Торги в новогодние праздники (1-12 января 2026г) - особенности и риски

Три главных риска инвестирования в новогодние праздники

В праздники многие крупные игроки (банки, фонды) уходят на каникулы. Из-за этого рынок становится «пустым» и непредсказуемым, что создает особые риски:

1. Рынок становится «пустым» и неликвидным.

В обычные дни в рынке много покупателей и продавцов. Вы можете быстро купить или продать акции по справедливой цене.

Что меняется в праздники: Участников рынка мало. Из-за этого даже ваша не очень крупная сделка может резко двигать цену вверх или вниз, особенно на акции небольших компаний. Там, где раньше была глубина, теперь пустота.

2. Одна ошибка может дорого стоить.

Если вы случайно выставите заявку не на ту цену или с ошибкой в количестве акций, в обычный день рынок это быстро «переварит».

Что меняется в праздники: Из-за «пустого» рынка одна такая ошибка может вызвать резкий и нелогичный скачок цены. Вы можете неожиданно купить намного дороже или продать намного дешевле, чем планировали.

3. Рыночные «ловушки» для стоп-лоссов.

Стоп-лосс — это ваш автоматический приказ на продажу акций, если их цена упадет до определенного уровня (чтобы ограничить убытки). Многие трейдеры выставляют их на схожих ценовых уровнях.