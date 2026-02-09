Топ-5 дивидендных акций под летний дивсезон 2026г (с доходностью 12-16%!)

Зимний дивидендный сезон завершен, и на рынке наступает период затишья — в ближайшие месяцы крупных выплат ждать не стоит.

Если взглянуть на прогноз выплат по моему портфелю в 2026г, то с февраля по май он выглядит довольно скромно:

За четыре ближайших месяца я ожидаю получить всего около 25тр дивидендов. Зато уже в июне мой портфель должен принести сразу 94тр. А за всё лето я рассчитываю получить порядка 270тр в виде дивидендов (все суммы указаны с учётом уплаченных налогов)!

Летом дивидендные инвесторы традиционно получают значительную часть своего пассивного дохода. Лето 2026г не станет исключением — на рынке есть целый ряд акций, которые способны обеспечить двузначную дивидендную доходность.

На основе анализа я подготовил ТОП-5 таких акций с самыми высокими дивидендными выплатами, запланированными на лето 2026г. Делюсь этим списком с вами!

ТОП-5 акций с двузначными дивидендами на лето 2026г

1. Хэдхантер

Ожидаемая дивдоходность: 15,7% .

Суть: Ключевая площадка по поиску работы и персонала в РФ. Бизнес генерирует стабильный денежный поток при относительно низких капитальных затратах, что создает отличную базу для щедрых дивидендов.

2. МТС

Ожидаемая дивдоходность: 15,5% .

Суть: Телеком-гигант с 22 летней историей щедрых выплат. Компания давно является «дивидендным аристократом» российского рынка. Стабильный бизнес в мобильной связи, развивающиеся направления в IT, финтехе и облачных сервисах обеспечивают хорошую прибыль и предсказуемость выплат, что так ценят дивидендные инвесторы.

3. Транснефть

Ожидаемая дивдоходность: 12,3% .

Суть: Монополист в транспортировке нефти в РФ. Бизнес устойчив и прибылен. Доходы почти не зависят от колебания цен на нефть, важен объём прокачки и тарифы, которые постоянно индексируются вслед за инфляцией.

4. СБЕР

Ожидаемая дивдоходность: 12,3% .

Суть: Лидер всего банковского сектора РФ. Несмотря на санкции и проблемы в экономике, Сбер демонстрирует рекордную прибыль в 1.7трлн р. Его дивидендная политика привязана к прибыли (50% нам, инвесторам!), поэтому банк является одним из самых крупных и надежных поставщиков дивидендов на российском рынке.

5. Дом.РФ

Ожидаемая дивдоходность: 11,5% .

Суть: Новый игрок в дивидендных портфелях, но с серьезной поддержкой в виде государства. Эта госкомпания работает на стыке ипотечного финансирования, развития городов и банковских услуг. Четкая дивполитика (50% от прибыли) и планы по росту делают ее привлекательной акцией с потенциалом стать дивидендным аристократом в будущем.

Мой портфель

Я считаю эти 5 акций привлекательными для дивидендных портфелей в 2026г! Чтобы не быть голословным, покажу вам состав своего портфеля - все 5 бумаг в нём есть:

Заключение

Если ваша цель такая же, как и моя - получение высоких выплат для пассивного дохода, то данные акции уже летом обещают принести нам двузначные дивиденды, которые можно будет либо реинвестировать и ускорить рост наших капиталов за счёт "эффекта сложного процента", либо вывести и потратить на жизнь. Так что нахождение их в портфеле будет не лишним!

