Три лучших ОФЗ на 2026г, которые взлетят при снижении ставки ЦБ

Если вы следите за рынком, то знаете, что в 2026г ожидается снижение ключевой ставки ЦБ вплоть до 12-13% (прогноз). И когда ставка поползёт вниз, некоторые ОФЗ могут взлететь.

Я отобрал три классические ОФЗ с фиксированным купоном, которые торгуются намного ниже номинала и могут принести инвесторам двойную выгоду: купонный доход плюс серьёзный рост своей цены.

ТОП-3 ОФЗ на 2026г

🥇 1. ОФЗ 26243 (RU000A106E90)

Если хотите не просто купоны собирать, а заработать на росте цены — это ваш чемпион. Бумага торгуется с самым глубоким дисконтом на рынке — около 74.7% от номинала. Купон скромный — 9.8%, но здесь вся ставка на взлет цены, когда ставки ЦБ поползут вниз. Если вы верите в снижение ставки и не боитесь волатильности, эта бумага — снаряд, готовый выстрелить. Погашение в 2038 году.

Фишка: Максимальный потенциал роста за счет самой низкой цены. Купил дешево — продал дорого.

🥈 2. ОФЗ 26247 (RU000A108EF8)

Идеальный баланс для тех, кто хочет и получить норамальные купоны и заработать на росте. Бумага тоже с дисконтом (около 89%), но предлагает солидный купон 12.25% годовых. Вы получаете хороший регулярный доход уже сейчас, а в случае снижения ставки — дополнительный бонус в виде роста рыночной стоимости. Погашение в 2039. Стратегия «купил и забыл» с периодическим снятием купонов работает здесь на все 100%.

Фишка: Высокий текущий доход + запас для роста. Для тех, кто не хочет загадывать далеко, но хочет зафиксировать выгоду.

🥉 3. ОФЗ 26248 (RU000A108EH4)

Самая длинная ОФЗ в нашем списке. Срок погашения — аж 2040 год. Купон 12.25%, а цена около 89.5% от номинала. Чем длиннее облигация, тем сильнее она реагирует на изменение ставок ЦБ. Аналитики считают, что если ЦБ действительно опустит ставку до ~12% к концу 2026-го, совокупный доход по этой бумаге (купоны + рост цены) может составить около 33% за год.

Фишка: Максимальная реакция на снижение ставки. Для инвесторов с самым долгим горизонтом, готовых рискнуть ради наибольшей прибыли.

⚠️ Важные риски, о которых стоит помнить

Прогноз снижения ставки ЦБ не гарантирован: Если инфляция не уйдет к 4-5%, ЦБ может дольше держать ставку на высоком уровне. Долгий горизонт: Эти бумаги принесут хороший доход только на горизонте от года и дольше. Они подходят только для долгосрочных вложений.

Заключение

Если прогноз о снижении ключевой ставки с 16% до 12–13% к концу 2026 года оправдается, то инвесторы, купившие эти ОФЗ сегодня, смогут получить не только купонный доход, но и дополнительную доходность в виде десятков процентов за счет роста рыночной стоимости самих облигаций.



Будь у меня на руках свободная крупная сумма денег, которая не потребуется мне пару лет, я бы вложил её в эти бумаги прямо сейчас! Но поскольку я инвестирую на свою зарплату, относительно небольшими суммами (70-100тр\мес), то мне остаётся только использовать мою стратегию - это планомерная покупка дивидендных акций.

