа на 2026г. Неделю назад банк представил свои результаты за 11 месяцев 2025г и на основе них уже можно спрогнозировать, насколько щедрым будет СБЕР в плане дивидендов в следующем году!

Сколько денег заработал СБЕР?

За 11 месяцев 2025г СБЕР уже заработал 1.57 трлн р чистой прибыли (+8.5% к прошлому году). Декабрь ещё впереди, так что итоговый результат гарантированно побьёт рекорд 2024г (1.58 трлн)!

Что будет с прибылью СБЕРА дальше?

Министерство финансов, составляя бюджет на 2026-2028 годы, прогнозирует дивиденды от СБЕРа для государства на уровне около 400 млрд р. Это значит, что с учётом политики выплаты 50% от прибыли предполагается, что чистая прибыль банка будет поддерживаться на уровне около 1.6 трлн р в ближайшие пару лет.

Какие дивиденды может выплатить СБЕР в 2026г?

У СБЕРа понятная дивидендная политика — 50% от чистой прибыли по МСФО. Поэтому спрогнозировать размер выплат довольно легко и исходя из текущих результатов и финансовых показателей, дивиденды по итогам 2025г могут составить около 37–38р на акцию (дивдоходность=12% годовых).

Прогноз на 2026г выглядит ещё лучше - в диапазоне 38–44р на акцию. Это даст дивидендную доходность до 15% в ближайшие годы, что весьма привлекательно.

Что будет с ценой акции, ждать ли роста?

Если посмотреть на акции СБЕРа, то сейчас они выглядят лучше рынка и находятся недалеко от своих исторических максимумов:

Но главный вопрос - будут ли они расти дальше? И чтобы на него ответить, нужно посмотреть на основные драйверы, которые окажут влияние на котировки СБЕРа в 2026г, а это:

Денежно-кредитная политика ЦБ.

Это главный драйвер для всего банковского сектора. Прогнозы по ставке оптимистичные, сам СБЕР ожидает её снижения до 12% к концу 2026г, что поддержит спрос на кредиты. Развитие небанковского бизнеса СБЕРа (экосистема).

Руководство СБЕРа делает огромную ставку на искусственный интеллект. СБЕР планирует инвестировать в ИИ до 350 млрд рублей в 2026г. Эти вложения не сразу дают прибыль, но уже экономят сотни миллиардов. Дальнейшее внедрение инноваций определённо будет вызывать у инвесторов интерес к акциям СБЕРа и провоцировать их рост. Геополитика.

Любые позитивные сдвиги (снятие санкций, урегулирование конфликта) станут мощным катализатором для всей российской экономики и акций Сбера.

Заключение

Определённо, СБЕР сейчас является одной из самых привлекательных акций нашего рынка с понятными драйверами роста и перспективами:

Стабильные дивиденды 12–15% - выше среднего по рынку.

Защита от волатильности - акция растёт лучше рынка.

Долгосрочный потенциал - благодаря развитию экосистемы и ИИ.

Геополитика - СБЕР станет главным бенефициаром урегулирования конфликта.

В итоге, акции СБЕРа - это базовый актив для портфеля любого дивидендного инвестора. В моём портфеле СБЕР занимает наибольшую долю среди всех других бумаг:

Так что, считаю, если у вас мало СБЕРа, сейчас самое время докупить его акции!

