ТОП-3 акции, которые я буду покупать на фоне роста курса доллара в 2026г

Большинство экспертов сходятся во мнении: в 2026г нас ждет рост курса доллара. Ожидается, что к середине года эта «грязная зеленая бумажка» (© В.В.Жириновский) достигнет отметки в 90 рублей, а к концу года может превысить 100 рублей!

Я решил проанализировать рынок и выделить ТОП-3 акции, которые больше всего выиграют от дорогого доллара.

Почему рубль может ослабнуть в 2026г?

Можно выделить три основные причины:

Прекращение поддержки рубля ЦБ

В 2025г ЦБ массово продавал валюту из Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы латать дыры в бюджете. Эти гигантские вливания и держали курс в районе 80 Р/$. Но уже в 2026-м объем этих продаж, по прогнозам, сократится в 4 раза. Снижение ключевой ставки ЦБ

ЦБ продолжит снижать ключевую ставку. Прогнозы на 2026г по ставке находятся в диапазоне 11-13%. Это сделает рублевые вклады непривлекательными для сбережений, что может спровоцировать рост спроса на валюту и оказать давление на рубль. Сокращение валютной выручки от экспорта нефти

Из-за санкций, потолка цен и рекордных скидок на нефть приток валютной выручки в страну резко падает. К ноябрю 2025 доходы сократились на 34%. Меньше долларов в экономике → больший спрос на валюту → более дорогой доллар.

Что это значит для нас, инвесторов? Ослабление рубля - это отличная возможность для компаний экспортеров! Их выручка в долларах при конвертации в рубли растет, а основные расходы остаются в рублях. Результат - рост прибыли и, что особенно приятно, дивидендов.

ТОП-3 акций, которые могут взлететь на ослаблении рубля.

1) ФОСАГРО

Почему выиграет: Это глобальный лидер в производстве удобрений, с долей экспорта около 75%. У компании одна из самых высоких чувствительностей прибыли к курсу доллара.

Плюсы для инвесторов: Прозрачная дивидендная политика с ежеквартальными стабильными выплатами без отмен 15 лет подряд. Эксперты ожидают повышения цен на все ключевые виды минеральных удобрений в 2026г, что в купе с ростом курса доллара позволит Фосагро нарастить прибыль.

2) СУРГУТНЕФТЕГАЗ (ап)

Почему выиграет: Это самая прямолинейная ставка на ослабление рубля!

Во-первых, растет долларовая выручка от экспорта нефти и газа

Во-вторых, дорожает «кубышка» которая номинированная в валюте

Плюсы для инвесторов: У компании огромные денежные резервы (свыше 6 трлн р), которые исторически размещены в валюте. Когда доллар растет, рублевая стоимость этих активов взлетает вместе с котировками акций и дивидендами!

3) НОРНИКЕЛЬ

Почему выиграет: Компания остается крупнейшим в мире производителем палладия и никеля, а также меди. Доля экспорта Норникеля достигает 80%! При росте доллара компания будет получать хороший денежный поток от валютной выручки.

Плюсы для инвесторов: Компания исторически генерирует значительный денежный поток даже в сложных условиях. Ослабление рубля может создать основу для возврата к высоким дивидендным выплатам.

В итоге: Все три компании - крупнейшие экспортёры РФ, чья прибыль в основном формируется за счёт валютной выручки, и ослабление рубля для них является положительным фактором!

Заключение

В 2026-м три фактора сойдутся в одну точку:

Государство снизит объемы продажи валюты Рублёвые накопления станут менее интересными Экспортная выручка сократится

Всё это - мощные драйверы для ослабления рубля. Если вы верите прогнозам и считаете, что доллар будет выше 90 рублей, то 3 бумаги, которые я разобрал в статье - отличное решение для инвестиций на 2026г, так как они больше всех выиграют от роста курса доллара.

Кстати, в моём портфеле есть все 3 акции (скрин состава портфеля):

И я планирую докупать их в соответствии со своей стратегией в ближайшем будущем!

А здесь я выкладываю всё: от разбора портфеля, до личной жизни инвестора - мой ТГ канал, подписывайся!