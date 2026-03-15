Как я накопил 3.2 млн рублей и передумал их тратить!

Сегодня хочу поделиться с вами личной историей. Думаю, многие из вас, кто долго идет к своей финансовой цели, поймут меня правильно.

Предыстория: Цель в 3 миллиона

С 2023г я живу без машины. Если честно, первое время это было неудобно. Особенно когда нужно тащиться на работу пешком под дождем или в мороз. Поэтому год назад я загорелся идеей и поставил четкую цель: накопить 3 миллиона рублей на покупку автомобиля.

Я методично откладывал, инвестировал и вот недавно я достиг этой цели:

Сейчас у меня инвестировано в фонд ликвидности даже больше 3.2 млн р. Казалось бы, беги в салон, выбирай авто. Но не тут-то было.

Я уже не хочу покупать машину

Вместо эйфории я поймал себя на мысли, что желание покупать машину испарилось. Я стал анализировать, что пошло не так и понял, что я изменился, а вслед за мной изменилась и моя цель.

1. Проблема, которую я решал, исчезла

Год назад поход на работу был пыткой. Но за это время я не просто привык ходить, я полюбил это. Моя утренняя дорога теперь лежит через хвойный лес. Я иду через красивые места, дышу чистым воздухом и прихожу на работу с хорошим настроением (фото моего пути):

Раньше мой день выглядел так: вышел из дома, сел в машину, доехал на работу, сел в кресло, вечером сел в машину и поехал домой. Это был день малоподвижного человека. Да я постоянно занимаюсь в спортзале, но именно обычной ходьбы мне всегда не хватало! Сейчас я много двигаюсь, и чувствую, насколько простая ходьба полезна.

Получается, я копил деньги на решение проблемы, которой больше не существует.

2. Появился страх потерять подушку безопасности

3 миллиона — это это весомый капитал. Потратить их — значит снова оказаться с нулем на счету. К тому же, эти 3 миллиона уже работают на меня в фонде ликвидности, пассивно они генерируют около 42тр в месяц. И отказываться от такого денежного потока мне не хочется.

3. Машина — это не только свобода, но и проблемы

Пробки, в которых я буду стоять, вместо того чтобы идти пешком.

Поиск парковки вечером после работы. Вот так например сейчас выглядит парковка перед моим домом:

Страховки, налоги, ремонт, бензин и т.д. Это череда обязательств и головной боли. Сейчас у меня всего этого нет. И я задал себе вопрос: готов ли я обменять свое спокойствие и здоровье на этот набор "радостей автомобилиста"!

4. Расширился горизонт планирования

Когда у тебя есть 3 миллиона, ты начинаешь мыслить по-другому. Год назад у меня не было этой суммы и в мозгах крутилось: «Хочу машину!». Теперь, когда деньги в кармане, я смотрю шире: «Не начать ли копить на ещё одну квартиру или дом?».

Машина вдруг стала слишком простой и какой-то мелкой целью. А мне хочется двигаться дальше, к чему-то большему.

Что делать с этим парадоксом?

Парадокс в том, что сильнее всего мы хотим именно недоступное. Как только вещь становится легкодоступной, её ценность в наших глазах падает.

Сейчас острое желание покупать авто у меня пропало. Я не говорю, что навсегда отказываюсь от машины. Возможно, через какое то время я пойму, что она мне нужна, и куплю ее. Но это будет уже не импульсивное, а взвешенное и рациональное решение. Пока же идею покупки авто ставлю на паузу!

Заключение

Год накоплений дал мне не просто возможность купить машину. Я доказал себе, что способен собрать 3 миллиона. И теперь эти деньги работают на меня: приносят пассивный доход и раздвигают горизонты моих целей. Куда именно я вложу эту сумму дальше — пока думаю. Но, как всегда, честно расскажу вам о своём решении в одном из следующих постов на канале.

А у вас было такое, что цель достигнута, а вы уже хоти совсем другое? Делитесь в комментариях, интересно почитать.

