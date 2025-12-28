Много лет я делаю это в конце каждого года...

На протяжении многих лет у меня есть традиция: в последние дни уходящего года я (нет, не иду с друзьями в баню) открываю свой особый блокнот и составляю список целей, которые должен реализовать в новом году.

Я убеждён: планирование — очень важно! Многие люди «плывут по течению», реагируя на обстоятельства. Но если вы хотите не просто прожить год, а целенаправленно двигаться вперёд, чёткий план, записанный на бумаге, необходим. Он превращает размытые мечты и намерения в конкретные задачи.

Дорожная карта прошлых лет: какие цели я ставил и какие достиг

Давайте заглянем в архив моего блокнота и я покажу, какие цели ставил за три прошлых года:

2023 год. Список был таким:

Итог 2023:

Довести инвестиции до 1млн р - выполнено

Довести вклад до 500тр - выполнено

Выучить английский - не выполнено

Создать пассивный доход - выполнено

Реализация: 75%.

2024 год. План стал смелее:

Итог 2024:

4 млн р в дивидендных акциях - выполнено

1 млн р на вкладах - выполнено

Поставить брекеты - выполнено

20тыс подписчиков в моём ТГ канале - не выполнено

50тр\мес пассивного дохода - не выполнено

Реализация: 60%.

2025 год (текущий). Целей было много, но большая часть довольно личных, поэтому не все показываю:

Итог 2025г:

6млн р на брокерском счету - выполнено

Пассивный доход 60тр\мес - выполнено (но тут считаю не только дивиденды 36тр , но и проценты с фонда ликвидности 24тр - получается как раз около 60тр в месяц с учётом уже снятых налогов !)

Купить хорошее авто - не выполнено

Выйти на доход 1млн р\мес - не выполнено

Остальные цели слишком личные, их я не буду показывать!

Среди всех целей 2025г, была ещё одна, настолько сложная, что я не решался даже записать её, считая нереалистичной. Но именно она стала ключевой: в этом году я купил квартиру (писал об этом здесь).

В итоге, в среднем ежегодно я всегда выполнял больше 60% всех поставленных перед собой целей! Почему не 100%? Потому что жизнь вносит коррективы и это нормально.

Планы на 2026г

Мои планы на 2026г уже записаны в блокноте. Раскрывать их сейчас я не стану — следую старой мудрости: «Если хочешь, чтобы твои планы НЕ сбылись, расскажи о них всем». Делится планами не стоит! Секрет в том, что, рассказывая о своих замыслах, мы получаем преждевременное чувство удовлетворения, и мотивация к действию снижается. Я покажу вам список текущих целей ровно в конце 2026-го, при подведении очередных итогов.

Но главный тренд раскрою: если предыдущие годы были фокусом на заработок, накопление и инвестиции, то 2026-й я объявляю годом осознанных трат. Это не означает бездумные траты. Речь о том, чтобы осознанно превратить накопленные ресурсы и возможности в реальное качество моей жизни, а не просто цифры на экране. Ведь жизнь постепенно проходит...

Поэтому в следующем году я направлю больше средств на то, что улучшает моё ежедневное самочувствие и радость: на комфорт дома, качественный отдых, интересные впечатления и заботу о близких.

Заключение

Я считаю себя целеустремлённым человеком, и этот простой ритуал с блокнотом — очень важен для меня. Он дисциплинирует, даёт ощущение контроля и, что самое главное, позволяет реально достигать цели!

За последние 6 лет, что я инвестирую, я смог создать неплохой капитал на рынке и пассивный источник дохода отчасти потому, что у меня всегда было чёткое понимание того, чего я хочу (скрин моего портфеля):

Мой совет вам: прямо сейчас выделите пару минут своего времени, возьмите лист бумаги и напишите ваши главные цели на 2026г. Спрячьте этот лист. А через год — найдите и проверьте. Вы удивитесь, сколько из задуманного стало реальностью просто потому, что вы это четко сформулировали!

Понравилась статья? Подписывайтесь на мой Telegram-канал! Там ещё больше свежего и полезного контента без воды. Жду вас!