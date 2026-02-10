Почему не везет в инвестициях? 5 причин, которые мешают мне (и вам)

Привет, друзья! В своем канале я делюсь не только цифрами и аналитикой, но и своими ошибками.

Спустя 6 лет инвестиций и имея капитал на рынке в 7,5 млн р:

я всё ещё продолжаю их совершать. Но я так же учусь на них и совершенствую свою инвестиционную стратегию стратегию.

Сегодня я хочу рассказать про ТОП‑5 ментальных ошибок, которые мешают инвестировать.

ТОП-5 ошибок инвестора

Знакомо чувство, когда только купил акцию и сразу началось падение. Только продал, акция взлетает. Думаешь: "Не везёт!". На самом деле это не невезение, а работа когнитивных искажений. Разберёмся, как они мешают нам инвестировать.

1. Неприятие потерь

Ещё Даниэль Канеман и Амос Тверски (нобелевские лауреаты, между прочим) доказали: боль от потери 1000р ощущается в 2–3 раза сильнее, чем радость от заработка той же суммы.

Как это вредит портфелю?

Мы превращаемся в "коллекционеров убытков". Годами тащим в портфеле активы, которые уже не работают, убивая общую доходность.

Признаюсь: я страдаю от этой ошибки. Сейчас в моём портфеле есть акции, которые уже не выглядят привлекательно, но я всё никак не могу с ними расстаться.

2. Стремление поскорее зафиксировать прибыль

Часто хочется продать слегка выросшую акцию и порадоваться прибыли. Исследования показывают: инвесторы продают прибыльные позиции в 1,5 раза чаще, чем убыточные.

Как это вредит портфелю?

Мы срезаем рост на ранней стадии, оставляя в портфеле лишь аутсайдеров. В результате портфель годами не показывает серьёзной доходности: из него постоянно изымают самые перспективные активы.

3. Миф о "гениальном инвесторе" (ошибка выжившего)

Мы увлекаемся историями успеха: "Вася вложил в биткоин\золото\акции такой то компании 1000р и стал миллионером!". Но это типичная "ошибка выжившего". О тысячах Вась, потерявших деньги на рискованных операция, никто не пишет.

Как вредит портфелю?

Сравнивая свои скромные 10–15% годовых с «успешными инвесторами», которые якобы зарабатывают сотни процентов, мы начинаем повышать риски, отступать от своей стратегии и гнаться за сверхдоходностью. В итоге — теряем деньги.

4. Излишняя самоуверенность

После пары удачных сделок появляется ощущение: "Я умнее рынка!".

Как вредит портфелю?

Приводит к чрезмерной торговой активности и покупкам непроверенных активов. Исследование показало: чрезмерно активные инвесторы, совершающие кучу лишних сделок, получают доходность на 6–7% ниже среднерыночной.

5. Самообман

Купив акции, мы подсознательно ищем новости и подгоняем факты, подтверждающие нашу правоту. При этом игнорируем тревожные сигналы.

Как вредит портфелю?

Мы оказываемся в своём информационном пузыре и видим только позитив, а не картину в целом.

Заключение

Я понял, что "невезение в инвестициях" чаще всего следствие отсутствия системы! Чем меньше в решениях эмоций и больше чётких правил, тем выше вероятность успеха, особенно на долгом горизонте.

Поэтому я стараюсь исключать эмоции, но это сложно, ведь я живой человек. В этом мне помогает моя чёткая инвестиционная стратегия и, как можете видеть, динамика прибыли моего портфеля за 6 лет обгоняет прибыль нашего рынка с учётом дивидендов (скрин моего портфеля из в сравнении с динамикой индекса MCFTRR):

А значит, я иду правильным путём!

Подписывайтесь на мой Telegram-канал! Там ещё больше свежего и полезного контента.