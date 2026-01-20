Пошел 6-ой год моих инвестиций. Показываю свой портфель и что купил в январе 2026

Мой портфель
Общая стоимость моего портфеля перевалила за 7.2млн р:
Посмотрел историю, ровно год назад (20 января 2025г) у меня на счету было 4.1млн р! Получается, за год мой портфель вырос на +3 ляма. Неплохо! Надеюсь, смогу придерживаться и дальше такого ежегодного прироста капитала.
Во что я инвестировал?
Я пополнил свой портфель на 60 000р (это все деньги, которые наскрёб после новогодних праздников) и распределил их таким образом:
Купил 4 дивидендные акции:
Пермэнергосбыт
Т-технологии
Хэдхантер
Мать и дитя
Каждое пополнение я распределяю равномерно по всем акциям, не выделяя фаворитов! И по традиции уже часть денег вложил в безрисковый фонд ликвидности (SBMM).
Почему выбрал именно эти акции?
Я разбирал их в прошлых статьях, но давайте пройдёмся кратко по каждой бумаге ещё раз:
Пермэнергосбыт
Отличная "защитная" акция, которая показывает динамичный рост котировок в условиях кризиса. Так же стабильно платит щедрые двузначные дивиденды (прогноз 12%).
Тут ставка на дивиденды и дальнейший рост самой акции.
Т-Технологии
Компания растёт в кризис. При снижении ставки ЦБ её положение может улучшится ещё больше (процентный доход вырастет на фоне активизации кредитования)! Дивиденды выплачиваются на редкой для нашего рынка ежеквартальной основе (прогноз 6%).
Тут ставка больше на рост, но и дивиденды каждый квартал не помешают.
Хэдхантер
Лидер на рынке труда, который может выиграть от ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ и роста найма. Компания известна щедрыми выплатами акционерам (прогноз 12%).
Тут ставка на дивиденды и рост акции при улучшении ситуации в экономике.
Мать и дитя
"Защитная" акция, которая показывает рост в кризис! Спрос на медицинские услуги стабилен в любые экономические периоды. Компания рентабельна и практически не имеет долгов. Дивиденды платятся исправно (прогноз 6%).
Тут ставка на рост самой акции, а дивиденды по 2-3 раза в год отличное дополнение к этому росту.
Так же все эти акции объединяет то, что на горизонте нескольких месяцев они совершат очередную выплату, а это один из критериев моей стратегии, так как я покупаю акции ДО выплаты дивидендов за несколько месяцев.
Заключение
Я продолжаю системно наращивать капитал, пассивный доход и открыто делится своими инвестиционными результатами на канале. Да, риски сейчас присутствуют, но дисциплина и следование стратегии — лучший ответ на неопределенность. Рынок цикличен, и я готовлюсь к фазе будущего роста, который непременно наступит.
Важно! В следующем посте я подробно объясню, почему не стоит слепо копировать сделки любого инвестора, включая мои.
