Торги в новогодние праздники (1-12 января 2026г) - особенности и риски

Если вы планируете активно управлять портфелем в начале 2026 года, стоит заранее подготовиться. Давайте разберем ключевые аспекты работы бирж и стратегию инвестора на этот переходный период.
Расписание торгов в новогодние праздники 2026г
Московская Биржа: Торгов не будет 31 декабря и с 1 по 4, а также 7 января. Однако в другие «официальные» выходные (5–6 и 8–9 января) покупать акции будет можно.
Важный нюанс: привычных субботних и воскресных дополнительных сессий (3–4 и 10–11 января) не будет!
Три главных риска инвестирования в новогодние праздники
В праздники многие крупные игроки (банки, фонды) уходят на каникулы. Из-за этого рынок становится «пустым» и непредсказуемым, что создает особые риски:
1. Рынок становится «пустым» и неликвидным.
В обычные дни в рынке много покупателей и продавцов. Вы можете быстро купить или продать акции по справедливой цене.
Что меняется в праздники: Участников рынка мало. Из-за этого даже ваша не очень крупная сделка может резко двигать цену вверх или вниз, особенно на акции небольших компаний. Там, где раньше была глубина, теперь пустота.
2. Одна ошибка может дорого стоить.
Если вы случайно выставите заявку не на ту цену или с ошибкой в количестве акций, в обычный день рынок это быстро «переварит».
Что меняется в праздники: Из-за «пустого» рынка одна такая ошибка может вызвать резкий и нелогичный скачок цены. Вы можете неожиданно купить намного дороже или продать намного дешевле, чем планировали.
3. Рыночные «ловушки» для стоп-лоссов.
Стоп-лосс — это ваш автоматический приказ на продажу акций, если их цена упадет до определенного уровня (чтобы ограничить убытки). Многие трейдеры выставляют их на схожих ценовых уровнях.
Что меняется в праздники: На «пустом» рынке крупным игрокам или алгоритмам проще на короткое время «толкнуть» цену вниз, чтобы она коснулась этих уровней. Это вызывает массовую автоматическую продажу (срабатывание стоп-лоссов), цена на секунды обваливается, а потом так же быстро возвращается обратно.
Итог: вас «вытолкнули» из позиции по плохой цене из-за временного движения, а рынок уже отскочил назад. Вы фиксируете ненужный убыток.
Что делать в итоге, если вы решили продолжать инвестировать в праздники?
Если вы решили торговать, сделайте это максимально осознанно.
1. Не нажимайте кнопку «Купить/Продать сейчас».
Пользуйтесь только отложенными заявками («лимитными ордерами»). Иначе есть риск купить дороже или продать дешевле, чем планировалось.
2. Смотрите на разницу в цене (спред).
Когда торгов мало, разница между ценой покупки и продажи может сильно вырасти. Если она слишком большая — лучше подождать или не торговать, чтобы не терять деньги в момент входа.
3. Увеличьте «стоп-лосс» — свою подушку безопасности.
Если вы выставляете стоп-приказ (ордер, который закрывает сделку при убытке), ставьте его дальше от текущей цены. В тихие дни любое мелкое движение может случайно выбить из сделки.
4. Будьте осторожнее с кредитным плечом (если им пользуетесь).
Резкий скачок цены на пустом рынке может мгновенно вызвать принудительное закрытие позиций брокером, даже если ваша стратегия в целом верна. Лучше уменьшить риски.
Заключение
Праздничные торги — это не время для серьёзных сделок. Это время повышенных рисков, искажённой ликвидности и технических ловушек.
Выигрывает здесь не тот, кто больше заработает, а тот, кто меньше потеряет. Крупные деньги вернутся на рынок после 12 января, и тогда всё встанет на свои места. Наша главная задача в праздники — сохранить капитал и отдыхать, а не гоняться за призрачными аномалиями.
Я лично не планирую совершать сделки в новогодние праздники, начну инвестировать только после 12 января! А вы планируете следить за рынком в праздники или сделаете паузу? Делитесь в комментариях!
