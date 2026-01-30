Инвестиции с 100 000 р: мой список из 10 акций для старта в 2026 году

Недавно сразу несколько подписчиков задали один и тот же вопрос: «Евгений, накопилась сотня-другая тысяч рублей. Хочу тоже инвестировать, с чего начать? Какие акции купить в первую очередь?».

Отличный вопрос, который встает перед каждым новичком в мире инвестиций. Шесть лет назад я начинал даже с меньшей суммы и тех же размышлений. Поэтому сегодня решил сделать для вас практический разбор: на что я сейчас обратил бы внимание, если бы пришел на рынок всего с 100 000 рублями и желанием стать инвестором.

Мой портфель

Для начала покажу свой актуальный портфель и его состав:

Сразу скажу, копировать чужие портфели 1в1 — не лучшая идея. Рынок меняется, и то, что было привлекательно для инвестирования пару лет назад, не обязательно так же привлекательно сегодня. Нужно всегда смотреть на текущую ситуацию на рынке и выбирать актуальные идеи для вложений.

Если бы я начинал сейчас заново инвестировать, я бы поставил перед портфелем две ключевые цели: максимальный дивидендный доход + рост капитала.

Для инвестиционного старта я бы сразу отсеял всё сложное и рисковое, никаких хайповых, экзотических бумаг! Только качественные, проверенные «голубые фишки» — лидеры своих отраслей, с устойчивым бизнесом, отсутствием долгов и понятной историей.

Мой список для старта: 10 компаний на 100 000 рублей

Проанализировав текущую ситуацию, я выделил 10 акций и распределил их по секторам — так видна диверсификация:

Финансы : Сбер, Московская биржа

Нефтегаз : Лукойл, Транснефть

Металлы : Северсталь, Полюс

Хим-сектор : Фосагро

Энергетика : Ленэнерго, Россети ЦП

Потребительский: ИКС5

Это крупные, прибыльные компании. Практически все — лидеры в своих нишах. И, самое главное, все они платят дивиденды, причем у многих доходность — двузначная. Такой набор даст и стабильный денежный поток (который можно реинвестировать), и потенциал роста.

Что важно, большинство перечисленных компаний ориентированы на внутренний рынок, это делает их более устойчивыми перед санкциями и ограничениями.

Тест портфеля на истории

Я не стал бы просто предлагать вам список, не проверив его на истории. Усреднив доли компаний (выделил по 10% от капитала на каждую из 10 акций) в условном портфеле на 100 000р, я протестировал его динамику за последние 5 лет (декабрь 2020 - январь 2026) и сравнил с динамикой нашего рынка (с индексом MCFTR, который учитывает дивиденды).

Результат обнадеживает: такой портфель в среднем обогнал бы рынок примерно на 150% за 5 лет. За этот период дивидендный поток составил бы более 85 000 рублей, а значит, вложенные инвестиции в 100 000р за 5 лет почти окупились бы только за счёт одних дивидендов! Это как раз та самая работа сложного процента и реинвестирования.

Заключение

Такой портфель я считаю отличным фундаментом для начала. Прямо сейчас у большинства из этих компаний есть либо текущий позитив, либо хорошая перспектива. Сам портфель хорошо диверсифицирован, так как имеет бумаги из разных секторов и он может дать как рост, так и пассивный доход. Чтобы собрать данный портфель с учётом лотности, требуется минимум 55 000р.

Надеюсь, этот практический разбор был вам полезен!

