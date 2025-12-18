Хочу подарить акции на Новый год — пошаговая инструкция для инвестора

Но просто взять и «перекинуть» бумаги на брокерский счёт другого человека нельзя. Здесь есть свои подводные камни. Разберем все шаги, чтобы ваш подарок принес только радость, а не проблемы.
Важная подготовка: что нужно сделать перед дарением?
Сначала убедитесь, что у вас и у человека, которому вы дарите, есть открытые брокерские счета. Они могут быть у разных брокеров — это не проблема.
Главный документ — это договор дарения. Его можно получить у вашего брокера. В нём должно быть точное описание подарка: не просто «акции СБЕРА», а полное название, ISIN-код и количество штук. Ошибка здесь может всё испортить.
Важный момент: если акции куплены в браке, вам понадобится нотариальное согласие супруга на дарение.
Три способа подарить акции
1. Классический способ: договор дарения
Это универсальный метод. Вы подписываете договор, затем через своего брокера подаёте поручение на перевод ценных бумаг, приложив скан договора. Получатель со своей стороны также подаёт поручение на зачисление.
Важно: сюрприз тут не получится, потому что получатель должен сам должен участвовать в процессе дарения.
За операцию депозитарий возьмёт комиссию, обычно 500–1000р (конкретно в СБЕРе 800р).
2. Удобный онлайн-сервис (например, «Т-Инвестиции»)
Некоторые брокеры упростили процесс, сделав его полностью цифровым. Всё можно оформить в приложении. Подарок приходит на счёт адресата, но ему всё равно нужно будет открыть счёт (если его нет) и принять его.
3. Подарочный сертификат (например, «Финам»)
Это лучший способ сохранить элемент сюрприза! Вы покупаете у брокера сертификат на определённые акции и дарите его как обычную открытку. Человек потом сам идёт с ним к брокеру, открывает счёт и получает актив.
Особый случай: подарок ребёнку
Хотите заложить основу финансовой грамотности с детства? Отличная идея!
До 14 лет брокерский счёт открывает и полностью контролирует родитель.
С 14 до 18 лет подросток может открыть счёт сам, но все операции проходят с согласия родителей.
Перед дарением обязательно уточните у вашего брокера, работает ли он с несовершеннолетними — не все это делают.
Главное: разбираемся с налогами
Тут всё зависит от того, кому вы дарите.
Дарите близкому родственнику? (супруг, родители, дети, братья, сёстры, бабушки, дедушки, внуки) — поздравляем, налога нет! НДФЛ не уплачивается.
Дарите другу, коллеге или другому человеку? Для получателя это доход. Он обязан самостоятельно задекларировать этот подарок и заплатить налог 13% (или 15% для доходов свыше 5 млн в год) от рыночной стоимости акций на дату дарения. Важно предупредить об этом человека, чтобы не было неприятных сюрпризов от налоговой.
Заключение
Подарив человеку акцию - вы передаёте не вещь, а часть будущего, возможность и новые знания. Несмотря на некоторые формальности и бумажную волокиту, это может стать одним из самых запоминающихся и ценных подарков. Возможно, именно ваша акция станет для кого-то первым шагом к финансовой свободе.
