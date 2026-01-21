Не копируйте чужие портфели или как инвестировать в зависимости от возраста
Проблема в том, что не существует единой стратегии, которая идеально подошла бы всем. Инвестиционная стратегия должна быть уникальной и зависеть от возраста, уровня дохода и общей цели инвестора. Давайте рассмотрим это на примере трёх условных категории людей - студента, работника и пенсионера.
Студент, работник и пенсионер
Их ситуации разные, а значит, и подход к инвестициям должен быть разным:
Студент 20-25 лет
Молод и имеет небольшой доход. Но ключевое его преимущество — впереди десятки лет для инвестиций, сложный процент и возможность рисковать.
Для студента важен рост: 80-90% портфеля желательно держать в акциях, 10-20% — прочие инструменты.
Многие начинают инвестировать с облигаций, но я считаю это неправильно. Для инвестора с долгосрочным горизонтом основой портфеля должны стать акции: именно они за счёт сложного процента и роста стоимости обладают потенциалом увеличить капитал в будущем, даже при скромных начальных вложениях. Инвестировать небольшие суммы в облигации бессмысленно.
Работник 35-40 лет
В расцвете сил и карьеры, с хорошим доходом, но и с обязательствами: ипотека, дети, семья. Здесь уже нужен баланс между ростом капитала и безопасностью.
Для работника важен баланс: 50-60% — акции; 30-40% — облигации или фонды ликвидности; 10% — денежный резерв, депозит (подушка безопасности на нужды семьи).
Тут уже пора начать получать пассивный доход (купоны, дивиденды) от своего капитала. С ростом портфеля также критически важной становится его безопасность. Для этого стоит разбавить акции облигациями или фондами ликвидности.
Пенсионер 65+ лет
Основной источник средств — пенсия и накопления. Его приоритет — сохранение капитала и стабильный пассивный доход, а не агрессивный рост.
Для пенсионера важно сохранение капитала и доход: 20-30% — дивидендные акции; 50-60% — надежные облигации, вклады, фонды ликвидности; 10-20% — денежный резерв, подушка для жизни и лечения.
Тут важна сохранность капитала, а так же максимально гарантированный и предсказуемый денежный поток, которые стоит выводить и тратить, ведь жизнь клонится к закату и дальше наращивать капитал смысла нет.
Представьте, что будет, если они начнут бездумно копировать стратегии друг друга. Например:
Если пенсионер скопирует рискованный портфель студента, первая же серьёзная просадка рынка поставит под удар все инвестиции. Пенсионер банально может не дождаться смены тренда и восстановления цены своих активов.
Если студент будет действовать как пенсионер, он заработает копейки и упустит главное — время и эффект сложного процента для роста своего капитала.
В итоге, получится полная ерунда!
Что нужно делать?
Нужно разработать свою стратегию инвестирования и подогнать её под свой возраст, уровень дохода и цели!
Например, мне 38 лет, я отношу себя у условному "работнику" и мне важен баланс в инвестициях! Поэтому сейчас мой капитал разделён на 2 части:
66% (4.73млн р) - дивидендные акции (будущий рост и сложный процент)
34% (2.48млн р - фонды ликвидности (текущая доходность и безопасность)
Такое распределение идеально соответствует моему возрасту и моим целям инвестирования.
Заключение
Я знаю, что некоторые подписчики копируют мои сделки. Я на канале ничего не скрываю и всегда показываю открыто во что инвестирую. Но повторюсь, не копируйте чужие сделки и портфели БЕЗДУМНО! Потому что 20-летнему нужен максимальный риск, 60-летнему — максимальная безопасность.
Создавайте свою стратегию, с которой вам будет комфортно спать по ночам и вы всегда будете чётко знать - во что, когда и зачем вам инвестировать. Это и есть секрет успешного и долгого пути инвестора.
Понравилась статья? Подписывайтесь на мой Telegram-канал! Там ещё больше свежего и полезного контента без воды. Жду вас!
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию