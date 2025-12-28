Много лет я делаю это в конце каждого года...
Я убеждён: планирование — очень важно! Многие люди «плывут по течению», реагируя на обстоятельства. Но если вы хотите не просто прожить год, а целенаправленно двигаться вперёд, чёткий план, записанный на бумаге, необходим. Он превращает размытые мечты и намерения в конкретные задачи.
Дорожная карта прошлых лет: какие цели я ставил и какие достиг
Давайте заглянем в архив моего блокнота и я покажу, какие цели ставил за три прошлых года:
2023 год. Список был таким:
Итог 2023:
Довести инвестиции до 1млн р - выполнено
Довести вклад до 500тр - выполнено
Выучить английский- не выполнено
Создать пассивный доход - выполнено
Реализация: 75%.
2024 год. План стал смелее:
Итог 2024:
4 млн р в дивидендных акциях - выполнено
1 млн р на вкладах - выполнено
Поставить брекеты - выполнено
20тыс подписчиков в моём ТГ канале- не выполнено 50тр\мес пассивного дохода- не выполнено
Реализация: 60%.
2025 год (текущий). Целей было много, но большая часть довольно личных, поэтому не все показываю:
Итог 2025г:
6млн р на брокерском счету - выполнено
Пассивный доход 60тр\мес - выполнено (но тут считаю не только дивиденды 36тр, но и проценты с фонда ликвидности 24тр - получается как раз около 60тр в месяц с учётом уже снятых налогов!)
Купить хорошее авто- не выполнено Выйти на доход 1млн р\мес- не выполнено
Остальные цели слишком личные, их я не буду показывать!
Среди всех целей 2025г, была ещё одна, настолько сложная, что я не решался даже записать её, считая нереалистичной. Но именно она стала ключевой: в этом году я купил квартиру (писал об этом здесь).
В итоге, в среднем ежегодно я всегда выполнял больше 60% всех поставленных перед собой целей! Почему не 100%? Потому что жизнь вносит коррективы и это нормально.
Планы на 2026г
Мои планы на 2026г уже записаны в блокноте. Раскрывать их сейчас я не стану — следую старой мудрости: «Если хочешь, чтобы твои планы НЕ сбылись, расскажи о них всем». Делится планами не стоит! Секрет в том, что, рассказывая о своих замыслах, мы получаем преждевременное чувство удовлетворения, и мотивация к действию снижается. Я покажу вам список текущих целей ровно в конце 2026-го, при подведении очередных итогов.
Но главный тренд раскрою: если предыдущие годы были фокусом на заработок, накопление и инвестиции, то 2026-й я объявляю годом осознанных трат. Это не означает бездумные траты. Речь о том, чтобы осознанно превратить накопленные ресурсы и возможности в реальное качество моей жизни, а не просто цифры на экране. Ведь жизнь постепенно проходит...
Поэтому в следующем году я направлю больше средств на то, что улучшает моё ежедневное самочувствие и радость: на комфорт дома, качественный отдых, интересные впечатления и заботу о близких.
Заключение
Я считаю себя целеустремлённым человеком, и этот простой ритуал с блокнотом — очень важен для меня. Он дисциплинирует, даёт ощущение контроля и, что самое главное, позволяет реально достигать цели!
За последние 6 лет, что я инвестирую, я смог создать неплохой капитал на рынке и пассивный источник дохода отчасти потому, что у меня всегда было чёткое понимание того, чего я хочу (скрин моего портфеля):
Мой совет вам: прямо сейчас выделите пару минут своего времени, возьмите лист бумаги и напишите ваши главные цели на 2026г. Спрячьте этот лист. А через год — найдите и проверьте. Вы удивитесь, сколько из задуманного стало реальностью просто потому, что вы это четко сформулировали!
