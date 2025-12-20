8065 ОК Налоговая реформа Мобильный
🔴 Вебинар: Подготовка бухгалтера к изменениям 2026 года: от учетной политики и расчета нагрузки до 1С →
Евгений Павлик
Инвестиции

Какие акции я планирую добавить в свой инвест-портфель перед Новым годом!

Сегодня я поделюсь с вами главными планами на конец года. Это будет последняя в 2025г покупка акций в мой портфель, и я выбрал по-настоящему фундаментально сильные и перспективные компании, которые могут показать хороший роста в 2026г.

Мой портфель

Для начала, как обычно, честно и открыто делюсь всеми данными по своим инвестициям (мой портфель на скрине):

За последний месяц портфель хорошо подрос (+719 000р) на фоне активизации мирных переговоров и конечно же моих активных пополнений.

Во что буду инвестировать 25 декабря?

Как вы знаете, уже почти 6 лет я следую своей дивидендной стратегии: дважды в месяц вкладываю свободные средства в акции российских компаний, чтобы создать источник пассивного дохода за счет дивидендов.

Перед Новым годом я сконцентрируюсь на двух компаниях. Помимо того, что эти они через несколько месяцев прогнозируют выплату дивидендов (идея покупки ДО дивидендов!), у них есть мощные драйверы роста не только на ближайшие месяцы, но и на годы вперёд на фоне снижения ставки ЦБ и завершения конфликта с Украиной.

Хедхантер
Это наш главный сайт по поиску работы. Компания — лидер №1 в России и СНГ и занимает 3 место в мире среди рекрутинговых агентств!

  • В чем суть идеи? Бизнес Хедхантера напрямую зависит от экономики. Сейчас ЦБ начал снижать ставки (конкретно вчера она опустилась до 16%). В 2026г цикл снижения продолжится, на фоне этого бизнесам станет легче развиваться, они начнут больше нанимать сотрудников. Спрос на услуги рекрутинга может резко подскочить.

  • Что инвестор получает сейчас? Дивидендная доходность около 12% — это очень хороший показатель. То есть пока ждем роста бизнеса, компания уже щедро делится прибылью.

  • Итог: Идея — купить "до взлета" на волне оживления экономики, получать высокие дивиденды и потенциально заработать на росте цены акций в будущем.

НОВАТЭК
Крупнейший в России производитель сжиженного природного газа (СПГ). Газ остается критически важным для мировой экономики.

  • В чем суть идеи? Несмотря на санкции, компания крепко держится — её акции уже выросли на 20% с начала года. Бизнес развивается, танкеры уже поставляют СПГ в Китай несмотря на все ограничения!

  • Что инвестор получает сейчас? Дивидендная доходность около 5.3% — это не так много, но это стабильный доход. НОВАТЭК платит дивиденды без единой отмены более 20 лет подряд!

  • Главный потенциал роста: Заложен в возможном улучшении геополитики. Если в будущем ситуация смягчится и санкционное давление снизится, это может дать мощный толчок для роста стоимости акций.

Я считаю, что именно эти две акции покажут хорошие результаты в следующем 2026г.

Заключение

Мой предновогодний список покупок готов! Друзья, это не призыв к действию, а лишь мои планы. Все решения я принимаю самостоятельно, учитывая свою стратегию, видение рынка и цели инвестирования. Это советую делать и вам, а не слепо повторять за кем либо!

Как всегда, жду ваши мысли и вопросы в комментариях!

А здесь я выкладываю всё: от разбора портфеля, до личной жизни инвестора - мой ТГ канал, подписывайся!

Информации об авторе

Евгений Павлик

Евгений Павлик

Экономист в самозанятый

2 подписчика31 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяРозыгрыш