Пошел 6-ой год моих инвестиций. Показываю свой портфель и что купил в январе 2026

Во что я инвестировал?

Я пополнил свой портфель на 60 000р (это все деньги, которые наскрёб после новогодних праздников) и распределил их таким образом:

Купил 4 дивидендные акции:

Пермэнергосбыт Т-технологии Хэдхантер Мать и дитя

Каждое пополнение я распределяю равномерно по всем акциям, не выделяя фаворитов! И по традиции уже часть денег вложил в безрисковый фонд ликвидности (SBMM).