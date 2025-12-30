Мои итоги 2025: +2.8 млн ₽ за год, лучшие и худшие акции и почему упали дивиденды
Динамика портфеля: от 4 млн к почти 7 млн за год
На скринах стоимость портфеля на начало 2025г и на его конец:
Начало 2025г - портфель 4 069 000р
Конец 2025г - портфель 6 831 000р
Итог года: абсолютный прирост — почти 2.8 млн р! До заветной психологической отметки в 7 млн р не хватило всего каких-то 170тр. Надеюсь, взять эту высоту в первые же месяцы 2026г.
Какими суммами я ежемесячно пополнял портфель в 2025г?
Я никогда не жду у моря погоды, а системно пополняю счёт и дисциплинированно инвестирую, что бы не происходило на рынке (стратегия усреднения!). Моё правило: 70-100тр ежемесячно идут в дивидендные акции, всё остальное — в безрисковые активы, фонд ликвидности (SBMM).
На скрине мои пополнения портфеля за 2025г:
В первую половину года я вносил на счет примерно по 70тр в месяц в среднем.
Во второй половине многократно увеличил вложения вплоть до 500тр\мес, так как депозиты, на которых я раньше держал часть денег, потеряли привлекательность и я стал использовать фонд ликвидности как их альтернативу.
В 2026г планирую так же направлять в инвестиции значительную часть своих доходов!
Какие акции принесли больше всего прибыли\убытка в 2025г?
Если говорить о процентной динамики, то больше всего прибыли\убытка мне принесли следующие бумаги:
ТОП-3 лучшие акции 2025г
Россети Центр +90%
Россети ЦП +65%
Ленэнерго (преф) +55%
ТОП-3 худшие акции 2025г
Северсталь -26%
НЛМК -27%
Магнит -39%
Металлурги и Магнит, на фоне отмены дивидендов, рухнули. Тогда как электроэнергетики на фоне стабильных и щедрых двузначных выплат, напротив, показали рост своих котировок.
Дивидендный фактор, как и всегда, является определяющим на нашем рынке! Без него акции быстро теряют привлекательность в глазах инвесторов. Именно поэтому я и использую дивидендную стратегию в инвестировании.
Сколько дивидендов я получил за 2025г?
А вот здесь — неприятный сюрприз. Несмотря на рост портфеля на 2,8 млн р, фактический денежный поток сократился.
За 2025г мои дивидендные активы (4.8 млн р из общего портфеля) принесли 365 тр. Впервые за 6 лет инвестирования я получил меньше, чем годом ранее (в 2024-м было 397 тр при портфеле в 4 млн р).
Почему? 2025-й оказался годом высокой ставки ЦБ, санкций и геополитической напряженности. Многие компании затянули пояса и урезали\отменили дивиденды. Но, я надеюсь, что в 2026г компании РФ снова вернутся к щедрым выплатам!
Заключение
2025г стал испытанием, но я не свернул с инвестиционного пути. Я продолжал системно покупать акции, часто — на просадках, и уверен, что эта дисциплина даст свои плоды при смене рыночного тренда в ближайшем будущем.
Это мой последний пост в текущем году. Увидимся уже в новом, 2026-м! Спасибо, что были с моим каналом. Постараюсь и дальше делиться с вами ещё более полезной и практической информацией об инвестициях.
С наступающим Новым годом! Пусть он будет прибыльным и стабильным для вашего портфеля! Ваш Евгений, автор канала "Жизнь инвестора"!
Понравилась статья? Подписывайтесь на мой Telegram-канал! Там ещё больше свежего и полезного контента без воды. Жду вас!
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию