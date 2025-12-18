Хочу подарить акции на Новый год — пошаговая инструкция для инвестора

Важная подготовка: что нужно сделать перед дарением?

Сначала убедитесь, что у вас и у человека, которому вы дарите, есть открытые брокерские счета. Они могут быть у разных брокеров — это не проблема.

Главный документ — это договор дарения. Его можно получить у вашего брокера. В нём должно быть точное описание подарка: не просто «акции СБЕРА», а полное название, ISIN-код и количество штук. Ошибка здесь может всё испортить.

Важный момент: если акции куплены в браке, вам понадобится нотариальное согласие супруга на дарение.