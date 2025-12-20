Какие акции я планирую добавить в свой инвест-портфель перед Новым годом!

Сегодня я поделюсь с вами главными планами на конец года. Это будет последняя в 2025г покупка акций в мой портфель, и я выбрал по-настоящему фундаментально сильные и перспективные компании, которые могут показать хороший роста в 2026г.

Мой портфель

Для начала, как обычно, честно и открыто делюсь всеми данными по своим инвестициям (мой портфель на скрине):

За последний месяц портфель хорошо подрос (+719 000р) на фоне активизации мирных переговоров и конечно же моих активных пополнений.

Во что буду инвестировать 25 декабря?

Как вы знаете, уже почти 6 лет я следую своей дивидендной стратегии: дважды в месяц вкладываю свободные средства в акции российских компаний, чтобы создать источник пассивного дохода за счет дивидендов.

Перед Новым годом я сконцентрируюсь на двух компаниях. Помимо того, что эти они через несколько месяцев прогнозируют выплату дивидендов (идея покупки ДО дивидендов!), у них есть мощные драйверы роста не только на ближайшие месяцы, но и на годы вперёд на фоне снижения ставки ЦБ и завершения конфликта с Украиной.

Хедхантер

Это наш главный сайт по поиску работы. Компания — лидер №1 в России и СНГ и занимает 3 место в мире среди рекрутинговых агентств!

В чем суть идеи? Бизнес Хедхантера напрямую зависит от экономики. Сейчас ЦБ начал снижать ставки (конкретно вчера она опустилась до 16% ). В 2026г цикл снижения продолжится, на фоне этого бизнесам станет легче развиваться, они начнут больше нанимать сотрудников. Спрос на услуги рекрутинга может резко подскочить.

Что инвестор получает сейчас? Дивидендная доходность около 12% — это очень хороший показатель. То есть пока ждем роста бизнеса, компания уже щедро делится прибылью.

Итог: Идея — купить "до взлета" на волне оживления экономики, получать высокие дивиденды и потенциально заработать на росте цены акций в будущем.

НОВАТЭК

Крупнейший в России производитель сжиженного природного газа (СПГ). Газ остается критически важным для мировой экономики.

В чем суть идеи? Несмотря на санкции, компания крепко держится — её акции уже выросли на 20% с начала года. Бизнес развивается, танкеры уже поставляют СПГ в Китай несмотря на все ограничения!

Что инвестор получает сейчас? Дивидендная доходность около 5.3% — это не так много, но это стабильный доход. НОВАТЭК платит дивиденды без единой отмены более 20 лет подряд!

Главный потенциал роста: Заложен в возможном улучшении геополитики. Если в будущем ситуация смягчится и санкционное давление снизится, это может дать мощный толчок для роста стоимости акций.

Я считаю, что именно эти две акции покажут хорошие результаты в следующем 2026г.

Заключение

Мой предновогодний список покупок готов! Друзья, это не призыв к действию, а лишь мои планы. Все решения я принимаю самостоятельно, учитывая свою стратегию, видение рынка и цели инвестирования. Это советую делать и вам, а не слепо повторять за кем либо!

Как всегда, жду ваши мысли и вопросы в комментариях!

