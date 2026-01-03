100% всех аналитиков ждут роста этих 5-ти акций в 2026г!
ТОП-5 лучших акций на 2026г по версии аналитиков
Аналитики крупных инвестдомов (причём все 100% аналитиков!) на основе консенсус-прогнозов выделили пятерку фаворитов — акции с максимальным потенциалом роста.
Вот эти избранные:
Интер РАО. Потенциалом роста около 70%. Основа — стабильность и предсказуемость, подкрепленная дивидендной доходностью на уровне 11.5%.
Т-Технологии. Потенциал — 55%. Компания идеально вписывается в тренд на снижение ставки ЦБ, а дополнительным катализатором служат уникальные для нашего рынка ежеквартальные дивиденды, хоть и не высокие 6.3%.
Хэдхантер. Потенциал роста 53%. Безусловный лидер рынка рекрутинговых услуг с хорошими финансовыми показателями. Главным привлекательным фактором для инвесторов может стать одна из самых высоких дивидендных доходностей на рынке — прогноз свыше 15%.
Озон. Потенциал роста — 45%, а в качестве драйверов — первый в истории дивиденд, масштабный байбэк на 25 млрд ₽ и ожидаемый возврат в индекс МосБиржи.
Ренессанс страхование. Потенциал роста 42%. Один из главных бенефициаров цикла снижения ключевой ставки. Компания обещает неплохие дивиденды в 11%.
Моё мнение: с чем согласен, а где вижу лучшие альтернативы
В целом, доводы по росту каждой акции звучат логично, однако лично я не стану слепо верить аналитикам и добавлять прямо сейчас все 5 бумаг в свой портфель.
Выскажу своё мнение по данным акциям:
Интер РАО. Сколько я инвестирую (а это уже 6 лет!) каждый год аналитики нахваливают эту компанию и обещают её акциям рост, но его как не было, так и нет. Из сектора электроэнергетики есть более интересные бумаги - тот же Ленэнерго (преф) или Россети ЦП с более лучшими финансовыми показателями, более высокими дивидендами и ростом котировок.
Т-технологии. Я бы заменил на СБЕР. Именно СБЕР является ключевым игроком в банковском секторе и те драйверы, которые, по мнению аналитиков, окажут позитивное влияние на Т-технологии, так же поддержат котировки СБЕРа.
К тому же, несмотря на ежеквартальные дивиденды Т-технологии, СБЕР платит хоть и раз в год, но в два раза больше - 6% против 12%!
Ренессанс. Эта акция менее популярна, чем вышеперечисленные бумаги. Но в целом, бизнес выглядит устойчивым - отчеты прибыльные и без долгов. Компания обещает двузначные дивиденды (11%), причём стабильно платит их 3 последние года. Но меня смущает отсутствие роста в котировках - за 2025г акции потеряли 11%, отставая от индекса Мосбиржи.
Я лично на данный момент не рассматриваю Ренессанс для покупок, не вижу серьезных перспектив в развитии бизнеса этой компании.
Озон и Хэдхантер - лично мне нравятся из этого топа больше всего и тут я с экспертами полностью согласен!
Заключение
2026г выглядит как момент, когда могут совпасть несколько благоприятных факторов - снижение ставки ЦБ и улучшение геополитики. Представленные аналитиками компании могут использовать эту ситуацию благодаря своим внутренним драйверам. Но мой выбор из этого "ТОП-5 акций от аналитиков" - это Озон и Хэдхантер. Остальные акции, я считаю, имеют лучшие альтернативы на рынке!
Понравилась статья? Подписывайтесь на мой Telegram-канал! Там ещё больше свежего и полезного контента без воды. Жду вас!
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию