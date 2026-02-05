Лопнет или взлетит: почему золото рвется к $5000 и что делать инвесторам

Сейчас многие инвесторы, глядя на феноменальный рост цен на золото, оценивают, стоит ли в него инвестировать.

Ведь за последний год цена на металл выросла на +75%:

Но что это за рост - рост "пузыря" который в итоге лопнет, или рост по настоящему защитного актива, который спасает капиталы в кризис?

Я изучил мнения ведущих экспертов рынка и хочу поделиться выводами с вами о том, что ждёт золото ближайшем будущем.

Почему золото "взлетело"?

Рост на +75% за год — такого рынок не видел давно. Сначала, когда цена пробила $4000 за унцию, я подумал: «Ну всё, это максимум». Через три месяца — уже $5000.

Почему золото вообще так сильно подорожало - три главные причины:

Снижение доверия к доллару

Растущие сомнения в надежности доллара как резервной мировой валюты из-за высокого госдолга и непредсказуемой политики США. Геополитическая неопределенность

Эскалация конфликтов (Украина, Иран, Венесуэла, Гренландия, Тайвань) и международных споров заставляет инвесторов переводить капитал в золото как внеполитический защитный актив. Рост спроса со стороны центральных банков

Центробанки многих стран, особенно развивающихся, стратегически наращивают золотые резервы, создавая постоянный фундаментальный спрос

Что будет дальше с ценой на золото - мнения экспертов

Проанализировав мнения аналитиков, я выделил три основных сценария:

Сценарий «Новые вершины» (Цель: $6000-$6500 к концу 2026)

Его сторонники верят, что мы в начале суперцикла. Их логика железная: госдолги растут, доверие к доллару падает, инфляция никуда не делась. Золото в этом плане — страховка от безответственности правительств. Если они правы, то текущие цены покажутся нам смешными. Сценарий «Суровая реальность» (Боковик $4400-$5500)

Чаще всего после таких взрывных ралли рынку нужна передышка. История учит: после бумов роста 70-х и 2000-х золото консолидировалось десятилетиями. Это, на мой взгляд, самый реалистичный исход из текущей ситуации. Сценарий «Крах пузыря» (Коррекция на 20-30% и более)

Перегрев налицо. Когда в игру вступают спекулянты, всегда случаются развороты. Мы уже видели это в начале февраля: обвал за считанные дни (с 29 января по 2 февраля золото рухнуло на 20%). Это было чёткое предупреждение. Если вдруг доллар укрепится, а геополитика нормализуется, золоту не избежать мощной коррекции на десятки процентов.

Что делать с золотом? Мой личный подход

Вот тут я возвращаюсь к своему главному принципу. Вы знаете, что я ценю в инвестициях больше всего - это денежный поток, например, как в дивидендных акциях. Золото его не генерирует, вообще!

Прибыль от золота можно получить только купив его дешево, а дальше надеется на то, что найдется кто-то, кто купит его у тебя дороже. Мне это не подходит. Поэтому в моём портфеле, как и прежде, нет золота:

Я предпочитаю вкладываться в активы, которые работают на меня, создавая пассивный поток денег для реализации моей цели — финансовой независимости!

Заключение

Как говорит Уоррен Баффетт: "Золото выкапывают из земли, чтобы потом закопать в сейф. Оно не производит ничего".

Моя философия проста - я инвестирую только в то, что производит! В активы, приносящие мне конкретный денежный поток. Поэтому я в золото инвестировать не планирую.

Что думаете? Есть ли у вас золото в портфеле и как вы оцениваете его роль? Пишите в комментариях, интересно обсудить!

