100% всех аналитиков ждут роста этих 5-ти акций в 2026г!

Я люблю анализировать прогнозы экспертов и в этой статье разберем один из них. Речь пойдет о ТОП-5 акций на 2026г. Но что интересно — все 100% аналитиков согласны в едином мнении — эти 5 акций вырастут на десятки процентов в следующем году!

ТОП-5 лучших акций на 2026г по версии аналитиков

Аналитики крупных инвестдомов (причём все 100% аналитиков!) на основе консенсус-прогнозов выделили пятерку фаворитов — акции с максимальным потенциалом роста.

Вот эти избранные:

Интер РАО. Потенциалом роста около 70%. Основа — стабильность и предсказуемость, подкрепленная дивидендной доходностью на уровне 11.5%. Т-Технологии. Потенциал — 55%. Компания идеально вписывается в тренд на снижение ставки ЦБ, а дополнительным катализатором служат уникальные для нашего рынка ежеквартальные дивиденды, хоть и не высокие 6.3%. Хэдхантер. Потенциал роста 53%. Безусловный лидер рынка рекрутинговых услуг с хорошими финансовыми показателями. Главным привлекательным фактором для инвесторов может стать одна из самых высоких дивидендных доходностей на рынке — прогноз свыше 15%. Озон. Потенциал роста — 45%, а в качестве драйверов — первый в истории дивиденд, масштабный байбэк на 25 млрд ₽ и ожидаемый возврат в индекс МосБиржи. Ренессанс страхование. Потенциал роста 42%. Один из главных бенефициаров цикла снижения ключевой ставки. Компания обещает неплохие дивиденды в 11%.

Моё мнение: с чем согласен, а где вижу лучшие альтернативы

В целом, доводы по росту каждой акции звучат логично, однако лично я не стану слепо верить аналитикам и добавлять прямо сейчас все 5 бумаг в свой портфель.

Выскажу своё мнение по данным акциям:

Интер РАО . Сколько я инвестирую (а это уже 6 лет!) каждый год аналитики нахваливают эту компанию и обещают её акциям рост, но его как не было, так и нет. Из сектора электроэнергетики есть более интересные бумаги - тот же Ленэнерго (преф) или Россети ЦП с более лучшими финансовыми показателями, более высокими дивидендами и ростом котировок.

Т-технологии . Я бы заменил на СБЕР. Именно СБЕР является ключевым игроком в банковском секторе и те драйверы, которые, по мнению аналитиков, окажут позитивное влияние на Т-технологии, так же поддержат котировки СБЕРа.

К тому же, несмотря на ежеквартальные дивиденды Т-технологии, СБЕР платит хоть и раз в год, но в два раза больше - 6% против 12%!

Ренессанс . Эта акция менее популярна, чем вышеперечисленные бумаги. Но в целом, бизнес выглядит устойчивым - отчеты прибыльные и без долгов. Компания обещает двузначные дивиденды ( 11% ), причём стабильно платит их 3 последние года. Но меня смущает отсутствие роста в котировках - за 2025г акции потеряли 11% , отставая от индекса Мосбиржи.

Я лично на данный момент не рассматриваю Ренессанс для покупок, не вижу серьезных перспектив в развитии бизнеса этой компании.

Озон и Хэдхантер - лично мне нравятся из этого топа больше всего и тут я с экспертами полностью согласен!

Заключение

2026г выглядит как момент, когда могут совпасть несколько благоприятных факторов - снижение ставки ЦБ и улучшение геополитики. Представленные аналитиками компании могут использовать эту ситуацию благодаря своим внутренним драйверам. Но мой выбор из этого "ТОП-5 акций от аналитиков" - это Озон и Хэдхантер. Остальные акции, я считаю, имеют лучшие альтернативы на рынке!

