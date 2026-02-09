Топ-5 дивидендных акций под летний дивсезон 2026г (с доходностью 12-16%!)
Если взглянуть на прогноз выплат по моему портфелю в 2026г, то с февраля по май он выглядит довольно скромно:
За четыре ближайших месяца я ожидаю получить всего около 25тр дивидендов. Зато уже в июне мой портфель должен принести сразу 94тр. А за всё лето я рассчитываю получить порядка 270тр в виде дивидендов (все суммы указаны с учётом уплаченных налогов)!
Летом дивидендные инвесторы традиционно получают значительную часть своего пассивного дохода. Лето 2026г не станет исключением — на рынке есть целый ряд акций, которые способны обеспечить двузначную дивидендную доходность.
На основе анализа я подготовил ТОП-5 таких акций с самыми высокими дивидендными выплатами, запланированными на лето 2026г. Делюсь этим списком с вами!
ТОП-5 акций с двузначными дивидендами на лето 2026г
1. Хэдхантер
Ожидаемая дивдоходность: 15,7%.
Суть: Ключевая площадка по поиску работы и персонала в РФ. Бизнес генерирует стабильный денежный поток при относительно низких капитальных затратах, что создает отличную базу для щедрых дивидендов.
2. МТС
Ожидаемая дивдоходность: 15,5%.
Суть: Телеком-гигант с 22 летней историей щедрых выплат. Компания давно является «дивидендным аристократом» российского рынка. Стабильный бизнес в мобильной связи, развивающиеся направления в IT, финтехе и облачных сервисах обеспечивают хорошую прибыль и предсказуемость выплат, что так ценят дивидендные инвесторы.
3. Транснефть
Ожидаемая дивдоходность: 12,3%.
Суть: Монополист в транспортировке нефти в РФ. Бизнес устойчив и прибылен. Доходы почти не зависят от колебания цен на нефть, важен объём прокачки и тарифы, которые постоянно индексируются вслед за инфляцией.
4. СБЕР
Ожидаемая дивдоходность: 12,3%.
Суть: Лидер всего банковского сектора РФ. Несмотря на санкции и проблемы в экономике, Сбер демонстрирует рекордную прибыль в 1.7трлн р. Его дивидендная политика привязана к прибыли (50% нам, инвесторам!), поэтому банк является одним из самых крупных и надежных поставщиков дивидендов на российском рынке.
5. Дом.РФ
Ожидаемая дивдоходность: 11,5%.
Суть: Новый игрок в дивидендных портфелях, но с серьезной поддержкой в виде государства. Эта госкомпания работает на стыке ипотечного финансирования, развития городов и банковских услуг. Четкая дивполитика (50% от прибыли) и планы по росту делают ее привлекательной акцией с потенциалом стать дивидендным аристократом в будущем.
Мой портфель
Я считаю эти 5 акций привлекательными для дивидендных портфелей в 2026г! Чтобы не быть голословным, покажу вам состав своего портфеля - все 5 бумаг в нём есть:
Заключение
Если ваша цель такая же, как и моя - получение высоких выплат для пассивного дохода, то данные акции уже летом обещают принести нам двузначные дивиденды, которые можно будет либо реинвестировать и ускорить рост наших капиталов за счёт "эффекта сложного процента", либо вывести и потратить на жизнь. Так что нахождение их в портфеле будет не лишним!
